Så har AI förändrat Google – bra eller dåligt?

AI-robotar har blivit våra nya vänner

Nu pratar vi om ett ekorrhjul, som snurrar snabbare än vi hinner greppa och förstå.

Det är, på sitt sätt, läbbigt. Att AI styr våra liv.

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Google har, skriver The Guardian, inte sett någon minskning av den aggregerade trafiken. Påstående av det slaget avfärdas kategoriskt.

”Den totala organiska klickvolymen från Google Search till webbplatser har varit relativt stabil jämfört med föregående år”, hävdar den amerikanska techjätten.

Oavsett, det är klicken som gör att pengarna tickar in. På reklam. Vinnare är Google.

Googles konkurrenter får ta smällen

Andra företag, som märker att deras smörgåsbord inte längre lockar i samma grad, är förlorare.

Dessa företag har på förekommen anledning stämt Google och påstår, enligt The Guardian, att sökjättens AI-sammanfattningar omdirigerat och minskat deras trafik.

Ytterst drabbar det förstås intäkterna för dessa rivaler, det vill säga andra amerikanska techgiganter.

Men vad bryr väl vi oss om det? För oss är Google svaret på allt. Eller Googles AI-robot då, den är allvetande.

Har vi fått för oss. Indoktrinerats att tro.

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