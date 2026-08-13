Börssmäll för Stordalen – 270 miljoner upp i rök efter storaffären

Storaffär i juni

När Norwegian den 16 juni presenterade köpet av Nordic Leisure Travel Group, NLTG, med researrangörer som Ving, Spies och Tjäreborg, blev Petter Stordalen samtidigt storägare i flygbolaget.

Stordalens Strawberry ägde strax under 40 procent av NLTG och fick en betydande del av betalningen i nyemitterade Norwegian-aktier.

Aktieposten var ursprungligen värd omkring 1,8 miljarder kronor baserat på emissionskursen 14,95 kronor. Sedan dess har Norwegian-aktien fallit och omkring 12 procent av värdet har försvunnit.

Räknat från börskursen den dag affären presenterades är nedgången ännu större. Då uppgår tappet till omkring 15 procent, motsvarande cirka 270 miljoner kronor, rapporterar Affärsvärlden.