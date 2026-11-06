Finlands nya isbrytare Aino kan bli förebild för Sveriges nästa fartygsgeneration. Sjöfartsverket hoppas kunna använda den finska konstruktionen för att spara pengar.
Sverige sneglar på Finlands nya isbrytare – kan spara miljarder
Sverige står inför en omfattande förnyelse av sin åldrande isbrytarflotta. Nu riktar Sjöfartsverket blickarna mot Finland och den nya 96 meter långa isbrytaren Aino, som ska byggas vid Helsingforsvarvet.
Aino är en isbrytare av B+-klass och ska enligt planerna levereras hösten 2029. Fartyget blir 96 meter långt och 24 meter brett, med en installerad effekt på 10,5 megawatt.
Att svenskarna har ögonen på bygget uppmärksammmas av Tekniikka & Talous. För Finland handlar det om hur finsk varvsindustri kan få en ny affär på hemmaplan.
”Vi följer det här bygget med stort intresse. Det är en väldigt kapabel isbrytare”, säger Fredrik Backman, rederidirektör på Sjöfartsverket, enligt Sjöfartstidningen.
”Betydligt billigare koncept”
Det som lockar Sverige är framför allt möjligheten att utgå från en redan färdig konstruktion. Genom att förstärka den finska modellen med mer motorkraft och mer stål skulle den kunna anpassas till svenska behov och uppfylla kraven för A-klass.
”Här finns en färdig design och ett betydligt billigare koncept”, säger Sjöfartsverkets rederidirektör Fredrik Backman till Sjöfartstidningen.
Ambitionen är att kunna bygga två sådana fartyg för de drygt fyra miljarder kronor som regeringen har avsatt till ytterligare isbrytare.
Fyra nya fartyg i planeringen
Det svenska förnyelsearbetet är större än så. En första ny, större isbrytare har redan beställts från sydkoreanska HD Hyundai Heavy Industries. Den ska levereras 2029 och bygger på den svensk-finska designen ARC130.
I Sjöfartsverkets långsiktiga plan finns ytterligare två A-klassisbrytare med föreslagen beställning 2028 och leverans 2033 respektive 2034. Därutöver finns en möjlig utökning med ytterligare en isbrytare.
Det innebär att Sverige på sikt kan behöva upp till fyra nya fartyg utöver den första beställningen.
Förnyelsen är angelägen. Merparten av dagens svenska isbrytare byggdes på 1970-talet och närmar sig slutet av sin tekniska livslängd. Utan fungerande isbrytning riskerar flera hamnar i norra Sverige att behöva stänga under delar av vintern.
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