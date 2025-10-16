Den amerikanska regeringskrisen, som nu pågått i 15 dagar, riskerar att fortsätta långt in i november och hotar att påverka miljontals amerikaner som är beroende av federala stödprogram.
Thanksgiving i fara: Regeringskris kan stoppa matstöd för miljoner
Enligt analyser från konsultfirman Veda Partners och andra politiska bedömare pekar allt fler tecken på att den nuvarande finansieringskrisen kan bli den längsta i USA:s historia. Detta gäller om den sträcker sig bortom den 4 november. Det skriver Yahoo Finance.
Då skulle den överträffa den 34 dagar långa nedstängningen som inträffade 2018.
Talman Mike Johnson varnade på onsdagen för att krisen kan bli “En av de längsta regeringsnedstängningarna i amerikansk historia”.
Trots att regeringen tillfälligt har hittat sätt att betala militären och tillfört 300 miljoner dollar till mathjälpsprogrammet WIC, varnar Johnson att dessa lösningar inte är långsiktiga. De lösningarna sannolikt inte kan upprepas vid månadsskiftet.
God natt, USA – statsapparaten är nu nedsläckt
Tidigt på onsdagen lokal tid stängde USA:s regering ned sina verksamheter, det drabbar nu hundratusentals federala tjänster och en rad viktiga funktioner.
Mathjälp till 42 miljoner hotad
I ett brev till delstatsansvariga som Axios tagit del av varnar Trump-administrationen nu för att det inte kommer finnas tillräckligt med medel för att betala ut fulla mathjälpa. Det gäller så kallade SNAP-förmåner (Supplemental Nutrition Assistance Program), i november om regeringskrisen fortsätter.
“Om den nuvarande bristen på anslagsmedel fortsätter kommer det att finnas otillräckliga medel för att betala ut fulla SNAP-förmåner i november. Detta påverkar ungefär 42 miljoner individer i hela landet”, skriver Ronald Ward, tillförordnad chef för SNAP i ett brev till statliga myndigheter.
Delstaterna har instruerats att tillfälligt stoppa distributionen av novemberförmåner till mottagarnas elektroniska förmånskort tills vidare. Detta görs för att undvika att bryta mot den så kallade Antideficiency Act som förbjuder federala myndigheter att spendera pengar som inte anvisats av kongressen.
Båda sidor gräver ner sig i regeringskrisen
Det rapporteras nu att både republikaner och demokrater förbereder sig för en “lång konflikt”. Ingen sida är villig att ge vika, skriver NBC News.
Senaten har nu röstat åtta gånger för att avvisa det kortsiktiga finansieringsförslaget som antogs av representanthuset, med ett resultat på 49–45 röster. Republikanerna behöver minst fem demokratiska röster för att bryta en så kallad filibuster.
Demokraterna kräver att varje finansieringslösning också ska omfatta förlängning av subventioner inom Affordable Care Act (Obamacare), som snart löper ut. Republikaner avvisar detta och menar att frågan måste hanteras separat.
“Båda parter gräver sina skyttegravar och förbereder sig för en lång konflikt”, säger Ian Russell, tidigare politisk direktör för Democratic Congressional Campaign Committee, till NBC.
Finansminister Scott Bessent varnade på onsdagen att nedstängningen “börjar skära in i musklerna”. Detta kan komma att kosta den amerikanska ekonomin upp till 15 miljarder dollar per dag.
Hundratusentals federalt anställda har redan missat delar av sina löner. Situationen kan förvärras ytterligare om krisen fortsätter in i november och påverkar thanksgiving-resenärer i slutet av månaden.
Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fri Köpenskap, Food Supply och Fastighetsvärlden.
