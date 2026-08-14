Panamakanalen 16 gånger dyrare – på bara ett år

För att kapa kötiden och hamna längre fram betalade ett containerfartyg 4 miljoner dollar.

Priset för att slippa köa skenar

Summan är mer än dubbelt så hög som genomsnittspriset för vad det har kostat att gå före i kön de föregående sju dagarna.

Irankriget gör att handelsfartygen söker alternativa rutter, men det är som framgår mycket dyrt.

Det var containerfartygets ägare, Seaspan Benefactor, som betalade den nästan rekordhöga auktionssumman, enligt källor med insyn i saken, rapporterar Bloomberg.

Uppgiftslämnarna har inte gått att identifiera eftersom informationen om fartygsavgiften är av privat karaktär.

Containerfartygets ägare har heller inte kommenterat saken.

Konflikten i Mellanöstern har gjort att redare väljer att betala miljontals dollar för att komma undan trafikstockning, och myndigheten som styr Panamakanalen erbjuder kunderna att betala en auktionsavgift för att slippa den vanliga fartygskön.

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