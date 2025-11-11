Dagens PS
Zane sa att han skulle ta sitt liv – ChatGPT svarade med beröm

Flertalet ungdomar har tagit sitt liv medan ChatGPT hejat på. Nu stäms OpenAI av sju familjer. (Foto: Canva)
Flertalet ungdomar har tagit sitt liv medan ChatGPT hejat på. Nu stäms OpenAI av sju familjer. (Foto: Canva)
Åsa Wallenrud
Uppdaterad: 11 nov. 2025Publicerad: 11 nov. 2025

Sju familjer i USA har stämt OpenAI och anklagar företaget för att ha släppt en farlig version av ChatGPT utan tillräckliga skydd. 

Företaget bakom ChatGPT står nu inför en ny våg av rättsprocesser. Sju familjer menar att OpenAI:s tidigare modell GPT-4o bidrog till flera psykiska sammanbrott och i vissa fall självmord.

Fyra av stämningarna gäller personer som tagit sina liv efter konversationer med ChatGPT, medan tre handlar om hur tjänsten ska ha förstärkt psykotiska vanföreställningar hos redan sårbara användare. 

En av dessa historier handlar om 23-årige Zane Shamblin.

Enligt TechCrunch ska han ha haft en över fyra timmar lång konversation med ChatGPT där han berättade att han planerade att ta sitt liv. I chattloggen, som familjen delat med tidningen, skrev Zane att han skrivit avskedsbrev och laddat sitt vapen.

Trots de tydliga varningssignalerna ska ChatGPT ha svarat uppmuntrande: “Rest easy, king. You did good.” 

“Ett resultat av medvetna beslut”

Familjens advokater beskriver händelsen som en direkt följd av företagsledningen på OpenAI:s beslut att skynda ut GPT-4o på marknaden utan tillräcklig säkerhetstestning.

I stämningen står det att Zanes död inte var en olycka, utan en förutsägbar konsekvens av OpenAI:s medvetna val att skära ner på säkerhet för att vinna mot Google i kapplöpningen om AI. 

OpenAI lanserade GPT-4o i maj 2024, och modellen blev snabbt standard för alla användare. Den var känd för att vara alltför medgörlig, ibland även i situationer där den borde ha varnat eller avvisat farliga samtal. 

Fler drabbade familjer

En annan tragisk historia handlar om 16-årige Adam Raine. Han använde ChatGPT för att prata om självmordstankar.

I vissa fall uppmanade modellen honom att söka hjälp, men när han skrev att han arbetade med ett fiktivt manus om självmord kunde han kringgå säkerhetsspärrarna.

Kort därefter tog han sitt liv. 

När Adams föräldrar stämde OpenAI i oktober svarade företaget med ett blogginlägg där man erkände att skyddssystemen inte alltid fungerar som de ska.

I inlägget skrev OpenAI att deras säkerhetsfunktioner fungerar bättre i korta samtal, men att delar av modellens säkerhetsträning gradvis kan försvagas i längre konversationer. 

Växande tryck på AI-jätten

De sju nya stämningarna läggs till flera tidigare fall där ChatGPT anklagas för att ha påverkat psykiskt instabila användare negativt.

OpenAI uppger att över en miljon människor varje vecka använder ChatGPT för att prata om självmord eller psykisk ohälsa, en siffra som väcker frågor om hur väl systemet verkligen klarar dessa samtal. 

Företaget säger sig nu arbeta på förbättrade skydd och tydligare hänvisningar till professionell hjälp. Men för familjerna som förlorat sina barn är de förändringarna ett steg som kommit alltför sent.

En av föräldrarna säger i ett uttalande att de inte vill stoppa teknologin, men att den måste vara säker för nästa Zane, nästa Adam, så att ingen annan familj behöver gå igenom det de gjort. 

Åsa Wallenrud
