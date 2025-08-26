Dagens PS
Dagensps.se
Världen

Åtalad: Erbjöd Kina militära hemligheter

Amerikansk medborgare gripen för spionage för Kina
Det var här på flygplatsen i Frankfurt den amerikanske medborgaren, nu åtalad för spionage för Kina, greps i november 2024. (Foto: Andreas Arnold/AP-TT)
Torbjörn Karlgren
Torbjörn Karlgren
Uppdaterad: 26 aug. 2025Publicerad: 26 aug. 2025

En amerikansk medborgare är åtalad i Tyskland, anklagad av myndigheterna för att försökt sälja hemligheter till Kina.

ANNONS
ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

Det handlar om ”en amerikansk försvarsentreprenör” som nu sitter häktad i Tyskland.

Mannen är anklagad för att ha erbjudit militära hemligheter till Kina. Åtalet mot honom lämnades in till statssäkerhetssenaten vid den högre regionala domstolen i Koblenz, skriver Politico.

Källor: USA använder AI för att spionera. Dagens PS

Känslig information till Kina

Amerikanen ska ha erbjudit känslig amerikansk militär information till kinesisk underrättelsetjänst innan han greps i Frankfurt.

Den federale riksåklagaren meddelade att mannen, en tidigare entreprenör för det amerikanska försvarsdepartementet, anklagas för att ha agerat som agent för utländsk underrättelsetjänst i ett ”särskilt allvarligt fall”.

Spionballonger: “Vilda västern där uppe”. Dagens PS

Amerikanen, som nu åtalas för spionage, var placerad vid en amerikansk militärbas i Tyskland. Bilden från Ramstein, USA-basen i Landstuhl. (Foto: Boris Roessler/AP-TT)
ANNONS

Senaste nytt

Relevance växer
Spela klippet
PS Partner

Relevance: ”Vi växer, trots marknadsläget”

14 aug. 2025
Spela klippet
Nöje & Underhållning

Peter Jöback bjuder hem publiken till sin egen trädgård

10 juli 2025

Stationerad vid militärbas

ANNONS

Enligt åtalet arbetade mannen för en civil försvarsentreprenör från 2017 till våren 2023.

Från och med 2020 ska han ha varit stationerad vid en amerikansk militärbas i Tyskland.

Enligt åklagarna kontaktade mannen sedan under sommaren 2024 kinesiska regeringstjänstemän vid flera tillfällen. Han erbjöd sig då att lämna ut sekretessbelagd information om amerikanska militära hemligheter till Kina.

Greps i november

Tyska myndigheter grep den misstänkte mannen i november 2024 på Frankfurts flygplats, sedan den tyska federala domstolen utfärdat en arresteringsorder.

Gripandet gav stora rubriker internationellt efter tyska mediers rapport om att mannen försökt sälja hemligheter om amerikanska militära installationer på tysk mark. Den amerikanske medborgaren har suttit häktad sedan gripanden men är nu åtalad.

Ryssland har byggt kyrka vid svenskt flygfält. Dagens PS

Tonåringarna i Rysslands skuggkrig – värvas för sabotage i Europa. Realtid

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
KinaSpionageTysklandUSA
Torbjörn Karlgren
Torbjörn Karlgren

Reporter på Dagens PS med gedigen bakgrund som bland annat bevakar privatekonomi.

Torbjörn Karlgren
Torbjörn Karlgren

Reporter på Dagens PS med gedigen bakgrund som bland annat bevakar privatekonomi.

ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS
ANNONS