Åtalad: Erbjöd Kina militära hemligheter

Det handlar om ”en amerikansk försvarsentreprenör” som nu sitter häktad i Tyskland.

Mannen är anklagad för att ha erbjudit militära hemligheter till Kina. Åtalet mot honom lämnades in till statssäkerhetssenaten vid den högre regionala domstolen i Koblenz, skriver Politico.

Känslig information till Kina

Amerikanen ska ha erbjudit känslig amerikansk militär information till kinesisk underrättelsetjänst innan han greps i Frankfurt.

Den federale riksåklagaren meddelade att mannen, en tidigare entreprenör för det amerikanska försvarsdepartementet, anklagas för att ha agerat som agent för utländsk underrättelsetjänst i ett ”särskilt allvarligt fall”.

