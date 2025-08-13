Kompis med USA eller ännu närmare vän med EU? Vägvalet för Schweiz där man nu frågar sig om landets neutralitet kan överleva.
Chocken för Schweiz: Närmar sig EU?
Schweiz har haft en lång och central roll som medlare och diplomatisk kraftstation under hundratals år.
Men sedan USA slagit till med en tullsmocka mot landet ifrågasätter många i Schweiz om landets modell fortfarande håller och är funktionell i en transaktionell, maktdriven värld eller om landet blir en symbol för en globalism ingen längre tror på.
Tullarna har lett till en orolig omprövning och granskning av landets roll i världen, skriver WSJ.
“Schweiz kan inte längre navigera mellan blocken som tidigare”, säger Jon Pult, vice ordförande för Schweiz socialdemokrater.
“Det är över, vi lever inte längre i den världen.”
Chock för Schweiz i tullkriget. Dagens PS
Schweiz: ”Vi är för små”
Adrian Steiner, vd för kaffemaskintillverkaren Thermoplan, som levererar till Starbucks och McDonald’s, menar att Schweiz framgång berodde på att “vårt system fungerade ganska bra i den gamla världen”.
“Men vi har en ny typ av politik nu där allt detta är borta”, säger han.
“Vi är för små för att spela i de stora aktörernas spel. Där spelar det inte så stor roll om man är neutral eller inte.”
De tullar USA slog till med på 39 procent mot Schweiz förra veckan chockade landet. USA är den största individuella marknaden för landets varor inklusive klockor, choklad, läkemedel, maskiner och verktyg.
”En svart dag för vårt land”, var rubriken på dagstidningen Blick som hade en helt svart förstasida.
Flygplan, naturgas och Fifa
Politiker i Schweiz har lanserat olika idéer för att blidka den amerikanska regimen. Det har varit allt från att köpa mer amerikanskt nötkött, flytande naturgas och F-35-stridsflygplan till att flytta fotbollens globala organ Fifa från Zürich till Miami.
Tullkrisen är heller inte den första som skadar den schweiziska identiteten.
Efter 2008 antog USA lagar som krävde att schweiziska banker skulle överföra information om amerikanska kunder till skattemyndigheten (Internal Revenue Service), ett hårt slag mot dess banksekretess som går tillbaka till 1700-talet.
En rad bankskandaler, inklusive Credit Suisses kollaps 2023, har skakat landet de senaste åren.
Nu vet vi var schweizarna gömmer sitt guld. Dagens PS
”Myt att neutralitet skyddar”
Schweiz 200 år gamla neutralitetspolitik har också varit svår att försvara under Rysslands krig mot Ukraina.
Under press från sina större grannar och Biden-administrationen anslöt sig Schweiz till EU:s sanktioner mot Moskva.
”Det är en myt att neutralitet skyddar dig från alla säkerhetshot eftersom neutralitet bara är värt något om de andra accepterar att du är neutral”, säger Stefanie Walter, professor i internationella relationer och politisk ekonomi i Zürich.
I stället tror många att USA:s chocktullar för Schweiz närmare EU. Landet är inte medlem, och få tror att det någonsin blir det, men djupt integrerat via ett nätverk av bilaterala avtal.
Ett nytt avtalspaket som utökar Schweiz integration med EU:s inre marknad, är aktuell för en folkomröstning i landet 2026,
Tar Schweiz närmare EU
Nu tror analytiker att USA:s tullar kommer att föra landet närmare EU.
”Plötsligt ser det avtalet mycket mer, mycket bättre ut än för bara två veckor sedan”, menar Stefanie Walter.
”Ett litet land som Schweiz riskerar att krossas”, säger Hans-Peter Portmann som representerar Schweiz fria demokratiska parti.
”Tulltvisten med USA har öppnat ögonen för många i Schweiz.”
Klockan klämtar för urverk och ost. Dagens PS
Guldkaoset – Schweiz kris når världsmarknaderna. Realtid
