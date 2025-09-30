Opec planerar massiv ökning – trots risk för överskott

Saudiarabien och dess partners ska granska den påskyndade återgången av resterande del av en produktionshöjning på totalt 1,66 miljoner fat per dag. De ska göra detta när de möts den 5 oktober.

Inget beslut har fattats. En ökning på omkring 500 000 fat dagligen är dock ett av alternativen som diskuteras, rapporterar Bloomberg med hänvisning till källor.

ANNONS

Stor ökning sen senaste uttalandet

Tidigare i september meddelade organisationen att de endast skulle lägga till cirka 137 000 fat per dag från oktober, rapporterade Reuters.

Det är en mycket mindre ökning än de månatliga höjningarna på cirka 555 000 fat per dag under augusti och september. Även mindre än 411 000 fat per dag i juni och juli. Då uppstod det frågetecken kring hur snabbt resten av produktionen skulle återföras.

Enligt Internationella energirådet (IEA) går oljemarknaden mot ett rekordstort utbudsöverskott nästa år. Men handlare har fokuserat på att Kina köper stora mängder olja till sin strategiska reserv, vilket förhindrar lageruppbyggnad i väst.

Läs även:

Soppatorsk: Rysslands oljeproduktion sjunker sakta men säkert. Dagens PS

Opec vill återta marknadsandelar

ANNONS

Delegater har, enligt Bloomberg, sagt att Riyadh söker återta den marknadsandel man förlorat de senaste åren. Detta gäller särskilt till rivaler som amerikanska skifferoljeproducenter.

Kronprins Mohammed bin Salman ska också besöka Washington i november för att träffa president Donald Trump, som uppmanat till lägre oljepriser.

Missa inte:

Från världens dyraste bolag till börsfiasko – oljejätten rasar. Realtid

Trots OPEC:s beslut att öka produktionen mitt i svalnande kinesisk konsumtion och rikligt amerikanskt utbud har priserna visat motståndskraft. Brent-råolja handlades vid cirka 67,50 dollar per fat på måndagen, ungefär samma nivå som direkt efter OPEC+ senaste produktionsökning i april.

Frågan är dock om Opec-länderna kommer att leva upp till produktionen då många analytiker anser att de redan nu ligger i toppen av sin kapacitet.