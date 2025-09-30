Rysslands oljeproduktion, som finansierat kriget i Ukraina, börjar avta. Experter varnar för att landets lättillgängliga oljereserver snart är förbrukade.
Soppatorsk: Rysslands oljeproduktion sjunker sakta men säkert
Mest läst i kategorin
Forskare har hittat guld i vanliga granar
Jakten på guld innebär ofta stora ingrepp i miljön som undersöks. Men ett oroligt fynd kan förändra gruvindustrin för alltid. Kantareller, med sin gyllene färg och goda smak, har fått smeknamnet skogens guld. Men nu har den populära svampen fått konkurrens av den äkta varan. Forskare i Finland har undersökt granar i närheten av mycket …
Expertens varning: ”Har man missförstått guld blir det dyrt”
Priset på guld har mer än fördubblats på tre år. Nya rekord rapporteras nästan varje vecka, och för många framstår ädelmetallen som den självklara tillflykten i en skakig värld. Men bakom den gyllene fasaden finns risker som sällan diskuteras. Förra gången guld steg kraftigt, efter finanskrisen 2008, följde ett ras som höll i sig i …
Världens nya oljejätte lockar globala investerare
Brasilien är Latinamerikas nya oljejätte som snabbt lockar utländska investerare. Landet gasar på och vill bli en av de största globala oljeproducenterna. Det går bra för Brasiliens tillväxt som nu återhämtar sig efter pandemin, vilket bland annat beror på oljefyndigheterna i landet. Ny oljejätte lockar investerare Latinamerikas största ekonomi är rikt på naturresurser och det …
Ryssland tvingas exportera olja – efter Ukrainas attacker
Under de senaste månaderna har det funnits ett överutbud av råolja. Men nu har riskerna på den globala oljemarknaden ökat – och det kan få priset att stiga. Ukrainas militära attacker mot Rysslands energiinfrastruktur har på kort tid utvecklats till en av de ekonomiskt mest kännbara faktorerna i kriget. En serie precisionsattacker med drönare och …
Europa kan bli litiumstormakt – gigantisk fyndighet bekräftad
En av världens största fyndigheter av litium har bekräftats i Tyskland. Upptäckten kan omforma Europas roll i den globala elbils- och batteriindustrin. Energibolaget Neptune Energy har bekräftat att Tyskland besitter en av världens största litiumresurser – motsvarande 43 miljoner ton litiumkarbonat. Detta rapporterar Interesting Engineering. Fyndigheten ligger i Altmark-regionen i norra Sachsen-Anhalt, ett område med …
Ryssland har lyckats att finansiera sitt krig i Ukraina i tre och ett halvt år, framför allt genom att oljan fortsatt att flöda. Men flödet börjar sakta avta, rapporterar Wall Street Journal.
Sedan kriget inleddes har Vladimir Putins regering fokuserat på att hålla uppe produktionen genom att underhålla existerande oljefält snarare än att borra efter nya fynd.
Sovjet-fälten på väg att ta slut
Strategin har fungerat kortsiktigt. Men på längre sikt blir det svårare. Flera av de gamla oljefälten från Sovjetunionen som Ryssland har i västra Sibirien och i Volga-Ural-området höll på att ta slut redan innan kriget började.
”Den gyllene eran för Rysslands gigantiska konventionella oljefält är förbi”, säger Daria Melnik, vice vd för upstream-forskning på konsultföretaget Rystad Energy till Wall Street Journal.
Enligt det ryska energiministeriet kommer 80 procent av landets oljereserver vara svåråtkomliga 2030, upp från 59 procent just nu.
Senaste nytt
Perfect Weekend erbjuder världens bästa kryssning
Det är något magiskt på en kryssning att vakna till havets stilla kluckande och dra undan gardinen för att mötas av en ny horisont. Ena dagen Barcelonas myllrande gränder, nästa dag en vit sandstrand på Ibiza eller en pittoresk hamn på Sicilien. Att kryssa är som att bo på ett flytande hotell som tar dig …
Hög sparränta? Det här bör du veta innan du väljer konto
En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …
Tryggare än någonsin att köpa begagnad elbil
Att köpa en begagnad elbil är ett smart val – både för plånboken och miljön. Tekniken har mognat och utbudet har aldrig varit större. På Volvia ser man nu att många har frågor kring kvalitet och trygghet. – Elbilar har gått från nyhet till vardag. Tekniken är stabil och både verkstäder och förare har samlat …
This is the moment – Herman Lindqvist tar musikalen på allvar
När Herman Lindqvist berättar historia brukar det bli succé. När han dessutom gör det tillsammans med några av Sveriges bästa musikalartister på Göta Lejon blir resultatet något vi aldrig sett förut. Den 5 september är det premiär för "This is the moment – en historisk musikalresa i tiden". Här får publiken följa med på en …
Så tar Sverige plats bland världens främsta spelnationer
Sverige har en lång historia av att ligga i framkant när det kommer till digital utveckling. Vårt avlånga land har alltså en lång tradition av hög teknisk kompetens och många svenska spelbolag var tidiga att utveckla online casinon som var mobilanpassade och möjligheter att spela i realtid.? Idag rankas flera av?Sveriges bästa online casino?högt internationellt …
Fracking blir för dyrt?
