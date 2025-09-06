OpenAI, bolaget bakom ChatGPT, pressas hårt efter uppgifter om dödsfall kopplade till användningen av deras chatbot. Amerikanska delstatsåklagare kräver nu att företaget skärper säkerheten – annars kan planerna på omstrukturering och framtida börsnotering stoppas.
Dödsfall kopplas till ChatGPT – OpenAI pressas av åklagare
Mest läst i kategorin
Ökad rysk aktivitet bakom GPS-störningarna i Östersjön
En märklig utveckling i Östersjön har fått myndigheterna att höja varningsflagg. Någonting är fel med navigationssystemen som används av flygplan och fartyg i det känsliga området. Under det senaste året har Transportstyrelsen observerat en dramatisk ökning av störningar mot system för satellitbaserad navigering, ett problem som i synnerhet drabbat Östersjöområdet. Med nästan dagliga rapporter från …
600 miljarder på bordet – Zuckerbergs jättebesked till Trump
Donald Trump samlade Silicon Valleys toppchefer i Vita huset och fick miljardlöften om AI. Mark Zuckerberg stod för kvällens största besked. 600 miljarder dollar. Det var beskedet från Metas vd och medgrundare Mark Zuckerberg under Trumps AI-middag i Vita huset. Samtidigt trappar USA upp sin offensiv för att bli världsledande inom artificiell intelligens. Missa inte: …
Mark Zuckerberg stämmer Facebook
Mark Zuckerberg – nej, inte den Mark Zuckerberg – har fått nog. Efter år av avstängningar och förlorade pengar går han nu till domstol. Att heta Mark Zuckerberg är ingen fördel när Facebook tror att du låtsas vara någon annan. För en advokat i Indiana har det inneburit nedstängda konton och dyra förluster. Missa inte: …
Haveri för Google i Europa – viktiga tjänster ligger nere
Googles tjänster har drabbats av störningar som påverkar användare i flera länder. Både Gmail och Youtube rapporteras ligga nere. Flera av Googles mest använda tjänster, som Gmail och Youtube, har blivit otillgängliga i delar av Europa. Orsaken är fortfarande oklar och problemen har även nått USA. Missa inte: Ett missat intyg – och pensionen stoppas. …
Svensk innovation: Återvinner gamla båtar till nytt material
Svensk innovation ger nytt liv åt gamla plastbåtar. Med en unik metod blir avfallet råvara för framtidens produkter och en hållbar industri. Tusentals gamla plastbåtar ligger och skräpar. Nu visar ett svenskt företag vägen mot en lösning som både minskar avfallet och skapar nytt värdefullt material. Missa inte: ”Nu pekar det neråt istället för uppåt” …
I ett brev till OpenAIs styrelseordförande Bret Taylor, som Financial Times tagit del av, skriver åklagarna Rob Bonta i Kalifornien och Kathy Jennings i Delaware att de senaste händelserna ”skakat den amerikanska allmänhetens förtroende för företaget”.
De hänvisar bland annat till ett självmord i Kalifornien och ett mord–självmord i Connecticut, där unga personer haft långvariga interaktioner med AI-chatbotar, däribland ChatGPT.
”Vilka skyddsmekanismer som än fanns på plats fungerade inte”, konstaterar de.
Säkerheten i fokus
OpenAI har redan stämts av familjen till en 16-årig pojke som tog sitt liv i april efter att ha använt ChatGPT under en längre tid.
Som svar på kritiken meddelade företaget i veckan att man ska införa föräldrakontroller för ChatGPT.
Men för åklagarna är det långt ifrån tillräckligt.
”Säkerhet är en icke-förhandlingsbar prioritet, särskilt när det gäller barn”, skriver de i sitt brev.
Senaste nytt
Hög sparränta? Det här bör du veta innan du väljer konto
En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …
This is the moment – Herman Lindqvist tar musikalen på allvar
När Herman Lindqvist berättar historia brukar det bli succé. När han dessutom gör det tillsammans med några av Sveriges bästa musikalartister på Göta Lejon blir resultatet något vi aldrig sett förut. Den 5 september är det premiär för "This is the moment – en historisk musikalresa i tiden". Här får publiken följa med på en …
Relevance: ”Vi växer, trots marknadsläget”
Annonsmarknaden är fortfarande skakig, men Relevance fortsätter att växa. I en ny intervju kommenterar bolagets vd Fredrik Lundberg kvartalssiffror, nya rekryteringar och framtidens strategi. "Det har varit mer utmanande än vad vi trott", säger Fredrik Lundberg, men lyfter att Relevance, som bland annat ägare Dagens PS, trots allt växer vidare. Ta del av rapporten i …
Svenskarna slår amerikanerna – i skuldsättning
Svenska hushåll tillhör de mest skuldsatta i världen. Faktum är att vi lånar mer i förhållande till inkomsterna än hushållen i USA, ofta betraktat som kreditkortens förlovade land. Trots att genomsnittsamerikanen i absoluta tal har lite mer skuld per person, ligger Sverige i topp när man ser till skuldnivåer relativt både BNP och disponibel inkomst.? …
Hur du lär dig att fatta beslut snabbare
Beslutsångest? Du är inte ensam. Det är ett mycket vanligt fenomen. Beslutsångest uppstår främst ur rädslan för att välja fel val och det gör att många inte vågar ta steget och faktiskt bestämma sig för något. Det går ut över både yrkeslivet och privatlivet för ett stort antal människor runtom i världen. Små beslut. Stora …
Omstrukturering hotad
OpenAI, som grundades som en ideell organisation 2015, försöker nu genomföra en omstrukturering för att möjliggöra investeringar i ett dotterbolag – ett steg mot en framtida börsnotering.
