Regeringsbildningen vanns av den som hade räknat

En bra förhandlare sätter sitt pris innan motparten har börjat räkna. Centerpartiet gick till val på två statsministerkandidater och två röda linjer: inte V i regering, inte SD i regering eller som avtalspart.

Redan i juni sa Elisabeth Thand Ringqvist att Ulf Kristersson inte längre var realistisk, eftersom Moderaterna bundit sig för hårt till SD. Många läste det som ett nej till Moderaterna. Jag tror det var ett pris: lös upp bindningen till SD, så kan vi prata.

Fem månader senare är det exakt vad som håller på att hända

Valresultatet gav henne hävstången. S, V, MP och C fick 176 mandat, Tidöpartierna 173. Ingen sida hade majoritet utan C. Det är positionen varje mindre parti drömmer om, och som de flesta slarvar bort inom en vecka.

Sekvensen därefter ser ut som en rad nederlag för Centerpartiet. Magdalena Andersson gick först till statsministeromröstning, utan konstellation, och föll den 15 oktober.

Sedan fick Thand Ringqvist sonderingsuppdraget, lades fram av talmannen och föll med 324 röster mot 25 den 3 november. Hon måste ha vetat hur det skulle sluta och gick ändå. Jag läser det som att omröstningen hade ett annat syfte: att visa att en S-ledd mitten inte gick att bygga, så att stafettpinnen gick till Kristersson på hennes villkor och inte på SD:s.

Tre dagar senare meddelade SD att partiet går i opposition och tolererar Kristersson. Samma dag bad Centerpartiet både S och M om ett politiskt helhetspaket inom en vecka. Det liknar mer en upphandling med två anbudsgivare än en politisk gest.