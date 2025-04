Radioaktivt arv i Östersjön – nu har det spårats

Avhandlingen heter ”Tracing radioactive contamination: a case study of a research facility and its surrounding marine environment” och ämnet är högaktuellt i vår nya tid.

Det handlar om radioaktiva utsläpp från de senaste decennierna och hur de kan spåras i havsbottnen i Östersjön.

Per Törnquist lägger fram avhandlingen vid Linköpings universitet och har kartlagt radioaktiviteten i havsmiljön vid forskningsanläggningen Studsvik.

1947 bildades AB Atomenergi för att utveckla, konstruera och driva kärnenergianläggningar i Sverige med Studsvik som hemort. Där arbetar man fortfarande, snart 80 år senare.

”Idag är forskningsreaktorerna avvecklade och Studsvik satsar på att behålla positionen som ledande leverantör av tjänster till den internationella kärnkraftsindustrin”, skriver bolaget på sin hemsida.

Kartor över spridningen

Per Törnquists forskning har resulterat i kartor över spridningen av olika radioaktiva ämnen, som kan användas för att bedöma riskerna vid planerade eller oavsiktliga utsläpp av radioaktiva ämnen i naturen.

”När man släpper ut gifter, som man kan betrakta det här som, är det bra att veta vart de tar vägen. Till exempel om det skulle hända något oförutsett så har man då ett hum om hur påverkan blir lokalt”, säger Per Törnquist.

”Eftersom det kan bli aktuellt att bygga ut svensk kärnkraft är det extra viktigt att ha så mycket kunskap som möjligt om hur de radioaktiva ämnena sprids i framför allt bräckt vatten, som Östersjön”, tillägger han.