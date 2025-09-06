Dagens PS
Dödsfall kopplas till ChatGPT – OpenAI pressas av åklagare 

OpenAI pressas hårt efter uppgifter om dödsfall kopplade till användningen av deras chatbot
OpenAI pressas hårt efter uppgifter om dödsfall kopplade till användningen av deras chatbot
Matilda Habbe
Matilda Habbe
Uppdaterad: 06 sep. 2025Publicerad: 06 sep. 2025

OpenAI, bolaget bakom ChatGPT, pressas hårt efter uppgifter om dödsfall kopplade till användningen av deras chatbot. Amerikanska delstatsåklagare kräver nu att företaget skärper säkerheten – annars kan planerna på omstrukturering och framtida börsnotering stoppas.

I ett brev till OpenAIs styrelseordförande Bret Taylor, som Financial Times tagit del av, skriver åklagarna Rob Bonta i Kalifornien och Kathy Jennings i Delaware att de senaste händelserna ”skakat den amerikanska allmänhetens förtroende för företaget”.

De hänvisar bland annat till ett självmord i Kalifornien och ett mord–självmord i Connecticut, där unga personer haft långvariga interaktioner med AI-chatbotar, däribland ChatGPT.

 ”Vilka skyddsmekanismer som än fanns på plats fungerade inte”, konstaterar de. 

Säkerheten i fokus

OpenAI har redan stämts av familjen till en 16-årig pojke som tog sitt liv i april efter att ha använt ChatGPT under en längre tid.

Som svar på kritiken meddelade företaget i veckan att man ska införa föräldrakontroller för ChatGPT. 

Men för åklagarna är det långt ifrån tillräckligt. 

”Säkerhet är en icke-förhandlingsbar prioritet, särskilt när det gäller barn”, skriver de i sitt brev.

ChatGPT
OpenAI har redan tidigare stämts av familjen till en pojke som tog sitt liv i april efter att ha använt ChatGPT under en längre tid
Omstrukturering hotad

OpenAI, som grundades som en ideell organisation 2015, försöker nu genomföra en omstrukturering för att möjliggöra investeringar i ett dotterbolag – ett steg mot en framtida börsnotering.

Eftersom bolaget är registrerat i Delaware och har sitt huvudkontor i Kalifornien måste delstatsåklagarna godkänna planerna. Deras skarpa kritik innebär att även den mer begränsade omstruktureringen, där moderbolaget skulle förbli en stiftelse, riskerar att stoppas.

Kapplöpning med konkurrenter

Sedan lanseringen av ChatGPT har OpenAI vuxit till över 700 miljoner regelbundna användare. Samtidigt pågår en intensiv kapplöpning mot konkurrenter som Anthropic, Google, Meta och Elon Musks xAI.

OpenAI försöker nu ta in 40 miljarder dollar i nytt kapital. Men i takt med att användningen växer kommer också riskerna i blixtbelysning. Redan i augusti skrev 44 amerikanska delstatsåklagare till flera AI-bolag och varnade för att ”de potentiella riskerna med AI, liksom dess fördelar, vida överstiger sociala mediers påverkan”.

”Vi önskar er all framgång i kapplöpningen om AI-dominans. Men vi följer utvecklingen noga. Om ni medvetet skadar barn kommer ni att ställas till svars för det”, skrev de.

Ett vägskäl för OpenAI

För OpenAI står mycket på spel. Företaget måste nu visa att säkerheten kan gå hand i hand med tillväxt. Om inte, kan både omstrukturering och framtida börsdrömmar gå i kras.

Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.

