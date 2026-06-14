Nu ska Sverige slutförvara finskt radioaktivt kärnbränsle

”Finland och Sverige har kommit överens om slutförvaring i Sverige av använt kärnbränsle som sänts för forskningsändamål”, skriver den finska regeringen i ett pressmeddelande.

Den mellanstatliga överenskommelsen har undertecknats av Finlands miljö- och klimatminister Sari Multala och för Sverige av klimat- och miljöministerns statssekreterare Helena Dyrssen.

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Saknat avtal om slutförvaring

Den nya överenskommelsen behövs eftersom tidigare avtal inte innehåller något om slutförvaring av kärnavfall.

”Den överenskommelse som förhandlats fram mellan länderna skapar en ram för verksamheten på det sätt som avses i EU:s kärnavfallsdirektiv”, skriver Finlands regering.

Man påpekar att ”aktörerna inom kärnavfallshanteringen” dessutom ingår ”ett bindande avtal om undersökning av använt kärnbränsle och de åtgärder som ska vidtas därefter”.

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