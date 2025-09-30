Soppatorsk: Rysslands oljeproduktion sjunker sakta men säkert

Ryssland har lyckats att finansiera sitt krig i Ukraina i tre och ett halvt år, framför allt genom att oljan fortsatt att flöda. Men flödet börjar sakta avta, rapporterar Wall Street Journal.

Sedan kriget inleddes har Vladimir Putins regering fokuserat på att hålla uppe produktionen genom att underhålla existerande oljefält snarare än att borra efter nya fynd.

Sovjet-fälten på väg att ta slut

Strategin har fungerat kortsiktigt. Men på längre sikt blir det svårare. Flera av de gamla oljefälten från Sovjetunionen som Ryssland har i västra Sibirien och i Volga-Ural-området höll på att ta slut redan innan kriget började.

”Den gyllene eran för Rysslands gigantiska konventionella oljefält är förbi”, säger Daria Melnik, vice vd för upstream-forskning på konsultföretaget Rystad Energy till Wall Street Journal.

Enligt det ryska energiministeriet kommer 80 procent av landets oljereserver vara svåråtkomliga 2030, upp från 59 procent just nu.