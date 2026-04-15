JD Vance förbannelse – tre tunga smällar på en vecka

Förlust 2: Orbán krossades i ungerska valet

Samma helg som Vance satt fast i Islamabad gick ungrarna till val. Resultatet blev en historisk smäll mot MAGA-rörelsens viktigaste europeiska allierade.

Péter Magyars Tisza-parti tog 138 av 199 mandat på 53,6 procent av rösterna. Viktor Orbáns Fidesz föll till 55 mandat och 37,8 procent.

Tisza fick därmed en två tredjedels supermajoritet, exakt det som krävs för att ändra grundlagen och rulla tillbaka stora delar av Orbáns 16-åriga politiska arv.

Valdeltagandet var rekordhögt på över 77 procent, och Orbán själv erkände nederlaget redan på valnatten.

Redan inför valdagen pratades det hur Viktor Orbán vacklade efter mer än 18 år vid makten, pressad av en ekonomisk kris som Realtid konstaterade saknade lösningar i Fidesz-lägret.

Magyar har sedan dess gått ut hårt och sagt att ”Orbáns marionetter måste avgå”, och lovat att vrida Ungern tillbaka mot EU och stödja Ukraina.

För Vance, som öppet kampanjat för Orbán och byggt en stor del av sin internationella profil på axeln Washington-Budapest, är det ett ideologiskt nederlag lika mycket som ett taktiskt.

Trumpadministrationen förlorar samtidigt sin pålitliga vetorätt i EU-rummet.

Förlust 3: Historiskt dåliga opinionssiffror

Mitt i den utrikespolitiska härdsmältan kom den färska CNN/SSRS-mätningen. 37 procent godkänner Vance, 62 procent ogillar honom.

Nettoresultatet, minus 25, är det sämsta som någonsin uppmätts för en sittande amerikansk vicepresident i modern tid. CNN:s dataanalytiker Harry Enten konstaterar att Vance på drygt ett år rasat 21 poäng från ett nettoplus på tre vid tillträdet i januari 2025.

Daily Beast rapporterar samtidigt att en Trump-insider öppet förutspår att Vance kan klippas från biljetten 2028.

Hans inflytande i Vita husets innersta krets sjunker, enligt samma källor.

”Vances förbannelse” tar fart på nytt

På sociala medier är det inte längre en politisk analys som dominerar, utan ett halvt skämtsamt, halvt vidskepligt narrativ. Vance, säger användarna, har en ”förbannelse”.

Och historierna de pekar på är kanske inte bara otur.

Den 20 april 2025 satt Vance i en privataudiens med påve Franciskus i Casa Santa Marta i Vatikanen. Mindre än ett dygn senare, på morgonen den 21 april, avled påven, 88 år gammal, i en stroke och hjärtsvikt.

Vance hann själv kommentera mötet på X innan dödsbudet kom: han hade varit glad att träffa påven dagen innan, även om Franciskus ”uppenbart var mycket sjuk”.

Internet drog sina slutsatser direkt, och #VanceCurse trendade i flera dagar.

Sedan dess har listan vuxit. Han flög till Pakistan för att rädda en vapenvila. Vapenvilan är på väg att kollapsa.

Han kampanjade öppet för Orbán. Orbán föll med dunder och brak. Han skakade hand med Irans förhandlare i Islamabad. De reste sig och gick.

Mellan dessa diplomatiska bakslag har det också funnits rena PR-katastrofer, som när han i april 2025 tappade Ohio States nationella mästerskapspokal i collegefootball under en ceremoni på Vita husets gräsmatta.

Pokalen, som han trodde var i ett enda stycke, gick i bitar i hans händer inför löpande kameror.

Var för sig är det otur. Tillsammans börjar det likna ett mönster, åtminstone för den amerikanska kvällspressen och meme-kontona på X.

Och i politiken, där berättelsen ofta väger tyngre än fakta, är det en farlig position att hamna i. När väljarna börjar associera en vicepresident med olycka snarare än styrka, är skadan svår att reparera.

Från otur till politisk kris

Tre smällar på sju dagar är inte otur. Det är en politisk kris. Vance har under det senaste året positionerat sig som självklar arvtagare till MAGA-tronen efter Trump. Den positionen vacklar nu på allvar.

Med Iranavtalet i spillror prissätter oljemarknaderna in en utdragen konflikt, Hormuzsundet är blockerat och den europeiska högernationalismen tappar sin starkaste röst i Bryssels närområde.

Frågan i Washington är inte längre om Vance kan återhämta sig denna vecka.

Den är om han fortfarande är USA:s nästa president, eller om Trumps lojalitet, och väljarnas tålamod, redan börjat söka sig någon annanstans.