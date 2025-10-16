Thanksgiving i fara: Regeringskris kan stoppa matstöd för miljoner

Enligt analyser från konsultfirman Veda Partners och andra politiska bedömare pekar allt fler tecken på att den nuvarande finansieringskrisen kan bli den längsta i USA:s historia. Detta gäller om den sträcker sig bortom den 4 november. Det skriver Yahoo Finance.

Då skulle den överträffa den 34 dagar långa nedstängningen som inträffade 2018.

Talman Mike Johnson varnade på onsdagen för att krisen kan bli “En av de längsta regeringsnedstängningarna i amerikansk historia”.

Trots att regeringen tillfälligt har hittat sätt att betala militären och tillfört 300 miljoner dollar till mathjälpsprogrammet WIC, varnar Johnson att dessa lösningar inte är långsiktiga. De lösningarna sannolikt inte kan upprepas vid månadsskiftet.

Mathjälp till 42 miljoner hotad

I ett brev till delstatsansvariga som Axios tagit del av varnar Trump-administrationen nu för att det inte kommer finnas tillräckligt med medel för att betala ut fulla mathjälpa. Det gäller så kallade SNAP-förmåner (Supplemental Nutrition Assistance Program), i november om regeringskrisen fortsätter.

Donald Trumps regeringskris kan leda till brist på mat för de fattigaste. (Foto: Evan Vucci /AP/TT)

“Om den nuvarande bristen på anslagsmedel fortsätter kommer det att finnas otillräckliga medel för att betala ut fulla SNAP-förmåner i november. Detta påverkar ungefär 42 miljoner individer i hela landet”, skriver Ronald Ward, tillförordnad chef för SNAP i ett brev till statliga myndigheter.

Delstaterna har instruerats att tillfälligt stoppa distributionen av novemberförmåner till mottagarnas elektroniska förmånskort tills vidare. Detta görs för att undvika att bryta mot den så kallade Antideficiency Act som förbjuder federala myndigheter att spendera pengar som inte anvisats av kongressen.