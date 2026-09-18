Inför regeringsbildningen ökar trycket på Centerpartiet. Nu kräver näringslivet att partiet stoppar den ekonomiska vänsterpolitiken.
Näringslivet pressar C: Stoppa vänsterpolitiken!
Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet gick till val på att bland annat slopa karensavdraget. Men det gjorde inte Centerpartiet.
Det faktumet vill nu näringslivet påminna om när riksdagen snart samlas och ny regering ska bildas.
”Budskapet är att stå upp för det man gick till val på, sänkta kostnader att anställa, sänkta skatter och framför allt inte någon arbetstidsförkortning eller slopat karensavdrag”, säger Företagarnas vd Magnus Demervall till Sveriges Radio.
Karensavdraget oroar mest
Han är själv tidigare politiker för Centerpartiet och jobbade nära den tidigare partiledaren Annie Lööf.
”Vi är allra mest oroade över ett slopat karensavdrag som skulle driva upp kostnaderna enormt för småföretagarna”, säger Magnus Demervall till SR.
Karensavdraget är den del av sjukförsäkringen som innebär att en del av inkomsten försvinner när en anställd blir sjuk. Att ta bort avdraget har varit ett krav i valrörelsen från S, MP och V, samt fackligt håll.
”Skydda svenska företag”
Men det är knappast den enda frågan.
Johan Andersson, styrelseordförande Mellby Gård, riktar sig i en debattartikel i Dagens industri också till i hopp om att stoppa den ekonomiska vänsterpolitiken:
”Inför valet drevs från oppositionens sida en lång rad förslag som skulle dramatiskt försämra det svenska företagsklimatet och riskera att driva idéer, entreprenörer och kapital ur landet”.
”Ett Centerparti som står på sig skulle kunna skydda svenska företag från flera av de värsta förslagen som dryftats under valrörelsen”, skriver han.
”De som ska utpressa”
Tidningen Näringslivet, som drivs av Svenskt näringsliv, har träffat familjeföretagare som är oroliga över C:s förhandlingar med S, V och MP. Familjeföretagare sätter ned foten: ”Våga inte sälja ut skogsägarna”, är rubriken.
Anders Gustafsson, politisk redaktör på lantbrukstidningen ATL, anser att Centerpartiet borde utnyttja sin vågmästarposition.
”Det är de som ska utpressa andra, inte bli utpressade. De ska ställa krav och hålla olika alternativ öppna”, säger Anders Gustafsson till Kvartal Idag.
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