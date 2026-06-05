I handboll kan man få en passivitetsvarning. Det kan man inte i politiken. Här är fem ministrar som ska vara tacksamma för det.
Ministrarna vi inte sett – och de vi sett hela tiden
Det är fullt möjligt att de fem ministrarna Jessica Rosencrantz, Romina Pourmokhtari, Nina Larsson, Niklas Wyman och Lotta Edholm skulle kunna gå genom centrala Stockholm utan att någon reagerade på att möta dem.
Problemet är att de antagligen även skulle kunna gå igenom Sveriges riksdag också någon reaktion.
Enligt en ny sammanställning är de fem ministrarna de som uträttat minst under den mandatperiod vi nu är i slutspurten av.
Med en måttstock av pressmeddelanden, interpellationer, propositioner, kommittédirektiv och debattartiklar är dessa de fem som synts minst.
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På rymmen – förklaringen?
Enid Blyton, den produktiva författaren, skrev 21 klassiska Fem-böcker och ”Fem på rymmarstråt” skulle kunna vara den som handlar om denna kvintett.
Det skulle åtminstone förklara deras marginella spår i samtiden.
I andra änden av statistiken – vilka är de som springer så fort de ser en journalist och oftast kommer i fatt honom eller henne?
De mest produktiva statsråden enligt samma måttstock är Gunnar Strömmer, Jakob Forssmed, Andreas Carlson, Camilla Waltersson Grönvall och Elisabeth Svantesson.
Ingen Kristersson – utom tävlan
Här ska det, innan det kommer förargade hummanden från statsrådsberedningen, sägas att statsministern, Ulf Kristersson, är undantagen från mätningen i fråga.
När det gäller kategorin ”Att ses och höras mest oberoende av faktiskt innehåll” är energi- och näringsminister Ebba Busch ohotad.
Hon har både flest omnämnanden i nyhetsmedier och når flest på sociala medier.
I antalet omnämnanden i nyhetsmedier är det för övrigt intressant att konstatera att regeringens två minsta partier – Kristdemokraterna och Liberalerna – genom Ebba Busch och Simona Mohamsson, är de som har flest omnämnanden i nyhetsmedier.
Hos DN, som gjort kartläggningen, säger Jenny Madestam, docent i statsvetenskap i Södertörn, att sammanställningen – med Gunnar Strömmer som den som uträttat mest – präglar regeringens prioriteringar.
”Handlar om prioriteringar”
”Lag och ordning är ju det politikområdet som de format sin regering kring till stora delar, tillsammans med migrationspolitiken. Det är en fråga som de haft som nummer ett på agendan hela tiden, och det ser man i antalet propositioner”, konstaterar Madestam.
Samtidigt ser hon skillnader mellan statsråden i deras publika agerande.
”Gunnar Strömmer är till exempel inte speciellt aktiv på sociala medier men får mycket exponering i traditionella medier. Det är den gamla skolans minister. Carl-Oskar Bohlin är å andra sidan en minister som valt att använda sociala medier väldigt aktivt för att driva debatt”, kategoriserar hon.