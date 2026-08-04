Volfram, en av världens hårdaste metaller, finns i allt från pansarbrytande granater till borrverktyg. Kina kontrollerar omkring 80 procent av produktionen. Sedan Peking skärpte exportkontrollerna i februari har priserna rusat. Men i svenska Bergslagen ligger en av Europas mest lovande volframfyndigheter, i en gruva som stängde för över 35 år sedan.
Nedlagd gruva i Bergslagen nyckel till Europas volfram-kris?
Volfram har högst smältpunkt av alla metalliska grundämnen och en densitet nära guldets. Egenskaper som gör det oumbärligt i pansarbrytande ammunition, hårdmetallverktyg och höghållfasta legeringar inom flyg- och försvarsindustrin.
Ett strategiskt vapen
Kina svarar för runt 80 procent av världens brytning, enligt branschanalyser, en dominans som redan under andra världskriget gjorde metallen till ett strategiskt vapen.
Att strypa Tysklands volframimport bidrog till att försvaga Axelmakternas krigsmaskin i slutskedet av kriget.
Kina skärpte exportkontrollen
I februari i år skärpte Kina sina exportkontroller på volfram ytterligare. Sedan dess har priserna stigit med 55 procent, till historiskt höga nivåer motsvarande omkring 50 000 dollar per ton volframtrioxid.
EU har svarat genom att lyfta fram volfram, sällsynta jordartsmetaller och gallium som de första metallerna för en gemensam, samordnad lagerhållning. Bland annat i samtal med hamnen i Rotterdam om lagringsmöjligheter.
EU:s plan för kritiska råvaror
Målet, satt i EU:s förordning om kritiska råvaror från 2024, är att unionen inte ska vara beroende av ett enda land för mer än 65 procent av sitt behov senast 2030.
I dag importerar EU till exempel 93 procent av sina permanentmagneter för vindkraftverk från kinesiska leverantörer, ett liknande beroendemönster som för volfram.
Volframgruvor i Sverige
Europa är dock inte helt utan egna resurser. Österrike, Spanien och Portugal har redan fungerande volframgruvor, och Sverige har historiskt varit en betydande producent.
Enligt Sveriges geologiska undersökning (SGU) finns kända volframfyndigheter i stora delar av landet, från Småland i söder till Norrbotten i norr.
Bergslagen ser bäst ut
Mest lovande är Yxsjöbergsgruvan i Bergslagen, där volfram bröts fram till nedläggningen 1989.
Gruvan stod historiskt för hela 92 procent av all volfram som någonsin utvunnits i Sverige, och vid nedläggningen fanns fortfarande obruten mineralisering kvar, tillsammans med två stora sandmagasin med restvolfram.
Riskkapital har saknats
En kartläggning från SGU 2020 pekade ut just Yxsjöberg som den mest lovande volframtillgången i hela Bergslagen.
Flera bolag, inklusive Sandvik, har under åren undersökt möjligheterna att återuppta brytning. Det som har saknats är riskkapitalet för att faktiskt komma i gång.
Men det kanske blir ändring på det nu?