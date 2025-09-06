Dödsfall kopplas till ChatGPT – OpenAI pressas av åklagare 

I ett brev till OpenAIs styrelseordförande Bret Taylor, som Financial Times tagit del av, skriver åklagarna Rob Bonta i Kalifornien och Kathy Jennings i Delaware att de senaste händelserna ”skakat den amerikanska allmänhetens förtroende för företaget”.

De hänvisar bland annat till ett självmord i Kalifornien och ett mord–självmord i Connecticut, där unga personer haft långvariga interaktioner med AI-chatbotar, däribland ChatGPT.

”Vilka skyddsmekanismer som än fanns på plats fungerade inte”, konstaterar de.

Säkerheten i fokus

OpenAI har redan stämts av familjen till en 16-årig pojke som tog sitt liv i april efter att ha använt ChatGPT under en längre tid.

Som svar på kritiken meddelade företaget i veckan att man ska införa föräldrakontroller för ChatGPT.

Men för åklagarna är det långt ifrån tillräckligt.

”Säkerhet är en icke-förhandlingsbar prioritet, särskilt när det gäller barn”, skriver de i sitt brev.

