Iranras inledde juni – Stockholmsbörsen rödast i Europa

Sverige sämst i Europa

Uppgifterna, som vid denna artikels publicerin, ännu inte kommenterats eller bekräftats av USA, fick börserna att störtdyka runt om i Europa.

Stockholmsbörsen – som stängde på minus 1,55 procent – ledde nedgången med fordon, industrivaror och fastigheter som sämsta sektorer.

Börsen i London föll med 1,37 procent, Paris minus 1,07 och Tyskland klarade sig med minus 0,51 procent.

USA relativt opåverkat

Klart starkast av alla börser i Europa gick Oslobörsen som steg 0,45 procent. Anledningen stavas ett stigande oljepris som gynnade energisektorn som väger tungt i det norska indexet.

En av Stockholmsbörsens få vinnare var också en energi-aktien; Orrön Energy (börskurs Orrön) som steg drygt 8 procent.

Svagast på Stockholmsbörsen gick biofarma-bolaget BioArctic (börskurs Bioarctic) som sjönk nära 7 procent.

I USA var börserna strax innan 18.00 svensk tid relativt opåverkade av de negativa nyheterna från Iran.