Därmed inte sagt att Ryssland har slut på olja. Men nya tilltänkta oljefält längre upp i Sibirien och i Arktis är mer svåråtkomliga, och planer på att använda fracking-teknik likt USA för att kompensera har ännu inte blivit av. Det går att utvinna, men blir inte lika lukrativt.
Lägg där till att sanktioner från väst gör att teknisk utrustning är en bristvara samt att det blir svårare att hitta köpare av oljan (åtminstone som inte kräver rejäla rabatter). Ukrainas attacker på energiinfrastruktur är också ett problem för Ryssland – precis som personalbrist. Många oljearbetare har blivit soldater eller lämnat landet.
Enligt vissa bedömare kommer Rysslands oljeproduktion att falla med 10 procent till 2030, rapporterar Oilprice.com.
Blir en prisfråga
Till syvende och sist blir det en prisfråga. Oljepriset är i skrivande stund cirka 65 dollar per fat, vilket sätter ett tak för vilka typer av oljefält som är lönsamma att utvinna och hur mycket pengar som Ryssland kan få fram till sin krigskassa. Exempelvis går det dåligt för amerikansk fracking för tillfället, vilket gör det osannolikt att det skulle vara lönsamt med en rysk satsning på fracking – även om det gick att få fram personal.
”Att få upp olja ur marken blir svårare och dyrare, men den försämrade resursbasen innebär att man måste springa snabbare varje år bara för att hålla sig kvar på plats”, säger Matthew Sagers, Rysslandsexpert på S&P Global Commodity Insights.
”Det är i huvudsak ett långt, långsamt farväl för rysk olja”, säger han.
Läs även: Ryssland tvingas exportera olja – efter Ukrainas attacker (Dagens PS)
Läs även: Ryssland rustar statskassan mot oljeprisfall (Dagens PS)
Läs även: Rysslands ekonomi är beroende av krig: “Kommer inte ta slut” (Realtid)
Journalist som nu har fokus på börs och finans, med extra förkärlek för makroekonomi, geopolitik och råvaror.
Journalist som nu har fokus på börs och finans, med extra förkärlek för makroekonomi, geopolitik och råvaror.
Senaste nytt
Soppatorsk: Rysslands oljeproduktion sjunker sakta men säkert
Rysslands oljeproduktion, som finansierat kriget i Ukraina, börjar avta. Experter varnar för att landets lättillgängliga oljereserver snart är förbrukade. Ryssland har lyckats att finansiera sitt krig i Ukraina i tre och ett halvt år, framför allt genom att oljan fortsatt att flöda. Men flödet börjar sakta avta, rapporterar Wall Street Journal. Sedan kriget inleddes har …
Daniel Ek slutar som vd på Spotify
Spotifys vd och grundare Daniel Ek har beslutat att lämna posten som vd men kvarstår inom bolaget. Spotify meddelade på tisdagen att grundaren och vd:n Daniel Ek kommer att övergå till rollen som arbetande styrelseordförande från och med den 1 januari, medan Gustav Söderström och Alex Norström blir delade vd:ar. Företagets aktier föll med cirka …
Hemligheten bakom Martha Stewarts superhjärna
Martha Stewart är 84 år men tänker snabbare än många trettioåringar. Hemligheten bakom hennes superhjärna stavas korsord, tidiga morgnar och en grön juice direkt från den egna trädgården. Och ja, vi pratar om samma Martha Stewart som byggde ett miljardimperium på mat, design och lifestyle. Fyra på morgonen är det nya åtta Anledningen till det …
Trumps nya tullar slår mot Sverige
Måndag kväll tillkännagav Donald Trump tullar på 10 procent på barrträ och virke. Så här slår de nya tullarna mot Sverige. Handelskriget mot världen går vidare och USA:s Donald Trump fortsätter belägga världen med tullar som försvårar för utländska företag men framför allt drabbar amerikanska konsumenter, åtminstone på kort sikt. Den här gången handlar det …
Så ska Mexiko ta över sjöfarten
Donald Trump säger att han vill ta över Panamakanalen. Mexiko nöjer sig med att ta över kanalens trafik. Problemet? Det kan vara så, som vissa mediaprofiler spekulerar, att Donald Trump helt enkelt glömt bort att han hotat ta över Panamakanalen, Grönland och Kanada, och att ingen vill påminna honom. I Mexiko har man i vilket …