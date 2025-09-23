Ett av världens viktigaste kärnvapenavtal står i centrum igen när Vladimir Putin markerar sin linje mot USA.
Putin förlänger kärnvapenbegränsning – men bara ett år
President Vladimir Putin meddelar att Ryssland håller fast vid kärnvapenavtalet med USA.
Men beskedet gäller bara tillfälligt och väcker frågor om vad som händer efteråt.
”Vi kommer att hålla oss till begränsningarna”
Det handlar om New Start-avtalet från 2010, undertecknat av USA:s dåvarande president Barack Obama och Rysslands tidigare president Dmitrij Medvedev. Avtalet begränsar båda ländernas arsenaler till 1 550 utplacerade kärnvapenstridsspetsar och 700 missiler och bombplan.
På måndagen sa Putin vid ett möte med Rysslands säkerhetsråd:
“Vi kommer att hålla oss till begränsningarna i ytterligare ett år”.
Han framhöll också att Ryssland förväntar sig att USA gör detsamma.
Enligt Euronews har frånvaron av nya förhandlingar väckt oro bland förespråkare för vapenkontroll, som menar att avtalet är avgörande för global stabilitet.
Putins erbjudande och USA:s svar
En central del i New Start-avtalet var möjligheten till inspektioner på plats för att kontrollera att båda sidor följde reglerna. Dessa har varit vilande sedan 2020. I februari 2023 avbröt Putin Moskvas deltagande helt och förklarade:
“Ryssland kan inte tillåta amerikanska inspektioner av sina kärnkraftsanläggningar vid en tidpunkt då Washington och dess NATO-allierade öppet förklarade Moskvas nederlag i Ukraina som sitt mål”.
Ändå markerade han nu att landet är redo för en tillfällig förlängning:
“Ryssland är berett att fortsätta att följa de centrala numeriska gränserna enligt Nystartsfördraget i ett år efter den 5 februari 2026”, sa Putin.
“Därefter, baserat på en analys av situationen, kommer vi att fatta ett beslut om huruvida vi ska bibehålla dessa frivilliga, självpålagda restriktioner”, tillade han.
Enligt The Independent har Vita huset välkomnat Putins besked. Pressekreterare Karoline Leavitt sa att förslaget lät “ganska bra”, men underströk att “president Trump själv skulle ta upp erbjudandet”.
“Mycket viktigt”
Trots att avtalet är i frysboxen betonar Kreml dess betydelse. Talespersonen Dmitrij Peskov sa:
“Vi anser att det här fördraget är mycket viktigt”, och beskrev det som det enda som förblev “åtminstone hypotetiskt hållbart”.
Han tillade:
“Annars ser vi att USA faktiskt har förstört den rättsliga ramen för vapenkontroll”.
Ryssland och USA står tillsammans för omkring 90 procent av världens kärnvapen. Men i takt med att kriget i Ukraina fortsatt har inspektioner och dialog skjutits upp, vilket gör framtiden för avtalet mer osäker.
Putin har tidigare reviderat landets kärnvapendoktrin. I september förra året betonade han att Ryssland kan använda kärnvapen som svar på en konventionell attack som utgör ett “kritiskt hot mot vår suveränitet”.
Nyfiken skribent som bevakar företagsnyheter, teknik och samhällstrender – gärna med fokus på hur det stora påverkar det lilla. Trivs särskilt bra med att skriva tillgängliga och engagerande texter för en bred publik med nyfikenhet på världen.
