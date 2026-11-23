För femton år sedan hade Sverige mindre inkomstskillnader än både Polen och Rumänien. I dag är förhållandet det omvända. Nya siffror från Eurostat visar att sammanlagt åtta EU-länder har passerat Sverige sedan 2010.
Polen och Rumänien går om Sverige – nu är klyftorna större här
För femton år sedan var Sverige ett av EU-länderna med minst skillnader mellan höga och låga inkomster. Polen och Rumänien låg betydligt sämre till.
Sedan dess har mycket förändrats. Polen har fått en jämnare inkomstfördelning, liksom Rumänien. I Sverige har skillnaderna i stället ökat.
Det framgår av Eurostats statistik för åren 2010-2025. Under perioden har åtta EU-länder gått från att ha större inkomstskillnader än Sverige till att ha mindre.
Polen passerade Sverige
År 2010 hade Polen en Ginikoefficient på 31,1. Sveriges låg på 25,5.
Femton år senare har Polen sjunkit till 24,9 medan Sverige har stigit till 28,6.
Ginikoefficienten används för att mäta hur inkomsterna fördelas inom ett land. Ju högre värde, desto större skillnader. Eurostats siffror bygger på hushållens disponibla inkomster efter skatt och bidrag, med hänsyn till hushållens storlek.
Rumänien har gått från 33,5 till 27,3 sedan 2010 och passerade Sverige 2024.
Även Belgien, Danmark, Irland, Kroatien, Slovakien och Österrike har bytt plats med Sverige i statistiken.
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Inkomstskillnaderna minskar i EU
För EU som helhet har utvecklingen varit en annan. Enligt Eurostat sjönk Ginikoefficienten från 29,4 till 29,2 mellan 2024 och 2025.
Det är den lägsta nivån sedan mätserien började 2010.
Sverige ligger fortfarande under EU-genomsnittet, men avståndet har minskat. År 2010 var skillnaden mellan Sverige och EU betydligt större än i dag.
Den spanske forskaren Francisco J. Delgado vid universitetet i Oviedo säger till Euronews att arbetsmarknaden, skattesystemet och ländernas ekonomiska utveckling har stor betydelse för hur inkomsterna fördelas.
I Polen och Rumänien har den starka ekonomiska tillväxten bidragit till minskade inkomstskillnader. Delgado nämner också höjda minimilöner, utbyggda välfärdssystem och stöd från EU.
Kapitalinkomsterna ökar skillnaderna i Sverige
Här hemma har Statistiska centralbyrån undersökt vad som ligger bakom de växande inkomstskillnaderna.
”Det är främst ökande kapitalinkomster som drivit på utvecklingen mot ökade inkomstskillnader de senaste åren”, förklarar Peter Gärdqvist, statistiker på SCB.
Myndighetens statistik visar att Ginikoefficienten steg från 0,310 till 0,314 mellan 2023 och 2024.
När SCB räknar bort kapitalvinster och andra kapitalinkomster ser utvecklingen annorlunda ut. Då har Ginikoefficienten legat kvar på 0,246 under hela perioden 2022-2024.
Trots de ökade inkomstskillnaderna fick svenska hushåll det ekonomiskt bättre under 2024, efter två år då den ekonomiska standarden hade sjunkit.
”Ökningen räcker dock inte för att komma upp i samma nivå som toppåret 2021, eftersom den ekonomiska standarden sjönk både 2022 och 2023 till följd av den höga inflationen”, säger Peter Gärdqvist.
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