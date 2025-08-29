Nytt larm: "Kan kollapsa under vår livstid"

Golfströmmen, den viktiga havsström som bidrar till att hålla Europa varmt, kan börja kollapsa redan under detta århundrade, enligt en ny nederländsk studie.

Den som forskarna uttrycker det ”atlantiska meridionala omvändningscirkulationen, Amoc” som ingår i Golfströmmen kan börja stängas av redan under 2060-talet som en följd av klimatförändringarna, larmar forskarna.

”En väckarklocka”

EU:s klimatkommissionär Wopke Hoekstra beskriver resultaten som ”en väckarklocka”.

Golfströmmen, noterar Hoekstra, ”bär varma tropiska vatten norrut, vilket gör att Nordeuropas vintrar är mycket mildare än i regioner på samma breddgrad, som Kanada. Denna nya studie säger att Golfströmmen skulle kunna kollapsa under vår livstid”.

En nedstängning av Amoc skulle leda till att temperaturerna i Europa sjunker kraftigt även när den globala uppvärmningen fortsätter, skriver Politico.

Det skulle även minska nederbörden och sannolikt leda till ännu torrare somrar, med förödande konsekvenser för jordbruket.

Mörka moln över Europa när nya forskarrapporten kommer om att Golfströmmen kan börja kollapsa redan inom några decennier. (Foto: Petros Giannakouris/AP-TT)