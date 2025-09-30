OPEC+ diskuterar att snabba på återgången av nedskuren oljeproduktion genom tre månatliga höjningar om cirka 500 000 fat per dag. Detta sker i ett försök att återta marknadsandelar från konkurrenter.
Opec planerar massiv ökning – trots risk för överskott
Mest läst i kategorin
Göteborgs hamn: Ring så stänger vi
Göteborgs hamn betraktas som Nordens viktigaste, något som måste försvaras till varje pris. Nu tvekar politikerna om man klarar det. De tilltagande spänningarna, inte minst i spåren av kriget i Ukraina, har skapat stora satsningar på beredskap och en kraftig upprustning. I försörjningsfrågorna har Sveriges hamnar hamnat i fokus och där pekas Göteborgs hamn ut …
Finskt kryphål i sanktionerna mot Ryssland
Ett finskt kryphål gör att ryskt nickel fortsätter flöda in i EU. Samtidigt fylls Rysslands kassa på med miljarder. Norilsk Nickel, en av världens största metallproducenter, använder sin anläggning i Harjavalta som språngbräda för att nå EU-marknaden. Där bearbetas nicklet, får ny status som finsk produkt och kan sedan säljas vidare på världsmarknaden. Missa inte: …
Nya uppgifter: Svenskt stridsflyg till Ukraina?
Nu cirkulerar nya rykten om leveranser av Jas Gripen från Sverige till Ukraina. Enligt uppgifterna kan leveranser vara på gång. Det är svårt att bedöma substansen i de nya uppgifter som cirkulerar kring en leverans av stridsflygplanet Jas Gripen från Sverige till Ukraina. SVT uppger att Ukraina ”snart kommer att ta emot nytt militärt stöd …
Mannen bakom bombade knarkbåtar – Trumps nya "premiärminister"
Stephen Miller beskrivs redan som Trumps nya “premiärminister” och han ska rita om den politiska kartan i USA, och utanför. Det är även Miller som sägs ligga bakom de bombade knarkbåtarna i Venezuela, där han lägger skulden på landets styre. Två motorbåtar som uppgavs vara lastade med narkotika på väg till USA bombades tidigare i …
Forskare: Högre bidrag bra för klimatet
När regeringar skär ned på bidrag och annonserar ”bidragstak” för de som har det sämst, kan det slå mot klimatet, enligt svenska forskare. Okej. Vi säger det direkt; det är inte så att dessa forskare ställt sig mitt i riksdagshuset och valt sida i dagspolitiken. Däremot har de lyckats väl med att tajma en presentation …
Saudiarabien och dess partners ska granska den påskyndade återgången av resterande del av en produktionshöjning på totalt 1,66 miljoner fat per dag. De ska göra detta när de möts den 5 oktober.
Inget beslut har fattats. En ökning på omkring 500 000 fat dagligen är dock ett av alternativen som diskuteras, rapporterar Bloomberg med hänvisning till källor.
Ännu mer olja: Opec pressar marknaden med ökad produktion
Från 82 kronor fatet hela vägen ner till spannet mellan 65 och 70 dollar. Och lägre ska det bli om man frågar prognosmakarna. Eller oljakartellen Opec.
Stor ökning sen senaste uttalandet
Tidigare i september meddelade organisationen att de endast skulle lägga till cirka 137 000 fat per dag från oktober, rapporterade Reuters.
Det är en mycket mindre ökning än de månatliga höjningarna på cirka 555 000 fat per dag under augusti och september. Även mindre än 411 000 fat per dag i juni och juli. Då uppstod det frågetecken kring hur snabbt resten av produktionen skulle återföras.
Enligt Internationella energirådet (IEA) går oljemarknaden mot ett rekordstort utbudsöverskott nästa år. Men handlare har fokuserat på att Kina köper stora mängder olja till sin strategiska reserv, vilket förhindrar lageruppbyggnad i väst.
