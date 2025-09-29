Från 82 kronor fatet hela vägen ner till spannet mellan 65 och 70 dollar. Och lägre ska det bli om man frågar prognosmakarna. Eller oljakartellen Opec.
Ännu mer olja: Opec pressar marknaden med ökad produktion
Mest läst i kategorin
Ännu ett ryskt beroende som är svårt att bryta
Väst behöver fortfarande ryskt uran. Faktum är att det är ett ryskt beroende som är svårt att bryta i takt med att behovet av uran fortsätter att öka. Ryssland står fortfarande för runt 40 procent av världens levererade anrikade uran. Satsar på kärnkraft Samtidigt ser det ut som att behovet fortsätter att öka i takt …
Därför vilar det största orörda oljefältet i Afrika
Det var det största oljefyndet i världen under hela 2022. Men än så länge flödar ingen olja från jättefyndet i Afrika. Vad är det som hänt? Namibias jättelika oljefynd Venus, världens största upptäckt 2022 enligt Oilprice.com, är ett av de mest tekniskt komplicerade projekten globalt. Landets krav på att gasuttaget ska levereras till land försvårar …
Rykten om uppköp av BP har klingat av
Länge gick snacket om att den brittiska energijätten BP skulle köpas upp, men detta har avtagit i takt med att aktien studsat upp mer än 32 procent. Det här skriver CNBC och berättar att BP-aktien haft en skön börsresa sedan april. Den brittiska olje- och gasgiganten har gjort en strategisk omställning, samtidigt som ledarskapet omstrukturerats, …
Kina tankar olja – fyller sina lager till bredden
Kinas hunger efter olja väcker frågor på marknaden. När priserna pressats av hög produktion från Opec fortsätter landet att importera rekordnivåer. Enligt Nikkei Asia har Kina fyllt på sina reserver med 150 miljoner fat bara sedan februari. Att Peking väljer att storskaligt köpa in råolja just nu tolkas av analytiker som mer än bara ett …
Gjorde tvärtom: Så hittade Norge ny olja
Alla koncept inom oljebranschen sade att det var helt fel metod. Norge struntade i det och gjorde tvärtom. Det gav årets största fynd. Det är inte fel att vara tvärt emot. Inte ens när det gäller olja. När Norge gick emot alla konventioner blev det jackpot. För fem år sedan fick researchers på Aker BP …
Ett tag i våras rasade oljan främst på grund av oron för minskad efterfrågan till följd av handelskrigets ekonomiska effekter. Men sedan dess är det tillgången på ojla som har dominerat prisbilden.
Sanktionspaket och krigshandlingar har skickat prisat i olika riktningar, men den största faktorn på priset är den ökade produktionen. Både USA och Opec trycker på gasen och ökad sin produktion i en slags dans som har fått vissa att tro att parterna agerar gemensamt för att pressa ner priset.
Nu ryktas det om nya produktionsökningar från Opec, lagom till att priset rusat efter att Ryssland förlorat kapacitet till följd av Ukrainas attacker mot den ryska oljan.
Opec trycker på gasen
Det blir en av flera höjningar från Opec, som under en tid har ålagt sina medlemmar med ett krav på begränsad produktion för att försöka begränsa tillgången på olja och pressa upp världsmarknadspriset.
Hittills har man tagit bort begränsningar på hela 2,5 miljoner fat olja om dagen, skriver Reuters. Nu erfar man att produktionen ska öka ytterligare hos medlemsländerna. Den vanligaste förklaringen är att Donald Trump pressar sina allierade i Opec till att agera för att få ner bränslepriserna i USA.
Utfasningens väg framåt
OPEC+ har under de senaste åren genomfört historiskt stora produktionsneddragningar på totalt 5,85 miljoner fat per dag, fördelat på tre nivåer. Den första nivån, 2,2 miljoner fat per dag i frivilliga nedskärningar, fasas ut helt i september.
I oktober började gruppen gradvis ta bort ytterligare 1,65 miljoner fat per dag, vilket hittills har resulterat i en ökning på 137 000 fat per dag. Förenade Arabemiraten fick samtidigt tillstånd att öka sin produktion med 300 000 fat mellan april och september.
Kan bli svårt med ytterligare höjning
Inför november väntas ytterligare en ökning på minst 137 000 fat per dag diskuteras den 5 oktober, men beslutet är ännu inte fastställt.
Analytiker påpekar dock att OPEC+ hittills ofta misslyckats att nå sina planerade höjningar eftersom många medlemsländer redan producerar nära sin kapacitet. Den tredje och största delen av neddragningarna, på 2 miljoner fat per dag, ska ligga kvar till slutet av 2026.
Nyfiken redaktionschef som bevakar börs- och finansnyheter med ett särskilt intresse för det internationella perspektivet. Trivs särskilt bra med att skriva oberoende och kostnadsfria nyheter för en bred men intresserad publik.
Nyfiken redaktionschef som bevakar börs- och finansnyheter med ett särskilt intresse för det internationella perspektivet. Trivs särskilt bra med att skriva oberoende och kostnadsfria nyheter för en bred men intresserad publik.
Erbjudandet gäller endast till 30 september! Nyckelfri vardag – Lås upp på distans – Upptäcker inbrottet innan det sker – Anslutet till larmcentral 24/7 – Snabb hjälp vid larm
Senaste nytt
Nu kan du stryka en av de eviga frågorna
Okej, mänskligheten står och faller inte med det här. Men ska man koka vattnet flera gånger eller tömma vattenkokaren? Du har varit med om det ett antal gånger. Du ska koka upp vatten och det är redan vatten i kokaren sedan tidigare. Då uppstår tanken om det är okej att koka samma vatten igen eller …
Android slår tillbaka – här är mobilerna som ska krossa Apple 2026
2026 ser ut att bli året då Android tar upp kampen på allvar mot iPhone. Samsung, Xiaomi, OnePlus och flera andra laddar nu för en mobilvår med större batterier, snabbare laddning och AI-funktioner som kan förändra spelet. Apple får svettas på riktigt I flera år har iPhone varit kung i mobilvärlden. Men 2026 ser ut …
Svenskarna håller hårt i plånboken: “Lönen räcker inte”
Trots sänkta räntor och finanspolitiska stöd är konsumtionen i Sverige fortsatt svag. En ny undersökning från Länsförsäkringar visar att det framför allt är hushållens egen ekonomi – inte oro för världsläget – som bromsar viljan att spendera. Återhämtningen i svensk ekonomi har gått trögare än väntat, inte minst på grund av försiktiga hushåll.? I debatten …
Ännu ett ryskt beroende som är svårt att bryta
Väst behöver fortfarande ryskt uran. Faktum är att det är ett ryskt beroende som är svårt att bryta i takt med att behovet av uran fortsätter att öka. Ryssland står fortfarande för runt 40 procent av världens levererade anrikade uran. Satsar på kärnkraft Samtidigt ser det ut som att behovet fortsätter att öka i takt …
Plan tvingades vända – drönarlarm stoppar flyg i Norge
Två passagerarflyg fick ändra kurs i Norge efter rapporter om drönare nära flygplatser. Norwegian vände tillbaka till Gardermoen och ett Widerøe-plan tvingades flyga vidare till Trondheim – allt för att undvika risker för flygsäkerheten. Flygplan i Norge fick avbryta landningar Söndagskvällen blev dramatisk i Norge. Ett Norwegian-plan på väg till Bardufoss fick vända tillbaka till …