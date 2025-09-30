Dagens PS
NYTT:

Trumps nya tullar slår mot Sverige

Dagensps.se
Världen

Opec planerar massiv ökning – trots risk för överskott

Opecs generalsekreterare Haitham Al Ghais kan dra på ytterligare produktion. (Foto: Kamran Jebreili/AP/TT/ Canva)
Johan Colliander
Johan Colliander
Uppdaterad: 30 sep. 2025Publicerad: 30 sep. 2025

OPEC+ diskuterar att snabba på återgången av nedskuren oljeproduktion genom tre månatliga höjningar om cirka 500 000 fat per dag. Detta sker i ett försök att återta marknadsandelar från konkurrenter.

ANNONS
ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

Saudiarabien och dess partners ska granska den påskyndade återgången av resterande del av en produktionshöjning på totalt 1,66 miljoner fat per dag. De ska göra detta när de möts den 5 oktober.

Inget beslut har fattats. En ökning på omkring 500 000 fat dagligen är dock ett av alternativen som diskuteras, rapporterar Bloomberg med hänvisning till källor.

ANNONS

Ännu mer olja: Opec pressar marknaden med ökad produktion

Från 82 kronor fatet hela vägen ner till spannet mellan 65 och 70 dollar. Och lägre ska det bli om man frågar prognosmakarna. Eller oljakartellen Opec.

Stor ökning sen senaste uttalandet

Tidigare i september meddelade organisationen att de endast skulle lägga till cirka 137 000 fat per dag från oktober, rapporterade Reuters.

Det är en mycket mindre ökning än de månatliga höjningarna på cirka 555 000 fat per dag under augusti och september. Även mindre än 411 000 fat per dag i juni och juli. Då uppstod det frågetecken kring hur snabbt resten av produktionen skulle återföras.

Enligt Internationella energirådet (IEA) går oljemarknaden mot ett rekordstort utbudsöverskott nästa år. Men handlare har fokuserat på att Kina köper stora mängder olja till sin strategiska reserv, vilket förhindrar lageruppbyggnad i väst.

Läs även:
Soppatorsk: Rysslands oljeproduktion sjunker sakta men säkert. Dagens PS

Opec vill återta marknadsandelar

ANNONS

Delegater har, enligt Bloomberg, sagt att Riyadh söker återta den marknadsandel man förlorat de senaste åren. Detta gäller särskilt till rivaler som amerikanska skifferoljeproducenter.

Kronprins Mohammed bin Salman ska också besöka Washington i november för att träffa president Donald Trump, som uppmanat till lägre oljepriser.

Missa inte:
Från världens dyraste bolag till börsfiasko – oljejätten rasar. Realtid

Trots OPEC:s beslut att öka produktionen mitt i svalnande kinesisk konsumtion och rikligt amerikanskt utbud har priserna visat motståndskraft. Brent-råolja handlades vid cirka 67,50 dollar per fat på måndagen, ungefär samma nivå som direkt efter OPEC+ senaste produktionsökning i april.

Frågan är dock om Opec-länderna kommer att leva upp till produktionen då många analytiker anser att de redan nu ligger i toppen av sin kapacitet.

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
BrentoljaOljaOPEC
Johan Colliander
Johan Colliander

Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fri Köpenskap, Food Supply och Fastighetsvärlden.

Johan Colliander
Johan Colliander

Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fri Köpenskap, Food Supply och Fastighetsvärlden.

ANNONS
Laddhybrid-kampanj hos Volkswagen
Volkswagen logo

Elektrifiera vardagen med upp till 12 mils färd helt på el. Välj en SWE Edition fullpackad med utrustning till ett förmånligt pris och lågt förmånsvärde.  

Se alla kampanjmodeller här!
ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS
ANNONS