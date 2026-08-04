Svinpest har hittats i Finland. Nu stoppas exporten till Asien, köttbolagen rasar på börsen och restriktionerna kan bli långvariga.
Svinpest stoppar finska exporten – köttbolagen rasar på börsen
Afrikansk svinpest har upptäckts hos vildsvin i sydöstra Finland. Sjukdomen smittar inte människor och har inte konstaterats hos tamgrisar, och finskt fläskkött kan fortfarande ätas.
Men exporten av griskött till viktiga marknader i Asien har stoppats ändå och de börsnoterade köttjättarna Atria och HKFoods har tappat omkring tio procent i börsvärde.
Påverkar inte risken för Sverige
Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) har gjort en snabb riskvärdering, och bedömer att risknivån för Sverige inte förändrats.
”Det är förmodligen vildsvin som kommit från Ryssland. I Finland har de väldigt lite vildsvin, så det kan aldrig bli någon kraftig smitta i Finland”, säger statsepizootolog Karl Ståhl till TT.
”Vår bedömning är att utbrottet i Finland inte påverkar risken för att viruset ska komma till Sverige i någon högre mån”, säger Karl Ståhl.
Stor export till Kina
Den finska fläskexporten är värd över 70 miljoner euro om året. Analyshuset Inderes räknar nu med att exportstoppet kan minska köttbolagens rörelsevinster med 3–5 procent.
Kauppalehti konstaterar att utbrottet kommer vid sämsta tänkbara tidpunkt. Branschen hade börjat se förbättrade resultat efter en tuff period, men svinpesten riskerar nu att ”utplåna förhoppningarna om förbättrade vinster för köttföretagen på börsen”.
Exporten har vuxit på senare år med fokus på Asien, bland annat efter utbrott av just Afrikansk svinpest i Kina.
Kan bli långvarigt
Myndigheterna varnar dessutom för att konsekvenserna kan bli långvariga.
”Restriktioner till följd av upptäckt av en sjukdom kan gälla i månader eller till och med år”, skriver Kauppalehti med hänvisning till det finländska Livsmedelsverket.
I Sverige skedde ett utbrott av Afrikansk svinpest i september 2023 utanför Fagersta i Västmanland. Då lade hundratals jägare tusentals timmar på att skjuta av de vildsvin som fanns i området, och först ett år senare beviljades Sveriges friförklaringsansökan av EU:s veterinärkommitté.
Läs mer: Svinpesten slår hårt mot företagens intäkter
Läs mer: Finland: ”Nu börjar det se jäkligt bra ut”
Läs mer: Trumps finska mångmiljard-affär olaglig