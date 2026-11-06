Sverige sneglar på Finlands nya isbrytare – kan spara miljarder

Aino är en isbrytare av B+-klass och ska enligt planerna levereras hösten 2029. Fartyget blir 96 meter långt och 24 meter brett, med en installerad effekt på 10,5 megawatt.

Att svenskarna har ögonen på bygget uppmärksammmas av Tekniikka & Talous. För Finland handlar det om hur finsk varvsindustri kan få en ny affär på hemmaplan.

”Vi följer det här bygget med stort intresse. Det är en väldigt kapabel isbrytare”, säger Fredrik Backman, rederidirektör på Sjöfartsverket, enligt Sjöfartstidningen.

”Betydligt billigare koncept”

Det som lockar Sverige är framför allt möjligheten att utgå från en redan färdig konstruktion. Genom att förstärka den finska modellen med mer motorkraft och mer stål skulle den kunna anpassas till svenska behov och uppfylla kraven för A-klass.

”Här finns en färdig design och ett betydligt billigare koncept”, säger Sjöfartsverkets rederidirektör Fredrik Backman till Sjöfartstidningen.

Ambitionen är att kunna bygga två sådana fartyg för de drygt fyra miljarder kronor som regeringen har avsatt till ytterligare isbrytare.