Forskare: Klimatförändringar bakom värmebölja i Sverige

Haparanda och Jokkmokk upplevde i somras sina längsta värmeböljor på över 100 år, konstaterar SMHI.

I Haparanda var dagstemperaturen över 25 grader i 14 dygn i sträck mellan 12 och 25 juli.

I Jokkmokk varade hettan i 15 dagar – något som inte setts sedan 1924.

Nu visar en ny vetenskaplig analys att mänsklig klimatpåverkan gjorde värmeböljan tio gånger mer sannolik och två grader varmare än den annars skulle ha varit.

Norra Sverige upplevde i somras den längsta värmeböljan på över 100 år (Foto: Pär Bäckström/TT)

Två veckor över 30 grader

Bakom analysen står forskargruppen World Weather Attribution, som jämfört årets extremvärme med ett klimat utan industriella utsläpp.

Slutsatsen: den extrema hettan hade knappast varit möjlig utan klimatförändringarna.

“Den här värmeböljan var obeveklig”, säger Clair Barnes vid Centre for Environmental Policy på Imperial College London, en av rapportförfattarna, till Politico.

ANNONS

Temperaturerna låg på över 30 grader i två veckor – något som är mycket ovanligt i Norden.

Effekterna märktes direkt: sjukvården pressades, operationer ställdes in och vårdinrättningar kämpade med att hålla byggnader svala, mitt under semestertider med reducerad bemanning.

Läs även: “Feghet”: EU tvekar om klimatmål – mitt under dödlig värmebölja. Dagens PS