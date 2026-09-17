Ännu en förmögen norrman lämnar landet. Nu säljer Christer Karlot Eriksen två Bygdøy-villor för 59,9 miljoner och flyttar till Schweiz.
"Rymmer till Schweiz" – arvingen säljer exklusiva villor
Nu lämnar investeraren Christer Karlot Eriksen, 47, Norge tillsammans med hustrun Maja Malnes. I augusti registrerade paret flytt till Luzern i Schweiz – vilket norska Dagbladet beskriver som att de ”rymmer till Schweiz”.
De säljer de två exklusiva villor på Bygdøy i Oslo. Det sammanlagda priset är 59,9 miljoner norska kronor, enligt Dagens Næringsliv. Där har han haft en långdragen konflikt med Oslo kommun gällande strandlinjer
Nio miljoner i inkomst – fem miljoner i skatt
Utflytten sker efter ett år då Eriksen hade en beskattningsbar förmögenhet på 165 miljoner norska kronor. Han hade en inkomst på närmare nio miljoner och betalade mer än fem miljoner i skatt, enligt Dagbladets genomgång.
Eriksen är ensam ägare till investeringsbolaget Carlot AS. Bolaget redovisade ett resultat före skatt på 33,7 miljoner norska kronor 2025 och ett årsresultat på 31 miljoner. Vid årsskiftet uppgick det egna kapitalet till 167 miljoner kronor.
Eriksen blir därmed en del av en redan lång lista norska förmögenheter som sökt sig till Schweiz efter förändringar i skattesystemet. Dagens PS har rapporterat om trenden sedan 2023.
Bland de mest uppmärksammade finns miljardärerna Kjell Inge Røkke, Bjørn Dæhlie, Jens Rugseth och Øystein Stray Spetalen.
Svenska miljardärer hotar med samma metod
Den norska trenden riskerar att få en svensk efterföljare – Dagens PS rapporterade i går om fastighetsmiljardären Erik Selin, som säger att han kan lämna Sverige om en ny miljardärsskatt införs.
”Jag älskar Sverige så jag vill ju verkligen inte det. Det skulle vara en stor tragedi för mig, men det är klart att man undersöker alternativ när de pratar om det”, säger Selin till Göteborgs-Posten.
Spotify-medgrundaren Martin Lorentzon har också sagt att han lämnar Sverige om en miljardärsskatt blir verklighet. I en kommentar till Dagens industri skrev han att han helst vill bo kvar och starta nya företag i Sverige, men att han ”måste” flytta om skatten införs.
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