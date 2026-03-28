Vita män utan högre utbildning har varit en kärntrupp bland Donald Trumps väljare, men nu tappar presidenten allt snabbare deras stöd.
Donald Trump tappar bland kärnväljare
Andelen vita män utan högskoleexamen som ger Donald Trump godkänt för hans jobb som president, sjunker snabbt.
En serie nationella opinionsundersökningar från Fox News visar att andelen i den gruppen som ger honom godkänt, minskat med 21 procentenheter det senaste året.
Denna grupp har länge varit en av Donald Trumps mest pålitliga stödtrupper. Det snabbt sjunkande stödet väcker intresse inför mellanårsvalet 2026 som sker i höst.
I mars 2025 stod Trump som starkast i denna grupp – med 58 procent som gav honom godkänt mot 41 procent som inte gjorde det, ett nettoplus på 17 procentenheter.
Sjunkit rejält
I december förra året hade marginalen minskat till 55 procent godkänt, 45 procent icke godkänt – 10 procentenheter plus.
Nu visar en serie mätningar 48 procent som ger godkänt – 52 procent som underkänner hans jobb, ett minus på 4 procentenheter i stället.
Alla fyra undersökningar man jämför har genomförts av Fox News och sammanlagt visar tabellerna en konsekvent utveckling, där även andra opinionsmätningar visar en likartad motvind för presidenten.
Väntade kommentarer
Det här har, naturligtvis, gett upphov till en rad kommentarer, alla lika förutsägbara som en AI-genererad text utan journalistik bakom.
”Presidenten har redan gjort historiska framsteg, inte bara i Amerika, utan runt om i världen. Det är inte förvånande att president Trump fortfarande är den mest dominerande figuren i amerikansk politik”, säger exempelvis Vita husets talesperson Davis Ingle till Newsweek.
”Vacklar inte det minsta”
”Trots att vissa online-kommentatorer med stora följarskaror offentligt inte håller med om presidentens beslut – och många traditionella medier ivrigt lyfter fram deras kommentarer för att försöka så splittring – vacklar Maga-basen inte det minsta”, kommenterar en annan Vita huset-källa hos Newsweek.
Och Bridget Gonzalez, talesperson hos Demokraterna, säger lika fritt från sensationer, att Republikanerna misslyckas och att ”väljarna håller inte med om deras laglösa immigrationsstrategier och är färdiga med att lyssna på deras brutna löften.”
