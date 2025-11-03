Rekordlång regeringsstängning hotar miljontals amerikaner

President Donald Trump visar inga tecken på att vara villig att kompromissa. Till CBS:s “60 Minutes” säger han att han “inte kommer att bli utpressad” av demokraterna.

Stängningen, som väntas tangera det tidigare rekordet på 35 dagar på tisdag, har redan fått omfattande konsekvenser för miljontals amerikaner.

En av de mest akuta kriserna gäller SNAP-programmet (Supplemental Nutrition Assistance Program), som förser ungefär en av åtta amerikaner med mathjälp.

Halverade matbidrag skapar osäkerhet

Efter att två federala domare på fredagen slagit fast att frysningen av SNAP-betalningar är olaglig, meddelade Trump-administrationen på måndag att de kommer att återuppta utbetalningarna.

Men endast med hälften av det normala beloppet, rapporterar NPR. Beslutet innebär att 42 miljoner människor som är beroende av programmet för att ha mat på bordet nu står inför kraftigt reducerad hjälp.

Enligt NPR kommer pengarna att tas från jordbruksdepartementets beredskapsfond på 5 miljarder dollar, vilket är långt ifrån de 8 miljarder dollar som behövs varje månad för att fullt ut finansiera SNAP.

I en domstolsinlaga varnade regeringen för att tömningen av fonden innebär att inga medel kommer att finnas kvar för nya SNAP-sökande som godkänns i november, katastrofhjälp eller som en buffert mot de potentiellt katastrofala konsekvenserna av att helt stänga ner SNAP.