Stockholmsbörsen handlade på junis första börsdag strax under nollan fram till 15-tiden. Då rasade index rejält på uppgifter om att Iran tillsvidare helt avbrutit fredssamtalen med USA.
Iranras inledde juni – Stockholmsbörsen rödast i Europa
Nyheten sänkte de flesta börserna runt om i Europa men börsen i Stockholm stack ut som klart sämst medan oljeaktierna på Oslobörsen fick norska indexet att gå mot strömmen.
Iran trötta på Israels attacker
Enligt den iranska nyhetsbyrån Tasnim avbryter Irans förhandlingsdelegation kontakten med USA via mellanhänder på grund av Israels attacker mot Libanon.
Den nyheten kablades ut strax efter 15 svensk tid av flera medier däribland SVT.
Iran ska också helt vilja bomma igen Hormuzsundet.
Sverige sämst i Europa
Uppgifterna, som vid denna artikels publicerin, ännu inte kommenterats eller bekräftats av USA, fick börserna att störtdyka runt om i Europa.
Stockholmsbörsen – som stängde på minus 1,55 procent – ledde nedgången med fordon, industrivaror och fastigheter som sämsta sektorer.
Börsen i London föll med 1,37 procent, Paris minus 1,07 och Tyskland klarade sig med minus 0,51 procent.
USA relativt opåverkat
Klart starkast av alla börser i Europa gick Oslobörsen som steg 0,45 procent. Anledningen stavas ett stigande oljepris som gynnade energisektorn som väger tungt i det norska indexet.
En av Stockholmsbörsens få vinnare var också en energi-aktien; Orrön Energy (börskurs Orrön) som steg drygt 8 procent.
Svagast på Stockholmsbörsen gick biofarma-bolaget BioArctic (börskurs Bioarctic) som sjönk nära 7 procent.
I USA var börserna strax innan 18.00 svensk tid relativt opåverkade av de negativa nyheterna från Iran.
