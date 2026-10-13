"Pensionärskommunismen kommer att falla"

Brittiska regeringar sedan 2010 prioriterat äldre väljare, enligt tidningen. Pensionerna har skyddats, förmånerna värnats, och pensionärsdrivna frågor som att lämna EU har kostat i princip all politisk kraft. Andra delar av den offentliga sektorn fått stå tillbaka.

”Åt var och en efter ålder”

The Economists kritik handlar också om rättvisa. När äldre har fått en starkare ekonomisk position blir det svårare att motivera att de ska skyddas från besparingar som andra grupper får bära.

”Från var och en efter förmåga, åt var och en efter ålder”, sammanfattar tidskriften systemets logik.

”När ålder väger tyngre än klass avgör demografin valresultaten. Stora generationer, som babyboomarna, utövade påtryckningar på regeringar genom valurnorna. När de gick i pension förvandlades Storbritannien till en diktatur styrd av pensionärerna.”

Men den ordningen kan snart falla, enligt The Economist.

En central stridsfråga är det brittiska trippellåset, som innebär att den statliga pensionen höjs med det högsta av inflationen, löneutvecklingen eller 2,5 procent. Premiärminister Andy Burnham har öppnat för en reform från 2030.

Sådana förändringar skulle kunna frigöra omkring 20 miljarder pund om året till 2040. Pengarna ska i stället kunna användas till äldreomsorg.

Tidskriften beskriver det som ett försök att rädda systemet genom att förändra det. Men reformen visar också hur svårt det blivit att hålla fast vid generösa pensionslöften när statsfinanserna pressas.