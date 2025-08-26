En amerikansk medborgare är åtalad i Tyskland, anklagad av myndigheterna för att försökt sälja hemligheter till Kina.
Åtalad: Erbjöd Kina militära hemligheter
Det handlar om ”en amerikansk försvarsentreprenör” som nu sitter häktad i Tyskland.
Mannen är anklagad för att ha erbjudit militära hemligheter till Kina. Åtalet mot honom lämnades in till statssäkerhetssenaten vid den högre regionala domstolen i Koblenz, skriver Politico.
Källor: USA använder AI för att spionera. Dagens PS
Känslig information till Kina
Amerikanen ska ha erbjudit känslig amerikansk militär information till kinesisk underrättelsetjänst innan han greps i Frankfurt.
Den federale riksåklagaren meddelade att mannen, en tidigare entreprenör för det amerikanska försvarsdepartementet, anklagas för att ha agerat som agent för utländsk underrättelsetjänst i ett ”särskilt allvarligt fall”.
Stationerad vid militärbas
Enligt åtalet arbetade mannen för en civil försvarsentreprenör från 2017 till våren 2023.
Från och med 2020 ska han ha varit stationerad vid en amerikansk militärbas i Tyskland.
Enligt åklagarna kontaktade mannen sedan under sommaren 2024 kinesiska regeringstjänstemän vid flera tillfällen. Han erbjöd sig då att lämna ut sekretessbelagd information om amerikanska militära hemligheter till Kina.
Greps i november
Tyska myndigheter grep den misstänkte mannen i november 2024 på Frankfurts flygplats, sedan den tyska federala domstolen utfärdat en arresteringsorder.
Gripandet gav stora rubriker internationellt efter tyska mediers rapport om att mannen försökt sälja hemligheter om amerikanska militära installationer på tysk mark. Den amerikanske medborgaren har suttit häktad sedan gripanden men är nu åtalad.
En amerikansk medborgare är åtalad i Tyskland, anklagad av myndigheterna för att försökt sälja hemligheter till Kina. Det handlar om ”en amerikansk försvarsentreprenör” som nu sitter häktad i Tyskland. Mannen är anklagad för att ha erbjudit militära hemligheter till Kina. Åtalet mot honom lämnades in till statssäkerhetssenaten vid den högre regionala domstolen i Koblenz, skriver …
