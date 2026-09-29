En tidigare lokalpolitiker i Skåne har kvitterat ut stora summor pengar efter sin döda far. Nu står han inför risken att dömas till fängelse.
Fängelse hotar ex-politiker – tog sin döda pappas pension: "Varit så korkad"
Det handlar om pengar som felaktigt betalats ut under flera års tid utan att några myndigheter har slagit larm i tid. Historien tar sin början i Lund där den tidigare sverigedemokratiska politikern Dragan Brankovic under en lång följd av år har tagit emot sin avlidne fars pension.
Pappan avled i Serbien redan år 2017 men dödsfallet anmäldes aldrig till de svenska myndigheterna. Det innebar att pensionspengarna fortsatte att rulla in på ett svenskt bankkonto som den tidigare politikern hade tillgång till. Under nästan sju års tid betalades pengarna ut varje månad, berättar Sydsvenska Dagbladet.
De svenska systemen fortsatte att skicka utbetalningar och brev som bekräftade inflödet av pengar. Ingen stoppade utbetalningarna förrän granskningar och tips började nysta i den anmärkningsvärda situationen.
Miljonbelopp som slussades felaktigt
När granskningen väl rullades upp stod det klart att det rör sig om omfattande belopp som har hamnat i fel händer. Att fortsätta kvittera ut en avliden persons pension under så lång tid sätter ljuset på allvarliga brister i kontrollsystemen mellan länder. Det handlar om stora summor skattepengar som var avsedda för levande pensionärer men som i stället har finansierat en privatpersons ekonomi.
Myndigheterna har i efterhand upptäckt att kontrollerna gällande personer som är folkbokförda i Sverige men som har kopplingar till utlandet har stora luckor. Det är ett systemfel som utnyttjas när närstående väljer att mörka ett dödsfall utomlands för att fortsätta gynna sig ekonomiskt.
Ex-politikerns egna ord om skandalen
Kritiken mot agerandet har varit kompakt och konsekvenserna för mannen har blivit kännbara. Han har lämnat samtliga sina politiska uppdrag i takt med att skandalen har rullats upp i media och lett till rättsliga efterspel. I intervjuer och samtal kring händelsen har han själv kommenterat sitt agerande i ordalag som väcker förvåning hos många läsare.
Han uttrycker en öppen förvåning över sin egen bristande omdömesförmåga under dessa år:
”Jag har varit så korkad att jag trodde att det var okej”, säger den förra politikern.
Vägen mot domstol och fängelsehot
Nu väntar slutnotan för det utdragna fusket som har blivit en av de mest uppmärksammade skandalerna på den lokala politiska scenen i Skåne. Det handlar om misstankar om grovt bedrägeri som kan rendera ett fängelsestraff.
”Jag har alltid varit transparent med att min pappa har gått bort, både till vänner och släktingar. Jag har inte gjort något aktivt för att dölja det”, säger Dragan Brankovic under rättegången, uppger Sydsvenska Dagbladet och berättar att han satt tio år i kommunfullmäktige och två mandatperioder i byggnadsnämnden.
Dessutom var han kassör och styrelseledamot för SD Lund. Dragan Brankovic avgick för två år sedan när tidningen avslöjade pensionsfusket.