Den unga kvinnan använde OpenAI:s ChatGPT innan hon begick en av de värsta masskjutningarna i Kanadas historia.
OpenAI:s vd ångerfull – slog inte larm om massmördare
”Jag är djupt ledsen över att vi inte kontaktade polisen efter att kontot förbjöds. Jag vet att ord aldrig är tillräckligt, men jag anser att en ursäkt är nödvändig för att erkänna den skada och den oåterkalleliga förlust som ert samhälle har lidit”, skriver Sam Altman, OpenAI:d vd, med adress till den kanadensiska småstaden Tumbler Ridge i provinsen British Columbia där massmordet ägde rum.
Den unga kvinnan sköt ihjäl sin mamma, sin bror och därefter fem barn och en lärare på en skola. Efter masskjutningen i februari i år sköt kvinnan sig själv till döds.
Nio dog i masskjutningen i Kanada
Totalt dödades alltså nio personer, den kvinnliga massmördaren inkluderad, och ett 25-tal skadades.
Innan den makabra händelsen ställde kvinnan oroväckande frågor på ChatGPT. Det gjorde att hennes konto stängdes av i juni i fjol – åtta månader före masskjutningen – med hänvisning till ”våldsam aktivitet”, berättar AP och AFP, skriver Yle.
Det OpenAI däremot inte gjorde var att kontakta polisen.
Det beklagar nu Sam Altman efter en skur av kritik från både politiker och myndigheter.
Drabbad familj har stämt OpenAI
Minst en familj vars barn blev allvarligt skadat har stämt OpenAI för oaktsamhet. Altman säger att bolaget övervägde att vända sig till polisen, men man utgick från att den 18-åriga kvinnan inte skulle göra verklighet av sina hot.
Altman lovar att OpenAI ska skärpa rutinerna för att undvika att en liknande tragedi upprepas.
”Framöver kommer vårt fokus vara att fortsätta jobba med myndigheter på alla nivåer för att hjälpa se till att något sådant här aldrig händer igen”.
