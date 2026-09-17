"Rymmer till Schweiz" – arvingen säljer exklusiva villor

De säljer de två exklusiva villor på Bygdøy i Oslo. Det sammanlagda priset är 59,9 miljoner norska kronor, enligt Dagens Næringsliv. Där har han haft en långdragen konflikt med Oslo kommun gällande strandlinjer

Nio miljoner i inkomst – fem miljoner i skatt

Utflytten sker efter ett år då Eriksen hade en beskattningsbar förmögenhet på 165 miljoner norska kronor. Han hade en inkomst på närmare nio miljoner och betalade mer än fem miljoner i skatt, enligt Dagbladets genomgång.

Eriksen är ensam ägare till investeringsbolaget Carlot AS. Bolaget redovisade ett resultat före skatt på 33,7 miljoner norska kronor 2025 och ett årsresultat på 31 miljoner. Vid årsskiftet uppgick det egna kapitalet till 167 miljoner kronor.

Eriksen blir därmed en del av en redan lång lista norska förmögenheter som sökt sig till Schweiz efter förändringar i skattesystemet. Dagens PS har rapporterat om trenden sedan 2023.

Bland de mest uppmärksammade finns miljardärerna Kjell Inge Røkke, Bjørn Dæhlie, Jens Rugseth och Øystein Stray Spetalen.