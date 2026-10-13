Din pension blir lägre än du tror – här är orsaken 

Betalar arbetsgivaren in?

Tjänstepensionen är även den värd att kontrollera. Finns den över huvud taget på ditt jobb?

På senare år har den vuxit i betydelse och idag kan den stå för en stor del av din framtida pension. Får du inte tjänstepension via jobbet behöver du spara själv, drygt 4,5-6 procent av din inkomst.

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Ett extra år kan ge tusenlappar

Är du missnöjd med prognosen – och börjar närma dig pension – är den kanske bästa lösningen att fundera över tidpunkten för pensionen.

Enligt Pensionsmyndigheten kan ett års arbete efter 67 års ålder ge mellan 1 900 och 2 300 kronor mer i pension per månad före skatt, livet ut.

Du fortsätter att tjäna in till den allmänna pensionen när du arbetar. Väntar du dessutom med uttaget ska pengarna fördelas på färre år.

För den som får garantipension är det däremot inte säkert att fortsatt arbete höjer den totala pensionen. Då behöver du räkna på vad det skulle innebära för just dig.

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Finns hela pensionen med?

Innan du drar slutsatser av ditt prognosbelopp behöver du också kontrollera vad prognosen innehåller.

Har du exempelvis arbetat utomlands kan pensionen från det landet saknas på minPension. Då är månadsbeloppet du ser inte hela din pension.

Prognosen bygger ju dessutom på dagens förutsättningar. Har du många arbetsår kvar är den inget slutgiltigt besked.

Testa därför olika pensionsåldrar i prognosverktyget och jämför beloppen. Hur mycket skiljer det om du arbetar ett eller två år till?

MinPension rekommenderar också att du funderar över dina framtida utgifter och behov. Det är vad pensionen ska räcka till som avgör om beloppet fungerar för dig.

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