Eftersom bolaget är registrerat i Delaware och har sitt huvudkontor i Kalifornien måste delstatsåklagarna godkänna planerna. Deras skarpa kritik innebär att även den mer begränsade omstruktureringen, där moderbolaget skulle förbli en stiftelse, riskerar att stoppas.
Läs även: Nya ChatGPT – ett fiasko? Dagens PS
Kapplöpning med konkurrenter
Sedan lanseringen av ChatGPT har OpenAI vuxit till över 700 miljoner regelbundna användare. Samtidigt pågår en intensiv kapplöpning mot konkurrenter som Anthropic, Google, Meta och Elon Musks xAI.
OpenAI försöker nu ta in 40 miljarder dollar i nytt kapital. Men i takt med att användningen växer kommer också riskerna i blixtbelysning. Redan i augusti skrev 44 amerikanska delstatsåklagare till flera AI-bolag och varnade för att ”de potentiella riskerna med AI, liksom dess fördelar, vida överstiger sociala mediers påverkan”.
”Vi önskar er all framgång i kapplöpningen om AI-dominans. Men vi följer utvecklingen noga. Om ni medvetet skadar barn kommer ni att ställas till svars för det”, skrev de.
Ett vägskäl för OpenAI
För OpenAI står mycket på spel. Företaget måste nu visa att säkerheten kan gå hand i hand med tillväxt. Om inte, kan både omstrukturering och framtida börsdrömmar gå i kras.
Läs också: Svensk leder OpenAI:s nya hårdvarusatsning. Realtid
Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.
Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.
Senaste nytt
Investerare tror på våg av räntesänkningar i USA
Nu sätter investerarna sitt hopp till att USA:s centralbank kommer in med en serie snabba räntesänkningar. Efter svaga jobbrapporter under sommaren i USA är förväntan att centralbank Federal Reserve går fram med upprepade räntesänkningar fram till årets slut, skriver The Wall Street Journal men tillägger att inflationsriskerna fortfarande är en joker i leken. Enligt tidningen …
Giorgio Armani: Sålde en Beetle – byggde ett imperium
Modemogulen Giorgio Armanis liv var fyllt av ikoniska skapelser, men en mindre känd del av hans historia handlar om hans djupa och utvecklande relation till bilvärlden. Från en enkel bil som lade grunden för hans imperium till lyxiga samarbeten, speglar hans fordon en fascinerande resa. Det är en berättelse om hur en visionär omvandlade sin …
Därför blickar stora hedgefonder mot oljan
Ett stramare utbud av inhemsk olja i USA i kombination med geopolitiska risker får hedgefonder att i högre utsträckning rikta in sig på oljemarknaden. Satsningar som stora hedgefonder nu gör mot oljan är de mest optimistiska sedan juni, berättar Bloomberg. Det kommer i en tid när oljekartellen Opec överväger en större produktionsökning vid sidan av …
Dödsfall kopplas till ChatGPT – OpenAI pressas av åklagare
OpenAI, bolaget bakom ChatGPT, pressas hårt efter uppgifter om dödsfall kopplade till användningen av deras chatbot. Amerikanska delstatsåklagare kräver nu att företaget skärper säkerheten – annars kan planerna på omstrukturering och framtida börsnotering stoppas. I ett brev till OpenAIs styrelseordförande Bret Taylor, som Financial Times tagit del av, skriver åklagarna Rob Bonta i Kalifornien och …
5 238 patent ger Sverige global topprankning
Både Stockholm och Göteborg tar plats på den nya listan över världens 100 främsta innovationsregioner, rapporterar PRV. Stockholm och Göteborg tar båda plats på Wipos Global Innovation Index 2025. Wipo är kort för World Intellectual Property Organization och är FN:s fackorgan för immateriella rättigheter. Wipo arbetar för att främja innovation och skydd för patent, varumärken …