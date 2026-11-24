NASA:s bilder avslöjar märkliga stenrader på Mars. Formationerna liknar ett gigantiskt fingeravtryck och förbryllar forskarna.
Stenarna på Mars ligger i mystiskt perfekta rader – ingen vet varför
På Mars finns det gott om sten. Men i ett område på planetens södra halvklot tycks naturen ha placerat ut stenblocken med en närmast osannolik precision.
De bildar långa, slingrande rader som sträcker sig över landskapet. Mönstret liknar ett enormt fingeravtryck och har fått forskarna att börja leta efter en förklaring.
Upptäckten finns i Daedalia Planum, ett höglandsområde i den vulkaniska Tharsisregionen nära Mars ekvator. NASA:s rymdsond Mars Reconnaissance Orbiter fotograferade formationerna den 28 augusti 2024 med sin högupplösta kamera Hirise.
Bilderna visar ett område på ungefär 5 gånger 15 kilometer. Stenraderna ligger med 5–10 meters mellanrum och bildar ett mönster som forskarna inte tidigare har sett någon annanstans på planeten, skriver vetenskapssajten Science Alert.
Det motsvarar en yta på 75 kvadratkilometer, eller drygt 10 000 fotbollsplaner.
Två teorier om stenarnas placering
Exakt hur formationerna har uppstått är fortfarande okänt.
En möjlig förklaring är återkommande frys- och töperioder. På jorden kan sådana temperaturväxlingar få större stenar att separeras från finare jordmaterial och bilda regelbundna mönster.
En annan teori handlar om seismisk aktivitet. När marken skakar kan större stenar röra sig uppåt medan mindre partiklar sjunker undan. Fenomenet kallas ”Brazil nut effect” eftersom det också uppstår när en blandning av nötter skakas.
Planetforskaren Paul Geissler vid USA:s geologiska myndighet USGS har tidigare beskrivit formationerna som ett förbryllande fenomen.
I sin beskrivning av bilderna konstaterar han att forskarna ännu inte vet vilken process som ligger bakom formationerna.
En studie publicerad i den vetenskapliga tidskriften PNAS 2021 visar hur upprepade frys- och töcykler kan skapa liknande stenformationer på jorden. Forskarna använde laboratorieförsök för att visa hur isnålar i marken kan sortera stenar och skapa regelbundna mönster.
Det ger stöd åt en av teorierna, men bevisar inte att samma mekanism ligger bakom formationerna på Mars.
Miljardinvestering bakom upptäckten
Bakom bilderna finns avancerad rymdteknik som krävt stora investeringar.
NASA:s Mars Reconnaissance Orbiter sköts upp 2005 och nådde Mars året därpå. Den ursprungliga programkostnaden uppskattades till omkring 720 miljoner dollar – motsvarande flera miljarder kronor.
Uppdraget planerades ursprungligen för en betydligt kortare period än den tid rymdsonden faktiskt har varit verksam. Hirise-kameran har under åren levererat detaljerade bilder som används för att undersöka planetens geologi och identifiera möjliga landningsplatser för framtida uppdrag.
De nya stenformationerna är ytterligare ett exempel på hur investeringar i avancerad rymdforskning kan ge upptäckter som annars hade varit omöjliga.
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