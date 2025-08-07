Dagens PS
Dagensps.se
Världen

Klockan klämtar för urverk och ost

Tuffat tider väntar för den schweiziska industrin där ost och klockor är klassiska inslag. Foto: ( Unsplash)
Johan Colliander
Johan Colliander
Uppdaterad: 07 aug. 2025Publicerad: 07 aug. 2025

Lilla neutrala Schweiz drabbas hårt när USA slår till med höga tullar. Klassiska schweiziska industrier som lyxiga klockor och smältande ostar måste nu söka nya vägar framåt.

ANNONS
ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

Den schweiziska industrin var, liksom resten av världen, orolig när Donald Trump startade sitt tullkrig. Men det blev ändå något av en chock för landet mitt i Europa. Detta hände när USA presenterade sina nya tullsats på 39 procent.

Beskedet beräknas slå hårt mot viktiga schweiziska industrier, däribland den världskända klockindustrin.

“Dollarn är svag, schweiziska francen är hög och guldet är på en rekordhög nivå. Så det är lite som den perfekta stormen”, säger Steven Holtzman, vice ordförande på juveleraåterförsäljaren CD Peacock i Chicago till tidningen Robb Report.

Enligt Holtzman kan det, om tullar ligger fast, innebära att schweiziska producenter helt kan välja bort den amerikanska marknaden.

Måste vara schweiziskt för att kunna säljas

Swatch, som är en av de största tillverkarna av urverk, föll med cirka 5 procent på börsen. Detta hände när nyheten om tullarna blev allmänt känd.

Läs även:
Schweiz fick bråttom att exportera klockor till USA. Dagens PS

Problemet för tillverkarna är att klockor är en bransch där varumärket betyder väldigt mycket. Enligt lag måste åtminstone 60 procent av tillverkningen ske i landet för att det ska klassificeras som “Tillverkad i Schweiz”. Därför är produktionen i andra länder eller direkt i USA inte ett alternativ.

“Vi producerar allt i Schweiz, inte i Kina. Och vi har en hög kostnad. Och när man lägger till en tull på 39 procent kan vi inte absorbera det. Så priserna kommer garanterat att gå upp, säger Nick Hayek, vd och ordförande för Swatch Group till Reuters.

ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

Spela klippet
Nöje & Underhållning

Peter Jöback bjuder hem publiken till sin egen trädgård

10 juli 2025

Smält ost kan få problem

Det är inte bara klockindustrin som kan få problem med de nya tullarna. Ost från Schweiz är också en populär vara bland amerikanerna. Närmare 40 procent av all producerad Gruyèreost går på export, och nästan en tredjedel av den exporten går till USA.

Reglerna för att det ska räknas som schweizisk ost är ännu hårdare än för klockor. Åttio procent av råvaran, och tillverkningen, måste komma från och ske i landet.

“Skatten är enorm. Gruyère är en nischprodukt som redan är väldigt dyr till en början. Tyvärr kommer de som fortfarande har råd med Gruyère i USA att få betala mer för den”, säger Anthony Margot, som är femte generationens ostproducent till Reuters.

Läs även:
Schweizarna betalar för status – danskarna för skatt

Enligt Margot är exporten till USA så stor att den inte går att rikta om till andra marknader snabbt.

Branschen har redan nu svarat med att dra ner på produktionen med 3 procent. Producentorganisationen Interprofession du Gruyère uppskattar att den årliga exporten till USA kan minska med 1 000 ton på grund av de nya tullarna. Detta kan ske från ett genomsnitt på 4 000 ton per år. Intäkterna skulle då minska med upp till 15 miljoner franc, eller 178 miljoner svenska kronor.

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
KlockorostSchweizTullarUSA
Johan Colliander
Johan Colliander

Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fri Köpenskap, Food Supply och Fastighetsvärlden.

Johan Colliander
Johan Colliander

Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fri Köpenskap, Food Supply och Fastighetsvärlden.

ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS
ANNONS