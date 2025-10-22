Oatly: "Folk har tröttnat på klimatsnacket"

Oatly har förlorat mer än 95 procent av sitt börsvärde sedan den mycket hajpade börsintroduktion 2021, där bolaget värderades till 10 miljarder dollar.

Nu har man tappat rejält även i försäljning i USA och skyller nedgången på allt negativt klimatsnack och den ”undergångsdysterhet” det sprider, rapporterar Financial Times.

”Folk har tröttnat”

Greenwashing och prat om klimatförändringar har avskräckt amerikanska konsumenter från hållbarhet. Det är det som fått försäljningen av växtbaserade mejerialternativ att backa i USA, efter år av tillväxt.

”Folk har pratat om klimat och hållbarhet på ett dystert, bestraffande, negativt sätt och det fick folk att tröttna”, säger Jean-Christophe Flatin, vd för Oatly hos FT.

Försäljningen av växtbaserade alternativ till mjölk minskade med 5 procent i USA 2024, till 2,8 miljarder dollar, samtidigt som försäljningen av mejerimjölk steg med 1 procent, enligt branschorganisationen Good Food Institute.

Ändå står växtbaserade alternativ för 14 procent av mjölkförsäljningen i USA.

