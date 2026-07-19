Nya boosten i Sydkoreas skönhetsindustri – hud från döda människor

Boosters från mänsklig vävnad

Behandlingar baseras på donerad mänsklig vävnad. På exklusiva hudkliniker i Seoul erbjuds patienter så kallade hudboosters där material från mänsklig vävnad används för att stimulera hudens kvalitet och ge ett yngre utseende.

Skönhet får kosta

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Att vi vill motverka att åldras råder det knappast någon tvekan kring. Skönhetsindustrin har exploderat, där den globala marknaden för anti-aging-produkter förväntas fördubblas till 150 miljarder dollar fram till 2035.

Den visar inga tecken på att avta, snarare tvärtom, i takt med att genomsnittsåldern stiger och vi lever allt längre.

En som har hakat på den nya trenden i Sydkorea är influencern Sara Yoon som nyligen besökte en skönhetsklinik i huvudstaden där man ville att hon skulle prova den senaste produkten.

”Den kommer från döda människor”, uppgav hudläkaren.

Det var inget som stoppade Sara Yoon, hon precis som många andra är supernöjda med det glansiga ansiktet, och köerna till behandlingar med den nya behandlingen är långa.

Frågetecken leder till kritik

Många kunder välkomnar en ny slags collagen, i jakten på ett nytt ansikte men utvecklingen har även stött på kritik som menar att skönhetsindustrin nu har gått för långt.

Det råder dock en hel del frågetecken var huden verkligen kommer från och om produkterna har testats tillräckligt. En som viftar med varningsflaggorna är den svenska hudforskaren Johanna Gillbro.

”Dels finns det inga långtidsstudier. Man har i 20 år i sjukvården använt det för brännskadade och satt det på huden, men inte injicerat”, säger hon till TV4.

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”Det här kommer användas i kommersiella syften, för företag att tjäna pengar på. Det är väldigt stora etiska frågor”, avslutar hon.

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