Chocken för Schweiz: Närmar sig EU?

Schweiz har haft en lång och central roll som medlare och diplomatisk kraftstation under hundratals år.

Men sedan USA slagit till med en tullsmocka mot landet ifrågasätter många i Schweiz om landets modell fortfarande håller och är funktionell i en transaktionell, maktdriven värld eller om landet blir en symbol för en globalism ingen längre tror på.

Tullarna har lett till en orolig omprövning och granskning av landets roll i världen, skriver WSJ.

“Schweiz kan inte längre navigera mellan blocken som tidigare”, säger Jon Pult, vice ordförande för Schweiz socialdemokrater.

“Det är över, vi lever inte längre i den världen.”

Chock för Schweiz i tullkriget. Dagens PS

Schweiz: ”Vi är för små”

Adrian Steiner, vd för kaffemaskintillverkaren Thermoplan, som levererar till Starbucks och McDonald’s, menar att Schweiz framgång berodde på att “vårt system fungerade ganska bra i den gamla världen”.

“Men vi har en ny typ av politik nu där allt detta är borta”, säger han.

“Vi är för små för att spela i de stora aktörernas spel. Där spelar det inte så stor roll om man är neutral eller inte.”

De tullar USA slog till med på 39 procent mot Schweiz förra veckan chockade landet. USA är den största individuella marknaden för landets varor inklusive klockor, choklad, läkemedel, maskiner och verktyg.

”En svart dag för vårt land”, var rubriken på dagstidningen Blick som hade en helt svart förstasida.