OpenAI:s vd ångerfull – slog inte larm om massmördare

Den unga kvinnan sköt ihjäl sin mamma, sin bror och därefter fem barn och en lärare på en skola. Efter masskjutningen i februari i år sköt kvinnan sig själv till döds.

Nio dog i masskjutningen i Kanada

Totalt dödades alltså nio personer, den kvinnliga massmördaren inkluderad, och ett 25-tal skadades.

Innan den makabra händelsen ställde kvinnan oroväckande frågor på ChatGPT. Det gjorde att hennes konto stängdes av i juni i fjol – åtta månader före masskjutningen – med hänvisning till ”våldsam aktivitet”, berättar AP och AFP, skriver Yle.

Det OpenAI däremot inte gjorde var att kontakta polisen.

Det beklagar nu Sam Altman efter en skur av kritik från både politiker och myndigheter.

