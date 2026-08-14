Ett containerfartyg betalade 4 miljoner dollar för att gå före i kön till Panamakanalen. Snittpriset i augusti är sexton gånger högre än fjolårets.
Panamakanalen 16 gånger dyrare – på bara ett år
Ingen svensk har visat vad fraktnotan gör efter Hormuz och kostnaden går vidare till hyllpriset, inte till rederiet.
Vid Panamakanalen är nu väntetiderna över en vecka.
För att kapa kötiden och hamna längre fram betalade ett containerfartyg 4 miljoner dollar.
Priset för att slippa köa skenar
Summan är mer än dubbelt så hög som genomsnittspriset för vad det har kostat att gå före i kön de föregående sju dagarna.
Irankriget gör att handelsfartygen söker alternativa rutter, men det är som framgår mycket dyrt.
Det var containerfartygets ägare, Seaspan Benefactor, som betalade den nästan rekordhöga auktionssumman, enligt källor med insyn i saken, rapporterar Bloomberg.
Uppgiftslämnarna har inte gått att identifiera eftersom informationen om fartygsavgiften är av privat karaktär.
Containerfartygets ägare har heller inte kommenterat saken.
Konflikten i Mellanöstern har gjort att redare väljer att betala miljontals dollar för att komma undan trafikstockning, och myndigheten som styr Panamakanalen erbjuder kunderna att betala en auktionsavgift för att slippa den vanliga fartygskön.
Läs också: Panamakanalen ska rustas upp för miljarder – ses som avgörande DagensPS
Får köa i tio dagar i Panamakanalen
Köpare och säljare av olja, naturgas, gödningsmedel och kemikalier, särskilt i Asien, anstränger sig hårt för att hitta alternativa vägar till de två viktiga transitpunkterna i Persiska viken – Hormuzsundet och Bab el-Mandeb – där fartygstrafiken är begränsad eller står helt stilla.
Panamakanalen förbinder Atlanten med Stilla havet och tankfartyg måste vänta tio dagar i kö för transit från Stilla havet till Atlanten.
Kö tiden är den längsta som uppmätts sedan maj, enligt data från Angus Media som Bloomberg refererar till.
Ny flaskhals på energimarknaden – inte oljan som saknas. Dagens PS
Avgiften stiger på grund av världsläget
Enligt myndigheten som kontrollerar Panamakanalen har marknadskostnaderna ökat på grund av det förändrade läget i det globala utbudet och efterfrågan inom handeln.
För vissa fartygsägare har det inneburit att de tvingats betala över en miljon dollar, och nu senast höga 4 miljoner dollar för att vinna tid.
Panamamyndigheten har avböjt att kommentera den senaste transaktionen på 4 miljoner dollar.
Underhållsarbete vid slussarna till farleden har bidragit till de nuvarande flaskhalsarna.
Läs även: Panamakanalen blir bricka i USA–Kina-kampen – Trump stärks DagensPS
Läs även: Fortsatt osäkert kring Hormuz: Oljepriset stiger DagensPS