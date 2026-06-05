Ministrarna vi inte sett – och de vi sett hela tiden

Problemet är att de antagligen även skulle kunna gå igenom Sveriges riksdag också någon reaktion.

Enligt en ny sammanställning är de fem ministrarna de som uträttat minst under den mandatperiod vi nu är i slutspurten av.

Med en måttstock av pressmeddelanden, interpellationer, propositioner, kommittédirektiv och debattartiklar är dessa de fem som synts minst.

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På rymmen – förklaringen?

Enid Blyton, den produktiva författaren, skrev 21 klassiska Fem-böcker och ”Fem på rymmarstråt” skulle kunna vara den som handlar om denna kvintett.

Det skulle åtminstone förklara deras marginella spår i samtiden.

I andra änden av statistiken – vilka är de som springer så fort de ser en journalist och oftast kommer i fatt honom eller henne?

De mest produktiva statsråden enligt samma måttstock är Gunnar Strömmer, Jakob Forssmed, Andreas Carlson, Camilla Waltersson Grönvall och Elisabeth Svantesson.

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