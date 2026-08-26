AI, artificiell intelligens, dominerar stort på sökjätten Google. Det har knappast gått någon förbi.
Så har AI förändrat Google – bra eller dåligt?
AI:s framfart gör att fler spenderar mer tid på Google, som satt tekniken främst och erbjuder besökarna svar på frågor genom sin AI-chatbot.
AI har förändrat surfvanorna för miljarder människor.
”AI driver den mest betydande uppgraderingen av Googles sökupplevelse någonsin”, har Googles vice vd för techjättens sökfunktion, Liz Reid, konstaterat.
Andra webbsajter hamnar i skuggan
På grund av eller tack vare AI, beroende på förhållande till den nya tekniken, navigerar människor i dag mindre på andra webbplatser.
Det är Google som tar mest plats i våra liv. Medvetet eller oavsiktligt. Vi har lärt oss att det ska vara så.
Men AI är i sin tur beroende av andra webbplatser, det är dessa som ger tekniken näring. Och så vi då. Vi vanliga dödliga. Som snabbt vill ha svar på alla våra frågor. Mellan himmel och jord.
Böcker, vad är det?
AI-robotar har blivit våra nya vänner
Nu pratar vi om ett ekorrhjul, som snurrar snabbare än vi hinner greppa och förstå.
Det är, på sitt sätt, läbbigt. Att AI styr våra liv.
Google har, skriver The Guardian, inte sett någon minskning av den aggregerade trafiken. Påstående av det slaget avfärdas kategoriskt.
”Den totala organiska klickvolymen från Google Search till webbplatser har varit relativt stabil jämfört med föregående år”, hävdar den amerikanska techjätten.
Oavsett, det är klicken som gör att pengarna tickar in. På reklam. Vinnare är Google.
Googles konkurrenter får ta smällen
Andra företag, som märker att deras smörgåsbord inte längre lockar i samma grad, är förlorare.
Dessa företag har på förekommen anledning stämt Google och påstår, enligt The Guardian, att sökjättens AI-sammanfattningar omdirigerat och minskat deras trafik.
Ytterst drabbar det förstås intäkterna för dessa rivaler, det vill säga andra amerikanska techgiganter.
Men vad bryr väl vi oss om det? För oss är Google svaret på allt. Eller Googles AI-robot då, den är allvetande.
Har vi fått för oss. Indoktrinerats att tro.
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