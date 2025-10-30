Den nedstängda statsapparaten får USA att bromsa in, det kan skapa en ”sjukdomskänsla i hela ekonomin”, enligt Bank of Americas vd.
Bank-vd: ”Sjukdomskänsla” hotar USA:s ekonomi
Snart har det gått en månad sedan den amerikanska staten stängde ned och inledningsvis var den allmänna åsikten att det inte medför alltför stor skada för ekonomin, även om redovisningen av nästan all makrostatistik är lagd i malpåse.
Förväntan var också, skriver Fortune, som dryftar saken, att konsumtionen skulle påverkas i lindrig utsträckning.
Däremot har många sagt att ekonomin återhämtar sig generellt.
Ingen större fara på taket med andra ord.
Kan skada USA:s ekonomi väsentligt
Men den här insikten, som gällde då, har nu börjat komma på skam. Enligt viktiga ekonomiska siffror, som sipprat ut, riskerar det nästan månadslånga dödläget att ”väsentligt skada utsikterna för amerikanska företag och konsumenter”, skriver det amerikanska affärsmagasinet.
Brian Moynihan, vd för Bank of America, målar upp ett scenario med allvarliga ekonomiska konsekvenser i USA om nedstängningen snart inte hävs.
Hans övertygelse är att det då, på lite sikt, kommer att ”bromsa ekonomin”.
Bank-vd:n: Hoppas det löser sig
Ju längre tiden går, säger han, ”desto mer påverkar det fler delar av ekonomin eftersom aktiviteter som behöver godkännanden, saker som behöver göras, helt enkelt inte kan göras, så jag hoppas bara att de löser det”, berättar Fortune.
Om inaktiviteten i USA.s ekonomi får spridning, då kan det följden blir att hela ekonomin drabbas av en ”sjukdomskänsla”, enligt Moynihan.
Chefsekonom ser ökad recessionsrisk
”Om en sjukdomskänsla utvecklas och folk minskar sina utgifter är det ett problem. Om arbetsgivare börjar säga: ’Jag måste justera min personalstyrka snabbare än jag annars skulle ha justerat den’, är det ett problem. Det är då de stora problemen kommer.”
Moody’s chefsekonom Mark Zandi har å sin sida varnat för att sannolikheten för en recession ökat om nedstängningen ”varar till slutet av året”, han har även varnat för att Trumps hot om att permittera statsanställda kan skada USA.s ekonomiska utsikter.
Utbildad journalist med nästan 40 år i yrket. Har varit allmänreporter, kriminalreporter, jobbat med print och digitala medier, och var en tid chefredaktör för ett magasin på Dagens PS, samt under en kort period nyhetschef på dåvarande Miljöaktuellt och senare redaktionschef för News55.
