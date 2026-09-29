Fängelse hotar ex-politiker – tog sin döda pappas pension: "Varit så korkad"

Pappan avled i Serbien redan år 2017 men dödsfallet anmäldes aldrig till de svenska myndigheterna. Det innebar att pensionspengarna fortsatte att rulla in på ett svenskt bankkonto som den tidigare politikern hade tillgång till. Under nästan sju års tid betalades pengarna ut varje månad, berättar Sydsvenska Dagbladet.

De svenska systemen fortsatte att skicka utbetalningar och brev som bekräftade inflödet av pengar. Ingen stoppade utbetalningarna förrän granskningar och tips började nysta i den anmärkningsvärda situationen.

Miljonbelopp som slussades felaktigt

När granskningen väl rullades upp stod det klart att det rör sig om omfattande belopp som har hamnat i fel händer. Att fortsätta kvittera ut en avliden persons pension under så lång tid sätter ljuset på allvarliga brister i kontrollsystemen mellan länder. Det handlar om stora summor skattepengar som var avsedda för levande pensionärer men som i stället har finansierat en privatpersons ekonomi.

Myndigheterna har i efterhand upptäckt att kontrollerna gällande personer som är folkbokförda i Sverige men som har kopplingar till utlandet har stora luckor. Det är ett systemfel som utnyttjas när närstående väljer att mörka ett dödsfall utomlands för att fortsätta gynna sig ekonomiskt.