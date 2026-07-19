Presidentval i Frankrike om ett år. Splittring bland de demokratiska partierna som utmanas från höger. Nu lanseras en oväntad kandidat.
Presidentval: Tillgänglig men "inte redo"
Europeiska centralbanken har en avgående chef i Christine Lagarde, som i sin tur har en bakgrund som fransk regeringsmedlem med ansvar för ekonomi och handel.
Den bakgrunden och hennes starka ställning som person, gör att hon nu ses som en möjlig kandidat att efterträda Emmanuel Macron som fransk president 2027.
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Vill hitta stark kandidat
De demokratiska partierna har svårt att hitta en slagkraftig kandidat inför nästa års presidentval och utmanas från höger av extremiststämplade Nationell samling och Marine Le Pen.
Le Pen har visserligen egna bekymmer, med en färsk dom bakom sig och fotboja framför sig, men har å andra sidan den populäre Jordan Bardella, formell partiledare, att skicka fram som alternativ.
De tidigare högerextrema försöken att ta makten har undanröjts av att de demokratiska krafterna i andra valomgången ställt sig bakom en och samma kandidat.
Det är den kandidaten alla letar efter nu – och som kan heta Christine Lagarde.
Inte beredd, är beskedet
I en färsk poddintervju, citerad av Business AM, talar ECB-chefen om sin avsikt att ”tjäna sitt land”, men slår ifrån sig när det gäller presidentposten i Frankrike.
Man måste vara ”lite galen för att vilja göra det”, säger Lagarde om att kandidera till president.
Hon beskriver positionen som ”hemsk” och att den kräver att man är ”redo”, vilket hon inte säger sig vara.
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Vill inte dra sig tillbaka
Däremot vill Lagarde vid 69 års ålder inte dra sig tillbaka.
”Jag ser inte mig själv sitta och koppla av, titta på tv eller resa utan ett specifikt syfte”, förklarar hon. I stället siktar hon på något område som ligger henne ”varmt om hjärtat”.
Samtidigt gör hennes karriär som minister, chef för Internationella valutafonden IMF och nu ordförande för ECB, henne till en av världens mest inflytelserika kvinnor.
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Passar bra att gå i förtid
Räkna med andra ord med att sista ordet inte är sagt i ärendet – och att övertalningsförsöken blir intensiva ju närmare presidentvalet vi kommer.
Det har även läckt ut att Emmanuel Macron, tillsammans med Tysklands Freidrich Merz, diskuterat med Lagarde om att lämna ECB-posten något i förtid.
Orsaken ska ha varit att de ska hinna påverka valet av hennes efterträdare, men samtidigt passar det bra med tanke på en eventuell presidentkampanj…