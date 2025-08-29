Golfströmmen håller Europa varmt. Nu kommer forskarrapporten som visar att den kan kollapsa ”under vår livstid”.
Nytt larm: "Kan kollapsa under vår livstid"
Mest läst i kategorin
Köttätande parasit sprider sig – första fallet bekräftat
Efter årtionden av frånvaro har den köttätande parasiten återvänt. Utbrotten får experter att varna för allvarliga konsekvenser. En parasit som äter sig in i levande vävnad väcker nu oro i Nordamerika. I Mexiko ökar fallen snabbt och USA har bekräftat sin första mänskliga infektion. Missa inte: Här är kommunerna där flest bostäder säljs under utgångspris. …
Klimatet: Så förändras svenska sjöar
Varmare klimat förändrar svenska sjöar och förändrar dem kraftigt. Men effekterna ser olika ut i olika delar av landet. Här är fakta. En landsomfattande studie från Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, visar att klimatförändringar påverkar svenska sjöars ekosystem kraftigt. ”De förändringar vi ser i sjöarna är direkt kopplade till den globala uppvärmningen. Under de 30 år som …
Flykt från försvarsaktier på börsen – spararna investerar i fallna jätten istället
Augusti bjöd på stigande index på börsen både i Sverige och USA, men privatspararna valde ändå att sälja av delar av sina tidigare favoriter. Försvarsaktier föll tungt på säljsidan hos både Nordnet och Avanza, medan kurskraschade Novo Nordisk klättrade till toppen av köplistorna. Läs även: Topplista: Aktierna som gick bäst och sämst i hängmattan i …
Toppgeneral: Europa måste tuffa till sig
Världen har blivit hårdare och Europa måste tuffa till sig för att inte bli överkörda. Det anser en fransk toppgeneral som uppger att Europa nu tappar viktig mark gentemot nya länder. Världsherraväldet håller på att tas över av nya länder, där Europa inte finns med på listan. Hårda ledare styr Det är hårda ledare som …
Sprickor i Kiruna: Ny massflytt av över 800 hus
LKAB meddelar att gruvbrytningen orsakar större markdeformationer än beräknat i Kiruna. Följden blir att ytterligare 850 småhus och ett 20-tal större byggnader måste flyttas. Totalt berörs omkring 6 000 personer. De nya prognoserna slår särskilt mot Norrmalm samt delar av Bolagsområdet, där många av LKAB:s äldre fastigheter ligger, rapporterar SVT. Även punkthus på Högalid, idrottsplatser, …
Golfströmmen, den viktiga havsström som bidrar till att hålla Europa varmt, kan börja kollapsa redan under detta århundrade, enligt en ny nederländsk studie.
Den som forskarna uttrycker det ”atlantiska meridionala omvändningscirkulationen, Amoc” som ingår i Golfströmmen kan börja stängas av redan under 2060-talet som en följd av klimatförändringarna, larmar forskarna.
Världens lungor hinner inte med varmare klimat. Dagens PS
”En väckarklocka”
EU:s klimatkommissionär Wopke Hoekstra beskriver resultaten som ”en väckarklocka”.
Golfströmmen, noterar Hoekstra, ”bär varma tropiska vatten norrut, vilket gör att Nordeuropas vintrar är mycket mildare än i regioner på samma breddgrad, som Kanada. Denna nya studie säger att Golfströmmen skulle kunna kollapsa under vår livstid”.
En nedstängning av Amoc skulle leda till att temperaturerna i Europa sjunker kraftigt även när den globala uppvärmningen fortsätter, skriver Politico.
Det skulle även minska nederbörden och sannolikt leda till ännu torrare somrar, med förödande konsekvenser för jordbruket.
Senaste nytt
Hög sparränta? Det här bör du veta innan du väljer konto
En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …
This is the moment – Herman Lindqvist tar musikalen på allvar
När Herman Lindqvist berättar historia brukar det bli succé. När han dessutom gör det tillsammans med några av Sveriges bästa musikalartister på Göta Lejon blir resultatet något vi aldrig sett förut. Den 5 september är det premiär för "This is the moment – en historisk musikalresa i tiden". Här får publiken följa med på en …
Relevance: ”Vi växer, trots marknadsläget”
Annonsmarknaden är fortfarande skakig, men Relevance fortsätter att växa. I en ny intervju kommenterar bolagets vd Fredrik Lundberg kvartalssiffror, nya rekryteringar och framtidens strategi. "Det har varit mer utmanande än vad vi trott", säger Fredrik Lundberg, men lyfter att Relevance, som bland annat ägare Dagens PS, trots allt växer vidare. Ta del av rapporten i …
Peter Jöback bjuder hem publiken till sin egen trädgård
En gyllene solnedgång över Stockholms skärgård. Peter Jöbacks röst som rör vid talltopparna. Och gäster som Pernilla Wahlgren, Linnea Henriksson och Petra Marklund som kliver ut i gräset och sjunger tillsammans i kvällsbrisen. Och för Dagens PS läsare är detta ett unikt tillfälle att kliva rakt in i en magisk skärgårdskväll där Sveriges artistelit samlas …
Jämförelsesajten billån.se mycket omtyckt - hjälper besökare att hitta lägre räntor på billån
På bara några veckor har jämförelsesajten “Billån” blivit en favorit bland dem som letar efter ett billån. Tjänsten gör det enkelt att jämföra billån – och många användare vittnar om att de lyckats få betydligt bättre räntor än via sin bilhandlare eller vanliga bank. Vi har pratat med Emil Hammarstrand, låneexpert och skribent på Billån.se, …
”Allvarliga konsekvenser”
Tidigare i augusti föreslog EU-kommissionens vice ordförande Teresa Ribera, ansvarig för EU:s övergripande gröna politik, att Amoc borde “läggas till i listan över nationella säkerhetsakronymer i Europa” med tanke på de allvarliga konsekvenserna av en nedstängning.
