Bank-vd: ”Sjukdomskänsla” hotar USA:s ekonomi

Snart har det gått en månad sedan den amerikanska staten stängde ned och inledningsvis var den allmänna åsikten att det inte medför alltför stor skada för ekonomin, även om redovisningen av nästan all makrostatistik är lagd i malpåse.

Förväntan var också, skriver Fortune, som dryftar saken, att konsumtionen skulle påverkas i lindrig utsträckning.

Däremot har många sagt att ekonomin återhämtar sig generellt.

Ingen större fara på taket med andra ord.

Kan skada USA:s ekonomi väsentligt

Men den här insikten, som gällde då, har nu börjat komma på skam. Enligt viktiga ekonomiska siffror, som sipprat ut, riskerar det nästan månadslånga dödläget att ”väsentligt skada utsikterna för amerikanska företag och konsumenter”, skriver det amerikanska affärsmagasinet.

Brian Moynihan, vd för Bank of America, målar upp ett scenario med allvarliga ekonomiska konsekvenser i USA om nedstängningen snart inte hävs.

Hans övertygelse är att det då, på lite sikt, kommer att ”bromsa ekonomin”.