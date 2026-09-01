EU vill hitta övergrepp mot barn på nätet. Kritiker varnar för massövervakning. Frågan om Chat Control splittrar båda blocken inför valet.
Chat Control – valfrågan som politikerna duckar
I helgen hade Socialdemokraternas partiledare och statsministerkandidat Magdalena Andersson en så kallad ”Ask me anything” på internetforumet Reddit. Formatet innebär att användarna får ställa vilka frågor som helst, och partiledaren lade en timme på att svara på dem.
På internetforumet får Andersson efteråt kritik för att hon undvek att svara på många av de frågor som hade röstats upp av flest användare, vilket är kutym för formatet att man ska göra.
Frågorna som Magdalena Andersson duckade hade alla ett gemensamt ämne – Chat Control.
Chat Control är samlingsnamnet på EU:s omstridda lagförslag för att bekämpa sexuella övergrepp mot barn på nätet. Det officiella namnet är förordningen om att förebygga och bekämpa sexuella övergrepp mot barn online. EU-kommissionens Ylva Johansson lade fram förslaget 2022.
EU-parlamentet oense
Frågan är dagsaktuell, då EU-parlamentet i sommar förlängde tidigare tillfälliga regler, trots att fler EU-parlamentariker röstade mot än för. Det behövdes en majoritet emot för att stoppa förslaget, vilket det inte fanns då en del lade ned rösten.
Nu förhandlas också om det som brukar kallas ”Chat Control 2.0”, alltså nya permanenta regler.
I korthet handlar det om att EU vill få nätplattformar att upptäcka och rapportera material med sexuella övergrepp mot barn och grooming. Förespråkarna säger att det handlar om att hitta övergrepp som annars är mycket svåra för polisen att upptäcka.
Det kan dock innebära att meddelandetjänster använder teknisk scanning för att hitta misstänkt innehåll. Kritiker är rädda för att det i praktiken innebär övervakning av privat kommunikation, och att det kan slå mot end-to-end-kryptering. Striden handlar om hur långt kontrollen av privat kommunikation får gå – och om den kan genomföras utan att försvaga krypteringen.
Frågan är minst sagt kontroversiell.
”Inte ens Östtysklands säkerhetspolis Stasi hade övervakning på den här nivån”, sa Stefan Axelsson, professor i digital forensik och cybersäkerhet vid Stockholms universitet, till SVT Nyheter 2023.
Splittring på båda sidor politiken
På Reddit duckade Magdalena Andersson alltså frågan, men hon sade i riksdagens EU-politiska partiledardebatt i november 2025 att S stöder förslaget och att partiet gör bedömningen att det behövs skarpare lagstiftning för att bekämpa övergrepp mot barn.
Men vill du ha tydliga bud om frågan Chat Control kan du inte heller vända dig till högersidan av politiken. Moderaterna har en prekär position då det är den svenska regeringen som förhandlar frågan i EU, som landar på justitieminister Gunnar Strömmers bord. Partiet har svängt i frågan flera gånger, först varit emot, sedan röstat för med reservationer med en svekdebatt som följd.
Deras koalitionspartners i Liberalerna och Kristdemokraterna har svängt helt i frågan och är nu emot efter beslut på landsmöte och riksting 2025. Regeringens samarbetspartner Sverigedemokraterna är också emot.
Röstade för av misstag
Även på vänstersidan är det splittring, då Miljöpartiet och Vänsterpartiet är emot Chat Control och således inte överens med S, även om MP och V råkat rösta för tidigare förslag av misstag. Centerpartiet är också emot och går till val på att stoppa förslaget.
Glasklart? Kanske inte. Och det här skapar också problem inför framtida regeringsförhandlingar efter valet, oavsett vem som vinner. Att få till en majoritet i frågan ser i nuläget mycket svårt ut, om inte något parti ändrar sig igen.
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