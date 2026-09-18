Näringslivet pressar C: Stoppa vänsterpolitiken!

”Budskapet är att stå upp för det man gick till val på, sänkta kostnader att anställa, sänkta skatter och framför allt inte någon arbetstidsförkortning eller slopat karensavdrag”, säger Företagarnas vd Magnus Demervall till Sveriges Radio.

Karensavdraget oroar mest

Han är själv tidigare politiker för Centerpartiet och jobbade nära den tidigare partiledaren Annie Lööf.

”Vi är allra mest oroade över ett slopat karensavdrag som skulle driva upp kostnaderna enormt för småföretagarna”, säger Magnus Demervall till SR.

Karensavdraget är den del av sjukförsäkringen som innebär att en del av inkomsten försvinner när en anställd blir sjuk. Att ta bort avdraget har varit ett krav i valrörelsen från S, MP och V, samt fackligt håll.