Presidentval: Tillgänglig men "inte redo"

Den bakgrunden och hennes starka ställning som person, gör att hon nu ses som en möjlig kandidat att efterträda Emmanuel Macron som fransk president 2027.

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Vill hitta stark kandidat

De demokratiska partierna har svårt att hitta en slagkraftig kandidat inför nästa års presidentval och utmanas från höger av extremiststämplade Nationell samling och Marine Le Pen.

Le Pen har visserligen egna bekymmer, med en färsk dom bakom sig och fotboja framför sig, men har å andra sidan den populäre Jordan Bardella, formell partiledare, att skicka fram som alternativ.

De tidigare högerextrema försöken att ta makten har undanröjts av att de demokratiska krafterna i andra valomgången ställt sig bakom en och samma kandidat.

Det är den kandidaten alla letar efter nu – och som kan heta Christine Lagarde.

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