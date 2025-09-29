Ett tag i våras rasade oljan främst på grund av oron för minskad efterfrågan till följd av handelskrigets ekonomiska effekter. Men sedan dess är det tillgången på ojla som har dominerat prisbilden.

Sanktionspaket och krigshandlingar har skickat prisat i olika riktningar, men den största faktorn på priset är den ökade produktionen. Både USA och Opec trycker på gasen och ökad sin produktion i en slags dans som har fått vissa att tro att parterna agerar gemensamt för att pressa ner priset.

Nu ryktas det om nya produktionsökningar från Opec, lagom till att priset rusat efter att Ryssland förlorat kapacitet till följd av Ukrainas attacker mot den ryska oljan.

Opec trycker på gasen

Det blir en av flera höjningar från Opec, som under en tid har ålagt sina medlemmar med ett krav på begränsad produktion för att försöka begränsa tillgången på olja och pressa upp världsmarknadspriset.

Priset på nordsjöolja har pendlat mellan 82 dollar och 60 dollar under året. (Bild: Trading Economics)

Hittills har man tagit bort begränsningar på hela 2,5 miljoner fat olja om dagen, skriver Reuters. Nu erfar man att produktionen ska öka ytterligare hos medlemsländerna. Den vanligaste förklaringen är att Donald Trump pressar sina allierade i Opec till att agera för att få ner bränslepriserna i USA.

Utfasningens väg framåt

OPEC+ har under de senaste åren genomfört historiskt stora produktionsneddragningar på totalt 5,85 miljoner fat per dag, fördelat på tre nivåer. Den första nivån, 2,2 miljoner fat per dag i frivilliga nedskärningar, fasas ut helt i september.

I oktober började gruppen gradvis ta bort ytterligare 1,65 miljoner fat per dag, vilket hittills har resulterat i en ökning på 137 000 fat per dag. Förenade Arabemiraten fick samtidigt tillstånd att öka sin produktion med 300 000 fat mellan april och september.

Kan bli svårt med ytterligare höjning

Inför november väntas ytterligare en ökning på minst 137 000 fat per dag diskuteras den 5 oktober, men beslutet är ännu inte fastställt.

Analytiker påpekar dock att OPEC+ hittills ofta misslyckats att nå sina planerade höjningar eftersom många medlemsländer redan producerar nära sin kapacitet. Den tredje och största delen av neddragningarna, på 2 miljoner fat per dag, ska ligga kvar till slutet av 2026.



