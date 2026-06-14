Finland och Sverige har gjort en överenskommelse kring använt kärnbränsle. Nu kan det komma att slutförvaras i Sverige.
Nu ska Sverige slutförvara finskt radioaktivt kärnbränsle
Nej, den stora frågan om en säker slutförvaring av radioaktivt avfall och använt kärnbränsle är ännu inte löst.
Däremot har Sverige gått med på att kunna slutförvara även finskt kärnbränsle.
”Finland och Sverige har kommit överens om slutförvaring i Sverige av använt kärnbränsle som sänts för forskningsändamål”, skriver den finska regeringen i ett pressmeddelande.
Den mellanstatliga överenskommelsen har undertecknats av Finlands miljö- och klimatminister Sari Multala och för Sverige av klimat- och miljöministerns statssekreterare Helena Dyrssen.
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Saknat avtal om slutförvaring
Den nya överenskommelsen behövs eftersom tidigare avtal inte innehåller något om slutförvaring av kärnavfall.
”Den överenskommelse som förhandlats fram mellan länderna skapar en ram för verksamheten på det sätt som avses i EU:s kärnavfallsdirektiv”, skriver Finlands regering.
Man påpekar att ”aktörerna inom kärnavfallshanteringen” dessutom ingår ”ett bindande avtal om undersökning av använt kärnbränsle och de åtgärder som ska vidtas därefter”.
Kan slutförvaras i Sverige
Enligt den nya överenskommelsen kan använt kärnbränsle, med ursprung i Finland, som för forskning transporterats till Sverige samt ”radioaktivt avfall som uppkommit till följd av forskningen” slutförvaras i Sverige.
”De finländska kärnkraftsbolagen har tidvis behov av att transportera använt kärnbränsle för forskningsändamål till Sverige, eftersom det inte finns motsvarande forskningsmöjligheter i Finland”, förklarar man.
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Mängden kärnbränsle odefinierad
När det gäller mängden kärnbränsle och radioaktivt avfall ska den ”motsvara den kärnavfallsmängd som behövs i den undersökningsmetod som används”, vilket naturligtvis är ett svar som inte säger så mycket.
Strålsäkerhetscentralen är den behöriga myndighet i Finland som ansvarar för övervakning och kontroll av transporter av radioaktivt avfall och använt kärnbränsle.
Den beviljar även tillstånd för transport av kärnavfall efter ansökan.
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