Den amerikanska regeringsstängningen närmar sig denna vecka att bli den längsta i landets historia, samtidigt som de ekonomiska och mänskliga kostnaderna fortsätter att stiga.
Rekordlång regeringsstängning hotar miljontals amerikaner
President Donald Trump visar inga tecken på att vara villig att kompromissa. Till CBS:s “60 Minutes” säger han att han “inte kommer att bli utpressad” av demokraterna.
Stängningen, som väntas tangera det tidigare rekordet på 35 dagar på tisdag, har redan fått omfattande konsekvenser för miljontals amerikaner.
En av de mest akuta kriserna gäller SNAP-programmet (Supplemental Nutrition Assistance Program), som förser ungefär en av åtta amerikaner med mathjälp.
Politisk låsning lamslår USA när staten stänger ner
Den amerikanska staten har stängt ner efter misslyckade budgetförhandlingar. Läs om konsekvenserna av denna nedstängning.
Halverade matbidrag skapar osäkerhet
Efter att två federala domare på fredagen slagit fast att frysningen av SNAP-betalningar är olaglig, meddelade Trump-administrationen på måndag att de kommer att återuppta utbetalningarna.
Men endast med hälften av det normala beloppet, rapporterar NPR. Beslutet innebär att 42 miljoner människor som är beroende av programmet för att ha mat på bordet nu står inför kraftigt reducerad hjälp.
Enligt NPR kommer pengarna att tas från jordbruksdepartementets beredskapsfond på 5 miljarder dollar, vilket är långt ifrån de 8 miljarder dollar som behövs varje månad för att fullt ut finansiera SNAP.
I en domstolsinlaga varnade regeringen för att tömningen av fonden innebär att inga medel kommer att finnas kvar för nya SNAP-sökande som godkänns i november, katastrofhjälp eller som en buffert mot de potentiellt katastrofala konsekvenserna av att helt stänga ner SNAP.
Förseningar och logistiska utmaningar
NPR rapporterar att det kan bli långa förseningar innan pengarna når de låginkomstfamiljer som är beroende av stödet. Delstatliga myndigheter måste omkoda sina system för att hantera de reducerade bidragen.
I vissa delstater kan dessa systemförändringar ta “allt från några veckor till upp till flera månader”, enligt regeringens uppgifter.
Närmare 39 procent av SNAP-mottagarna är barn och ungdomar under 18 år, enligt jordbruksdepartementet som administrerar programmet.
Trump står fast vid hård linje
President Trump upprepade sin uppmaning till republikanska ledare att ändra senatens regler och avskaffa filibustern, skriver Yahoo Finance.
Hans enda plan för att avsluta stängningen är att “vi fortsätter rösta”. Vilket är en strategi som hittills har lett till 13 misslyckade omröstningar.
Trump sa till reportrar på söndagskvällen att det bästa sättet att finansiera SNAP är att demokraterna kapitulerar.
Växande ekonomiska påfrestningar
Stängningen har även drabbat andra sektorer hårt.
Flygledare missade sin första fulla lönecheck förra veckan, och förseningar fortsatte under helgen, delvis på grund av en rapporterad “ökning” av sjukanmälningar på Halloween.
Matbanker runt om i landet försöker kompensera för bortfallet. Men som : “Det är nästan omöjligt att fylla det gap som SNAP lämnar efter sig Gapet är massivt, och i slutändan kan matbanker inte nödvändigtvis fylla det”, säger Elizabeth Keever, chef för Harvesters i Kansas City, Missouri till NPR.
