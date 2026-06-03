Han har 450 Ferraris i garaget – dags att skiljas från några?

Avtäckningen skedde i påvens sommarresidens strax söder om rom, och han fick chansen att provsitta bilen. Hyllningsgåvan som styrelseordföranden John Elkann och vd:n Benedetto Vigna valt ut till påven var en ratt.

Läs mer: Ferraris ovanliga gåva till påven: ”Enorm ära”

Den nuvarande påven har beskrivits som en sann bilentusiast, ratten var säkerligen en uppskattad present men frågan är om katolikernas överhuvud inte hellre hade fått bli ägare av en hel Ferrari – vem hade inte velat det?

Äger 7000 bilar

Istället för att vända sig direkt till tillverkaren kanske det kan bli en framgångsrik strategi att knyta band med Bruneis sultan, Hassanal Bolkiah.

Sultanen är nämligen också en bilentusiast av rang. Uppgifter från flera nyhetskällor, bland annat franska Sportauto, beskriver jättelika garage med uppemot 7 000 bilar totalt, varav cirka 450 Ferrari – alltså tillräckligt många för att förse hela Vatikanstaten med superbilar.

Samlingen uppskattas vara värd någonstans mellan 40 och 50 miljarder kronor och innehåller flertalet sällsynta dyrgripar. Bland annat 250 LM, en 365 GTS/4 Daytona Spider ombyggd till automatlåda, en 288 GTO Evoluzione och en 512 BB Koenig Special.

Vi har tidigare publicerat en mer noggrann genomgång av den gigantiska samlingen, för den som är nyfiken på detaljer.

Samlar damm

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Det säger sig självt att det blir svårt för sultanen att rasta varje bil. Även om han kör en ny Ferrari per dag har han fortfarande drygt 100 okörda efter ett års körning.

Konsekvensen blir att tusentals bilar står och samlar damm, vilket också bilder från sultandömet vittnar om.

Kanske att han borde fundera på att skiljas från några av bilarna? Om han skulle ge påven och resterande cirka 250 invånare i Vatikanstaten varsin Ferrari har han ju ändå ungefär 200 kvar att njuta av själv.