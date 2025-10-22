Oatly, numera närmast utraderat på börsen, skyller sina motgångar på att människor ”tröttnat” på allt negativt snack om klimatet.
Oatly: "Folk har tröttnat på klimatsnacket"
Oatly har förlorat mer än 95 procent av sitt börsvärde sedan den mycket hajpade börsintroduktion 2021, där bolaget värderades till 10 miljarder dollar.
Nu har man tappat rejält även i försäljning i USA och skyller nedgången på allt negativt klimatsnack och den ”undergångsdysterhet” det sprider, rapporterar Financial Times.
Oatly – snart utraderat på börsen. Dagens PS
”Folk har tröttnat”
Greenwashing och prat om klimatförändringar har avskräckt amerikanska konsumenter från hållbarhet. Det är det som fått försäljningen av växtbaserade mejerialternativ att backa i USA, efter år av tillväxt.
”Folk har pratat om klimat och hållbarhet på ett dystert, bestraffande, negativt sätt och det fick folk att tröttna”, säger Jean-Christophe Flatin, vd för Oatly hos FT.
Försäljningen av växtbaserade alternativ till mjölk minskade med 5 procent i USA 2024, till 2,8 miljarder dollar, samtidigt som försäljningen av mejerimjölk steg med 1 procent, enligt branschorganisationen Good Food Institute.
Ändå står växtbaserade alternativ för 14 procent av mjölkförsäljningen i USA.
Analys: Oatlys verklighet: Vinna eller försvinna. Dagens PS
Stora problem flera år
Men Oatly, noterat på New York-börsen, har haft stora problem att upprätthålla sin tillväxt.
De problemen har förvärrats av att konsumenter prioriterar mat och dryck med högt proteininnehåll hellre än produkter med lägre miljöpåverkan.
Samtidigt har det skett en förskjutning bort från ultraprocessade produkter som havremjölk, noterar FT.
Oatly ökade starkt i popularitet i USA under 2010-talet, likväl som i Sverige, bland annat via reklamkampanjer med provokativa budskap som ”det är som mjölk men gjort för människor”.
Man lockade till sig kända investerare som Oprah Winfrey, Jay-Z och Natalie Portman och bars fram till en hajpad börsintroduktion 2021.
Problem och konkurrenter
Sedan dök problem snabbt upp, bland annat produktionsproblem som gjorde att viktiga kunder som Starbucks fick brist på havremjölk.
I samma veva dök konkurrenter upp och utnyttjade Oatlys misstag för att sno åt sig av marknadsandelarna.
Fyra år som börsnoterat företag har gett ackumulerade förluster före skatt på mer än 1,2 miljarder dollar före skatt och ett resterande börsvärde på 411 miljoner dollar, 3 procent av det vid introduktionen.
I sin senaste uppdatering sänkte Oatly sina förväntade intäkter till en ökning på högst 1 procent istället för tidigare kommunicerade 2-4 procent.
”Fortsatt engagerade”
Vd Jean-Christophe Flatin säger att Oatly är fortsatt engagerad i sin mission.
”Vi finns för att göra det enkelt för människor att äta bättre och leva mer hälsosamt utan att vårdslöst ta av planetens resurser.”
Under andra kvartalet i år ökade Oatly sina intäkter med 3 procent till 208 miljoner euro, i kraft av en ökad försäljning i Europa med 12 procent.
Resultatet tyngs ändå av bolagets verksamhet i Nordamerika och Kina, där intäkterna under kvartalet minskade med 6,8 respektive 6,4 procent.
Mellby gård hittade rätt till sist. Dagens PS
Vegomat: Inte alls politiskt korrekt. Dagens PS
