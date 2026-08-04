Svinpest stoppar finska exporten – köttbolagen rasar på börsen

Men exporten av griskött till viktiga marknader i Asien har stoppats ändå och de börsnoterade köttjättarna Atria och HKFoods har tappat omkring tio procent i börsvärde.

Påverkar inte risken för Sverige

Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) har gjort en snabb riskvärdering, och bedömer att risknivån för Sverige inte förändrats.

”Det är förmodligen vildsvin som kommit från Ryssland. I Finland har de väldigt lite vildsvin, så det kan aldrig bli någon kraftig smitta i Finland”, säger statsepizootolog Karl Ståhl till TT.

”Vår bedömning är att utbrottet i Finland inte påverkar risken för att viruset ska komma till Sverige i någon högre mån”, säger Karl Ståhl.