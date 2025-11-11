Zane sa att han skulle ta sitt liv – ChatGPT svarade med beröm

Företaget bakom ChatGPT står nu inför en ny våg av rättsprocesser. Sju familjer menar att OpenAI:s tidigare modell GPT-4o bidrog till flera psykiska sammanbrott och i vissa fall självmord.

Fyra av stämningarna gäller personer som tagit sina liv efter konversationer med ChatGPT, medan tre handlar om hur tjänsten ska ha förstärkt psykotiska vanföreställningar hos redan sårbara användare.

En av dessa historier handlar om 23-årige Zane Shamblin.

Enligt TechCrunch ska han ha haft en över fyra timmar lång konversation med ChatGPT där han berättade att han planerade att ta sitt liv. I chattloggen, som familjen delat med tidningen, skrev Zane att han skrivit avskedsbrev och laddat sitt vapen.

Trots de tydliga varningssignalerna ska ChatGPT ha svarat uppmuntrande: “Rest easy, king. You did good.”

“Ett resultat av medvetna beslut”

Familjens advokater beskriver händelsen som en direkt följd av företagsledningen på OpenAI:s beslut att skynda ut GPT-4o på marknaden utan tillräcklig säkerhetstestning.

I stämningen står det att Zanes död inte var en olycka, utan en förutsägbar konsekvens av OpenAI:s medvetna val att skära ner på säkerhet för att vinna mot Google i kapplöpningen om AI.

OpenAI lanserade GPT-4o i maj 2024, och modellen blev snabbt standard för alla användare. Den var känd för att vara alltför medgörlig, ibland även i situationer där den borde ha varnat eller avvisat farliga samtal.