Läs även:
Soppatorsk: Rysslands oljeproduktion sjunker sakta men säkert. Dagens PS
Opec vill återta marknadsandelar
Delegater har, enligt Bloomberg, sagt att Riyadh söker återta den marknadsandel man förlorat de senaste åren. Detta gäller särskilt till rivaler som amerikanska skifferoljeproducenter.
Kronprins Mohammed bin Salman ska också besöka Washington i november för att träffa president Donald Trump, som uppmanat till lägre oljepriser.
Missa inte:
Från världens dyraste bolag till börsfiasko – oljejätten rasar. Realtid
Trots OPEC:s beslut att öka produktionen mitt i svalnande kinesisk konsumtion och rikligt amerikanskt utbud har priserna visat motståndskraft. Brent-råolja handlades vid cirka 67,50 dollar per fat på måndagen, ungefär samma nivå som direkt efter OPEC+ senaste produktionsökning i april.
Frågan är dock om Opec-länderna kommer att leva upp till produktionen då många analytiker anser att de redan nu ligger i toppen av sin kapacitet.
Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fri Köpenskap, Food Supply och Fastighetsvärlden.
Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fri Köpenskap, Food Supply och Fastighetsvärlden.
Elektrifiera vardagen med upp till 12 mils färd helt på el. Välj en SWE Edition fullpackad med utrustning till ett förmånligt pris och lågt förmånsvärde.
Senaste nytt
Göteborgs hamn: Ring så stänger vi
Göteborgs hamn betraktas som Nordens viktigaste, något som måste försvaras till varje pris. Nu tvekar politikerna om man klarar det. De tilltagande spänningarna, inte minst i spåren av kriget i Ukraina, har skapat stora satsningar på beredskap och en kraftig upprustning. I försörjningsfrågorna har Sveriges hamnar hamnat i fokus och där pekas Göteborgs hamn ut …
Finskt kryphål i sanktionerna mot Ryssland
Ett finskt kryphål gör att ryskt nickel fortsätter flöda in i EU. Samtidigt fylls Rysslands kassa på med miljarder. Norilsk Nickel, en av världens största metallproducenter, använder sin anläggning i Harjavalta som språngbräda för att nå EU-marknaden. Där bearbetas nicklet, får ny status som finsk produkt och kan sedan säljas vidare på världsmarknaden. Missa inte: …
Opec planerar massiv ökning – trots risk för överskott
OPEC+ diskuterar att snabba på återgången av nedskuren oljeproduktion genom tre månatliga höjningar om cirka 500 000 fat per dag. Detta sker i ett försök att återta marknadsandelar från konkurrenter. Saudiarabien och dess partners ska granska den påskyndade återgången av resterande del av en produktionshöjning på totalt 1,66 miljoner fat per dag. De ska göra …
AI-utgifterna stiger igen – så mycket behövs till 2029
Teknikjättarnas investeringar i AI-infrastruktur växer i rasande takt. Citigroup har nu höjt sin prognos och förutspår att utgifterna kommer att överstiga 2,8 biljoner dollar fram till 2029. Det är en kraftig uppjustering från tidigare estimat på 2,3 biljoner dollarm skriver Reuters. Den explosiva tillväxten drivs av aggressiva tidiga investeringar från de stora molntjänstleverantörerna och ett …
Pensionsmyndigheten stämmer revisor: Kvarts miljard för bluff-PPM
Revisorbyrån PWC och kapitalförvaltaren Oak Capital Group misskötte sina skyldigheter som revisorer under Allrahärvan, och det gick ut över svenska premiepensionssparare. Nu stämmer Pensionsmyndigheten revisorbyrån. På en kvarts miljard. Revisorerna har misskött sig under Allraskandalen och Falcon Funds-skandalen, menar Pensionsmyndigheten. Det gjorde att svenska premiepensionärer gått miste om jättebelopp. Därför stämmer Pensionsmyndigheten nu PWC på …