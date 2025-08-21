Sydamerikas regnskogar hinner inte med att anpassa sig i ett allt varmare klimat. Det hotar de ekosystemtjänster som människor är beroende av genom världens lungor.
Världens lungor hinner inte med varmare klimat
Amazonas regnskogar i Sydamerika brukar beskrivas som “världens lungor” sedan de binder koldioxid och därmed saktar ner klimatförändringarna.
Varmare klimat – skogarna hinner inte med
Nu verkar det dock som att regnskogarna i Amazonas och molnskogarna i bergskedjan Anderna inte hinner med när klimatet värms upp.
Det går helt enkelt för fort visar ny forskning från amerikanska Wake Forest University.
“Dessa skogar håller inte jämna steg med klimatförändringarna”, säger William Farfan-Rios som står bakom forskningen.
Hotar funktionen hos världens lungor
Det kommer därmed hota “funktionen hos de mest mångfaldiga skogarna på jorden”, menar han.
Världens lungor erbjuder nämligen enorma ekosystemtjänster, som inte bara består av syre och vatten till oss människor utan även en rad andra livsviktiga tjänster, berättar Earth.com.
Lagrar kol och genererar nederbörd
Sydamerikas tropiska skogar är planetens artrikaste, som lagrar kol och genererar nederbörd.
De stödjer både fröspridare och pollinatörer, och genom studien som har pågått i runt 40 år har sammanlagt 66 000 träd och 2 500 olika arter undersöks i Peru och Bolivia – två länder med både regnskog och molnskog – från lågland till högt upp i Anderna.
“Man måste vara där under långa perioder för att förstå hur dessa skogar förändras”, säger medförfattaren Miles Silman, vid Wake Forest University vidare.
“Det vi upptäckte är att skogar förändras, men de förändras inte på de sätt som gör dem motståndskraftiga mot klimatförändringar.”
Det tar lång tid för olika trädarter att utvecklas och anpassa sig till nya förhållanden, som ett varmare klimat.
Kan anpassa sig över tid
De kan anpassa sig – men nu stiger temperaturen alltså alldeles för fort för att skogarna ska hinna med.
Skogarna är som sagt beroende av fröspridare och pollinatörer, och det är även människor som bor i anslutning till skogarna. När livsutrymmet för olika arter minskar drabbar det också lokalsamhällena.
Det diskuteras ofta kring olika slags “tipping points” genom klimatförändringarna, och om klimatet värms upp för mycket på kort tid kan skogarnas ekosystemtjänster helt enkelt krascha framöver.
