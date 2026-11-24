De bildar långa, slingrande rader som sträcker sig över landskapet. Mönstret liknar ett enormt fingeravtryck och har fått forskarna att börja leta efter en förklaring.

Långa stenrader bildar ett mystiskt fingeravtryck på Mars. Foto: NASA/JPL-Caltech/UArizona

Upptäckten finns i Daedalia Planum, ett höglandsområde i den vulkaniska Tharsisregionen nära Mars ekvator. NASA:s rymdsond Mars Reconnaissance Orbiter fotograferade formationerna den 28 augusti 2024 med sin högupplösta kamera Hirise.

Bilderna visar ett område på ungefär 5 gånger 15 kilometer. Stenraderna ligger med 5–10 meters mellanrum och bildar ett mönster som forskarna inte tidigare har sett någon annanstans på planeten, skriver vetenskapssajten Science Alert.

Det motsvarar en yta på 75 kvadratkilometer, eller drygt 10 000 fotbollsplaner.

Två teorier om stenarnas placering

Exakt hur formationerna har uppstått är fortfarande okänt.

En möjlig förklaring är återkommande frys- och töperioder. På jorden kan sådana temperaturväxlingar få större stenar att separeras från finare jordmaterial och bilda regelbundna mönster.

En annan teori handlar om seismisk aktivitet. När marken skakar kan större stenar röra sig uppåt medan mindre partiklar sjunker undan. Fenomenet kallas ”Brazil nut effect” eftersom det också uppstår när en blandning av nötter skakas.

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Planetforskaren Paul Geissler vid USA:s geologiska myndighet USGS har tidigare beskrivit formationerna som ett förbryllande fenomen.

I sin beskrivning av bilderna konstaterar han att forskarna ännu inte vet vilken process som ligger bakom formationerna.

En studie publicerad i den vetenskapliga tidskriften PNAS 2021 visar hur upprepade frys- och töcykler kan skapa liknande stenformationer på jorden. Forskarna använde laboratorieförsök för att visa hur isnålar i marken kan sortera stenar och skapa regelbundna mönster.

Det ger stöd åt en av teorierna, men bevisar inte att samma mekanism ligger bakom formationerna på Mars.