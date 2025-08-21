Världens lungor hinner inte med varmare klimat

AI tar plats inom allt fler områden. Och självklart finns det de som insett vilket värde analytiska och prediktiva AI-modeller kan ha inom sportsbetting. System som tränats på enorma mängder historisk sportdata kan hitta mönster, avvikelser och potentiella värdespel som annars riskerar att gå förlorade. Kan AI-betting användas på den svenska spelmarknaden? Den svenska spelmarknaden …

Hotar funktionen hos världens lungor

Det kommer därmed hota “funktionen hos de mest mångfaldiga skogarna på jorden”, menar han.

Världens lungor erbjuder nämligen enorma ekosystemtjänster, som inte bara består av syre och vatten till oss människor utan även en rad andra livsviktiga tjänster, berättar Earth.com.

Lagrar kol och genererar nederbörd

Sydamerikas tropiska skogar är planetens artrikaste, som lagrar kol och genererar nederbörd.

De stödjer både fröspridare och pollinatörer, och genom studien som har pågått i runt 40 år har sammanlagt 66 000 träd och 2 500 olika arter undersöks i Peru och Bolivia – två länder med både regnskog och molnskog – från lågland till högt upp i Anderna.

“Man måste vara där under långa perioder för att förstå hur dessa skogar förändras”, säger medförfattaren Miles Silman, vid Wake Forest University vidare.

“Det vi upptäckte är att skogar förändras, men de förändras inte på de sätt som gör dem motståndskraftiga mot klimatförändringar.”

Det tar lång tid för olika trädarter att utvecklas och anpassa sig till nya förhållanden, som ett varmare klimat.

Skövlingen av Amazonas fortsätter på sina håll.(Foto: Eraldo Peres/AP/TT)

Kan anpassa sig över tid

De kan anpassa sig – men nu stiger temperaturen alltså alldeles för fort för att skogarna ska hinna med.

Skogarna är som sagt beroende av fröspridare och pollinatörer, och det är även människor som bor i anslutning till skogarna. När livsutrymmet för olika arter minskar drabbar det också lokalsamhällena.

Det diskuteras ofta kring olika slags “tipping points” genom klimatförändringarna, och om klimatet värms upp för mycket på kort tid kan skogarnas ekosystemtjänster helt enkelt krascha framöver.

