Inkomstskillnaderna minskar i EU

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För EU som helhet har utvecklingen varit en annan. Enligt Eurostat sjönk Ginikoefficienten från 29,4 till 29,2 mellan 2024 och 2025.

Det är den lägsta nivån sedan mätserien började 2010.

Sverige ligger fortfarande under EU-genomsnittet, men avståndet har minskat. År 2010 var skillnaden mellan Sverige och EU betydligt större än i dag.

Den spanske forskaren Francisco J. Delgado vid universitetet i Oviedo säger till Euronews att arbetsmarknaden, skattesystemet och ländernas ekonomiska utveckling har stor betydelse för hur inkomsterna fördelas.

I Polen och Rumänien har den starka ekonomiska tillväxten bidragit till minskade inkomstskillnader. Delgado nämner också höjda minimilöner, utbyggda välfärdssystem och stöd från EU.

Kapitalinkomsterna ökar skillnaderna i Sverige

Här hemma har Statistiska centralbyrån undersökt vad som ligger bakom de växande inkomstskillnaderna.

”Det är främst ökande kapitalinkomster som drivit på utvecklingen mot ökade inkomstskillnader de senaste åren”, förklarar Peter Gärdqvist, statistiker på SCB.

Myndighetens statistik visar att Ginikoefficienten steg från 0,310 till 0,314 mellan 2023 och 2024.

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När SCB räknar bort kapitalvinster och andra kapitalinkomster ser utvecklingen annorlunda ut. Då har Ginikoefficienten legat kvar på 0,246 under hela perioden 2022-2024.

Trots de ökade inkomstskillnaderna fick svenska hushåll det ekonomiskt bättre under 2024, efter två år då den ekonomiska standarden hade sjunkit.

”Ökningen räcker dock inte för att komma upp i samma nivå som toppåret 2021, eftersom den ekonomiska standarden sjönk både 2022 och 2023 till följd av den höga inflationen”, säger Peter Gärdqvist.

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