I den nederländska studien har man analyserat 25 olika klimatmodeller. Där finner man att Amoc, i ett scenario med måttliga utsläpp, vilket innebär en ökning av den globala temperaturen på cirka 2,7 grader Celsius, skulle kunna börja kollapsa från år 2063.
Forskare: Klimatförändringar bakom värmebölja i Sverige. Dagens PS
Kan börja kollapsa 2055
Planeten har redan värmts upp till 1,3 grader Celsius och är på väg mot 2,7 grader, sett till de klimatplaner som nu finns.
Därför skulle en kollaps kunna ske redan med start 2055, enligt forskarna. Tidigare studier har talat om att en kollaps ”sannolikt” inte skulle inträffa under detta århundrade.
”Frustrerad” över politiken
I sitt inlägg uttrycker EU-kommissionären Wopke Hoekstra frustration över att klimatet blivit mindre prioriterat i europeisk politik de senaste åren trots hotet från den globala uppvärmningen.
”Det finns en känsla av att klimatförändringarna har hamnat i bakgrunden eftersom vi är så upptagna med att hantera andra angelägna problem”, skriver han.
”Framsteg tar tid, det är inte linjärt”, fortsätter han och tillägger att ”det kommer att finnas stunder då uppmärksamheten avtar. Så ett stort tack till dessa forskare för att de ger oss ytterligare en allvarlig klimatväckarklocka”.
“Det nya normala” – Europas bränder svårsläckta. Dagens PS
Världen kan bli omöjlig att försäkra. Realtid
Senaste nytt
Bob W vill ta över hotellvärlden – från Helsingfors till Kammakargatan
När Perfect Weekend träffar Niko Karstikko, medgrundare och vd för Bob W, är det svårt att inte tänka att vi har stött på en hotellvärldens Elon Musk. Fast utan elbilar och rymdraketer. Här är det hotellrum och appar som gäller. Och kanske viktigast av allt: riskkapitalet finns redan på plats. Från skumt hus till sextiotalschic …
Sex egenskaper som gör dig cool enligt forskarna
Vad är det egentligen som gör en person cool? En ny internationell studie antyder att svaret kan vara mer universellt än man kanske tror. Sex återkommande drag skiljer de coola från mängden, och enligt forskarna syns mönstret över hela världen. Missa inte: Här är kommunerna där flest bostäder säljs under utgångspris. Dagens PS Kan utmana …
Stor mystik och oro kring Nvidias hemliga kunder
Två icke namngivna kunder stod för hela 39 procent av Nvidias intäkter, visar senaste kvartalsrapporten och nu växer oron över bräckligheten i chipjättens kundkrets. Det är koncentrationen, det vill säga att två hemliga kunder, står för en så betydande andel av intäkterna som får bedömare att höja på ögonbrynen. I den information som Nvidia lämnat …
Den dolda sanningen om färdigriven ost
Att ta en påse färdigriven ost ur kyldisken känns som ett genidrag när middagen ska fixas på tio minuter. Pizza, pasta, gratäng – klart på ett kick. Men bekvämligheten har ett pris. Och det är varken kul för smaken eller hälsan. Därför klumpar sig inte påsens ost Den som någon gång rivit parmesan hemma vet …
Tullsmockan sänker skattevänliga Schweiz prognos
Storbanken UBS skruvar ned Schweiz ekonomiska utsikter rejält inför 2026 med hänvisningar till Trumps höga strafftullar. USA:s tullar på 39 procent mot exportberoende Schweiz kommer att få ihållande effekter, spår den schweiziska bankjätten UBS, berättar Bloomberg. I stället för att BNP växer 1,2 procent nästa år, som det hette i en tidigare prognos, tror banken …