Saab nära kanadensisk Global Eye-affär

Global Eye-modell från Saab. Arkivbild Foto: Stefan Jerrevång/TT

Kanada har inlett förhandlingar om att köpa den svenska försvarskoncernen Saabs flygburna övervaknings- och ledningssystem Global Eye, enligt Kanadas premiärminister Mark Carney.

Därmed har konkurrerande anbud från USA valts bort av den kanadensiska regeringen.

Global Eye – som bygger på den kanadensiska flygplanstillverkaren Bombardiers modell Global 6 500 – kommer, om affären blir av, ingå i ett system för skydd av luftrummet mot bland annat kryssningsrobotar och hypersoniska robotar.

Med en uppsättning avancerade sensorer och uppdragssystem kommer Saabs Global Eye att bli en viktig resurs för de kanadensiska väpnade styrkorna för att upptäcka och avskräcka hot i Arktis, säger premiärminister Mark Carney.

