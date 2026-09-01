Chat Control – valfrågan som politikerna duckar

På internetforumet får Andersson efteråt kritik för att hon undvek att svara på många av de frågor som hade röstats upp av flest användare, vilket är kutym för formatet att man ska göra.

Frågorna som Magdalena Andersson duckade hade alla ett gemensamt ämne – Chat Control.

Chat Control är samlingsnamnet på EU:s omstridda lagförslag för att bekämpa sexuella övergrepp mot barn på nätet. Det officiella namnet är förordningen om att förebygga och bekämpa sexuella övergrepp mot barn online. EU-kommissionens Ylva Johansson lade fram förslaget 2022.

EU-parlamentet oense

Frågan är dagsaktuell, då EU-parlamentet i sommar förlängde tidigare tillfälliga regler, trots att fler EU-parlamentariker röstade mot än för. Det behövdes en majoritet emot för att stoppa förslaget, vilket det inte fanns då en del lade ned rösten.

Nu förhandlas också om det som brukar kallas ”Chat Control 2.0”, alltså nya permanenta regler.

I korthet handlar det om att EU vill få nätplattformar att upptäcka och rapportera material med sexuella övergrepp mot barn och grooming. Förespråkarna säger att det handlar om att hitta övergrepp som annars är mycket svåra för polisen att upptäcka.

Det kan dock innebära att meddelandetjänster använder teknisk scanning för att hitta misstänkt innehåll. Kritiker är rädda för att det i praktiken innebär övervakning av privat kommunikation, och att det kan slå mot end-to-end-kryptering. Striden handlar om hur långt kontrollen av privat kommunikation får gå – och om den kan genomföras utan att försvaga krypteringen.

Frågan är minst sagt kontroversiell.

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”Inte ens Östtysklands säkerhetspolis Stasi hade övervakning på den här nivån”, sa Stefan Axelsson, professor i digital forensik och cybersäkerhet vid Stockholms universitet, till SVT Nyheter 2023.