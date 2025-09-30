Dagens PS
Trumps nya tullar slår mot Sverige

Råvaror

Soppatorsk: Rysslands oljeproduktion sjunker sakta men säkert

Ryssland
Rysk oljetanker tillhörande företaget Lukoil. (Foto: Gaetano Adriano Pulvirenti/AP/TT)
Daniel Jacobs
Daniel Jacobs
Uppdaterad: 30 sep. 2025Publicerad: 30 sep. 2025

Rysslands oljeproduktion, som finansierat kriget i Ukraina, börjar avta. Experter varnar för att landets lättillgängliga oljereserver snart är förbrukade.

Ryssland har lyckats att finansiera sitt krig i Ukraina i tre och ett halvt år, framför allt genom att oljan fortsatt att flöda. Men flödet börjar sakta avta, rapporterar Wall Street Journal.

Sedan kriget inleddes har Vladimir Putins regering fokuserat på att hålla uppe produktionen genom att underhålla existerande oljefält snarare än att borra efter nya fynd.

Sovjet-fälten på väg att ta slut

Strategin har fungerat kortsiktigt. Men på längre sikt blir det svårare. Flera av de gamla oljefälten från Sovjetunionen som Ryssland har i västra Sibirien och i Volga-Ural-området höll på att ta slut redan innan kriget började.

”Den gyllene eran för Rysslands gigantiska konventionella oljefält är förbi”, säger Daria Melnik, vice vd för upstream-forskning på konsultföretaget Rystad Energy till Wall Street Journal.

Enligt det ryska energiministeriet kommer 80 procent av landets oljereserver vara svåråtkomliga 2030, upp från 59 procent just nu.

Fracking blir för dyrt?

Därmed inte sagt att Ryssland har slut på olja. Men nya tilltänkta oljefält längre upp i Sibirien och i Arktis är mer svåråtkomliga, och planer på att använda fracking-teknik likt USA för att kompensera har ännu inte blivit av. Det går att utvinna, men blir inte lika lukrativt.

Lägg där till att sanktioner från väst gör att teknisk utrustning är en bristvara samt att det blir svårare att hitta köpare av oljan (åtminstone som inte kräver rejäla rabatter). Ukrainas attacker på energiinfrastruktur är också ett problem för Ryssland – precis som personalbrist. Många oljearbetare har blivit soldater eller lämnat landet.

Enligt vissa bedömare kommer Rysslands oljeproduktion att falla med 10 procent till 2030, rapporterar Oilprice.com.

Blir en prisfråga

Till syvende och sist blir det en prisfråga. Oljepriset är i skrivande stund cirka 65 dollar per fat, vilket sätter ett tak för vilka typer av oljefält som är lönsamma att utvinna och hur mycket pengar som Ryssland kan få fram till sin krigskassa. Exempelvis går det dåligt för amerikansk fracking för tillfället, vilket gör det osannolikt att det skulle vara lönsamt med en rysk satsning på fracking – även om det gick att få fram personal.

”Att få upp olja ur marken blir svårare och dyrare, men den försämrade resursbasen innebär att man måste springa snabbare varje år bara för att hålla sig kvar på plats”, säger Matthew Sagers, Rysslandsexpert på S&P Global Commodity Insights.

”Det är i huvudsak ett långt, långsamt farväl för rysk olja”, säger han.

Daniel Jacobs
Daniel Jacobs

Journalist som nu har fokus på börs och finans, med extra förkärlek för makroekonomi, geopolitik och råvaror.

