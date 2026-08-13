Den euforiska stämningen efter Ving-försäljningen har snabbt förbytts i börsmotvind för Petter Stordalen.
Börssmäll för Stordalen – 270 miljoner upp i rök efter storaffären
På mindre än två månader har värdet på den norska entreprenörens nya aktiepost i Norwegian rasat – men hotellkungen vägrar vika ned sig.
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Storaffär i juni
När Norwegian den 16 juni presenterade köpet av Nordic Leisure Travel Group, NLTG, med researrangörer som Ving, Spies och Tjäreborg, blev Petter Stordalen samtidigt storägare i flygbolaget.
Stordalens Strawberry ägde strax under 40 procent av NLTG och fick en betydande del av betalningen i nyemitterade Norwegian-aktier.
Aktieposten var ursprungligen värd omkring 1,8 miljarder kronor baserat på emissionskursen 14,95 kronor. Sedan dess har Norwegian-aktien fallit och omkring 12 procent av värdet har försvunnit.
Räknat från börskursen den dag affären presenterades är nedgången ännu större. Då uppgår tappet till omkring 15 procent, motsvarande cirka 270 miljoner kronor, rapporterar Affärsvärlden.
Stordalen vägrar sälja
Kursfallet tycks dock inte ha fått Stordalen att ändra uppfattning om investeringen.
”Vi ska inte sälja en enda aktie. Om något ska vi öka den positionen”, sade han till Affärsvärlden när affären presenterades.
Totalt värderades Norwegians köp av NLTG till omkring 8 miljarder kronor.
Säljarna Strawberry, riskkapitalbolaget Altor och TDR Capital fick tillsammans 4,5 miljarder kronor av betalningen i nyemitterade Norwegian-aktier.
Blir en av Norwegians största ägare
När affären slutförs väntas både Strawberry och Altor kontrollera omkring 8,9 procent vardera av Norwegian enligt AFV.
Därmed hamnar de strax bakom storägaren John Fredriksen, som äger drygt 13 procent, och norska Folketrygdfondet med omkring 9 procent.
Även Harald Mix bolag Altor har därmed drabbats av ett värdetapp i ungefär samma storleksordning som Stordalen.
Norwegian har samtidigt haft motvind på Oslobörsen och föll ytterligare efter den senaste delårsrapporten, där ökade bränslekostnader bidrog till ett större vinsttapp än väntat.
Affären väntas slutföras under andra halvåret efter regulatoriskt godkännande.