Världen

Nytt larm: "Kan kollapsa under vår livstid"

Golfströmmen kan kollapsa i vår livstid
EU-kommissionens vice ordförande Teresa Ribera vill se EU-åtgärder som ökar insatserna mot den globala uppvärmningen. (Foto: Mahesh Kumar A/AP-TT)
Torbjörn Karlgren
Torbjörn Karlgren
Uppdaterad: 29 aug. 2025Publicerad: 29 aug. 2025

Golfströmmen håller Europa varmt. Nu kommer forskarrapporten som visar att den kan kollapsa ”under vår livstid”.

Golfströmmen, den viktiga havsström som bidrar till att hålla Europa varmt, kan börja kollapsa redan under detta århundrade, enligt en ny nederländsk studie.

Den som forskarna uttrycker det ”atlantiska meridionala omvändningscirkulationen, Amoc” som ingår i Golfströmmen kan börja stängas av redan under 2060-talet som en följd av klimatförändringarna, larmar forskarna.

”En väckarklocka”

EU:s klimatkommissionär Wopke Hoekstra beskriver resultaten som ”en väckarklocka”.

Golfströmmen, noterar Hoekstra, ”bär varma tropiska vatten norrut, vilket gör att Nordeuropas vintrar är mycket mildare än i regioner på samma breddgrad, som Kanada. Denna nya studie säger att Golfströmmen skulle kunna kollapsa under vår livstid”.

En nedstängning av Amoc skulle leda till att temperaturerna i Europa sjunker kraftigt även när den globala uppvärmningen fortsätter, skriver Politico.

Det skulle även minska nederbörden och sannolikt leda till ännu torrare somrar, med förödande konsekvenser för jordbruket.

Mörka moln över Europa när nya forskarrapporten kommer om att Golfströmmen kan börja kollapsa redan inom några decennier. (Foto: Petros Giannakouris/AP-TT)
”Allvarliga konsekvenser”

Tidigare i augusti föreslog EU-kommissionens vice ordförande Teresa Ribera, ansvarig för EU:s övergripande gröna politik, att Amoc borde “läggas till i listan över nationella säkerhetsakronymer i Europa” med tanke på de allvarliga konsekvenserna av en nedstängning.

I den nederländska studien har man analyserat 25 olika klimatmodeller. Där finner man att Amoc, i ett scenario med måttliga utsläpp, vilket innebär en ökning av den globala temperaturen på cirka 2,7 grader Celsius, skulle kunna börja kollapsa från år 2063.

Kan börja kollapsa 2055

Planeten har redan värmts upp till 1,3 grader Celsius och är på väg mot 2,7 grader, sett till de klimatplaner som nu finns.

Därför skulle en kollaps kunna ske redan med start 2055, enligt forskarna. Tidigare studier har talat om att en kollaps ”sannolikt” inte skulle inträffa under detta århundrade.

”Frustrerad” över politiken

I sitt inlägg uttrycker EU-kommissionären Wopke Hoekstra frustration över att klimatet blivit mindre prioriterat i europeisk politik de senaste åren trots hotet från den globala uppvärmningen.

”Det finns en känsla av att klimatförändringarna har hamnat i bakgrunden eftersom vi är så upptagna med att hantera andra angelägna problem”, skriver han.

”Framsteg tar tid, det är inte linjärt”, fortsätter han och tillägger att ”det kommer att finnas stunder då uppmärksamheten avtar. Så ett stort tack till dessa forskare för att de ger oss ytterligare en allvarlig klimatväckarklocka”.

Torbjörn Karlgren
Torbjörn Karlgren

Reporter på Dagens PS med gedigen bakgrund som bland annat bevakar privatekonomi.

