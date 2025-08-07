Klockan klämtar för urverk och ost

Den schweiziska industrin var, liksom resten av världen, orolig när Donald Trump startade sitt tullkrig. Men det blev ändå något av en chock för landet mitt i Europa. Detta hände när USA presenterade sina nya tullsats på 39 procent.

Beskedet beräknas slå hårt mot viktiga schweiziska industrier, däribland den världskända klockindustrin.

“Dollarn är svag, schweiziska francen är hög och guldet är på en rekordhög nivå. Så det är lite som den perfekta stormen”, säger Steven Holtzman, vice ordförande på juveleraåterförsäljaren CD Peacock i Chicago till tidningen Robb Report.

Enligt Holtzman kan det, om tullar ligger fast, innebära att schweiziska producenter helt kan välja bort den amerikanska marknaden.

Måste vara schweiziskt för att kunna säljas

Swatch, som är en av de största tillverkarna av urverk, föll med cirka 5 procent på börsen. Detta hände när nyheten om tullarna blev allmänt känd.

Problemet för tillverkarna är att klockor är en bransch där varumärket betyder väldigt mycket. Enligt lag måste åtminstone 60 procent av tillverkningen ske i landet för att det ska klassificeras som “Tillverkad i Schweiz”. Därför är produktionen i andra länder eller direkt i USA inte ett alternativ.

“Vi producerar allt i Schweiz, inte i Kina. Och vi har en hög kostnad. Och när man lägger till en tull på 39 procent kan vi inte absorbera det. Så priserna kommer garanterat att gå upp, säger Nick Hayek, vd och ordförande för Swatch Group till Reuters.