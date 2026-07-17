Saab förbereder möjlig Gripenaffär i Kanada

Samförståndsavtalet ska möjliggöra ett samarbete kring utbildning av stridspiloter och tekniker i Kanada, uppger CAE i ett pressmeddelande.

”Saabs strategi har alltid varit att bygga upp verklig kapacitet i de länder där vi är verksamma”, säger Micael Johansson, vd för Saab.

Gripen är med som ett av de möjliga alternativen när Kanada ska utöka och förnya sin flotta av stridsflygplan. Kanadas regering har bland annat övervägt en mixad flotta av både Gripen och amerikanska F-35, rapporterade CBC News i juni med hänvisning till källor.