Många år på jobbet och ändå en pensionsprognos som gör dig besviken. Det kan finnas flera förklaringar till det låga beloppet. Några går fortfarande att göra något åt.
Din pension blir lägre än du tror – här är orsaken
Du loggar in på minPension. Läser månadsbeloppet och läser det igen. Var det allt?
Det finns flera vanliga förklaringar till att pensionsprognosen blir lägre än väntat.
En låg prognos kan bland annat bero på att du:
- har haft låg inkomst eller arbetat deltid under längre perioder.
- saknar tjänstepension eller har låga inbetalningar till den.
- har varit sjukskriven, arbetslös eller föräldraledig under längre perioder.
- har drivit eget företag med låga inkomster eller utan ett sparande som motsvarar tjänstepension.
- planerar att ta ut pensionen före riktåldern.
Källa: minPension
Hur mycket de olika faktorerna påverkar beror på ditt arbetsliv. Tio år på halvtid kan exempelvis ge olika utslag beroende på när du arbetade mindre.
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Deltiden följer med till pensionen
I ett räkneexempel från Pensionsmyndigheten minskar den totala pensionen med 9 procent för en person som arbetar halvtid i tio år från 30 års ålder.
Börjar samma period med halvtidsarbete vid 58 års ålder blir minskningen i stället 5 procent.
”Deltidsarbete i början av arbetslivet slår hårdare mot den framtida pensionen än deltidsarbete högre upp i åldrarna. Ju längre tid som pensionerna hinner växa desto bättre är det för pensionens storlek”, förklarar Monica Zettervall, pensionsexpert på Pensionsmyndigheten.
Betalar arbetsgivaren in?
Tjänstepensionen är även den värd att kontrollera. Finns den över huvud taget på ditt jobb?
På senare år har den vuxit i betydelse och idag kan den stå för en stor del av din framtida pension. Får du inte tjänstepension via jobbet behöver du spara själv, drygt 4,5-6 procent av din inkomst.
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Ett extra år kan ge tusenlappar
Är du missnöjd med prognosen – och börjar närma dig pension – är den kanske bästa lösningen att fundera över tidpunkten för pensionen.
Enligt Pensionsmyndigheten kan ett års arbete efter 67 års ålder ge mellan 1 900 och 2 300 kronor mer i pension per månad före skatt, livet ut.
Du fortsätter att tjäna in till den allmänna pensionen när du arbetar. Väntar du dessutom med uttaget ska pengarna fördelas på färre år.
För den som får garantipension är det däremot inte säkert att fortsatt arbete höjer den totala pensionen. Då behöver du räkna på vad det skulle innebära för just dig.
Finns hela pensionen med?
Innan du drar slutsatser av ditt prognosbelopp behöver du också kontrollera vad prognosen innehåller.
Har du exempelvis arbetat utomlands kan pensionen från det landet saknas på minPension. Då är månadsbeloppet du ser inte hela din pension.
Prognosen bygger ju dessutom på dagens förutsättningar. Har du många arbetsår kvar är den inget slutgiltigt besked.
Testa därför olika pensionsåldrar i prognosverktyget och jämför beloppen. Hur mycket skiljer det om du arbetar ett eller två år till?
MinPension rekommenderar också att du funderar över dina framtida utgifter och behov. Det är vad pensionen ska räcka till som avgör om beloppet fungerar för dig.
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