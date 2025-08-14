Den två veckor långa värmeböljan som i juli drabbade Norge, Sverige och Finland var både ovanlig och historiskt varm. Nu visar en ny analys att klimatförändringarna gjorde den tio gånger mer sannolik.
Forskare: Klimatförändringar bakom värmebölja i Sverige
Mest läst i kategorin
De här arterna tar över när haven värms upp
Haven värms snabbt upp genom klimatförändringarna. Det leder till att nya fiskarter tar över och att andra försvinner. Haven har värmts upp de senaste åren i takt med att klimatet blir allt varmare. Atlanten värms upp snabbast När det gäller världshaven är det Atlanten och Antarktiska oceanen som värms upp snabbast. Även mindre hav som …
Varning: Köttätande bakterier slår till när planeten värms upp
Fler fall än tidigare av dödliga köttätande bakterier har upptäckts i USA. Orsaken till ökningen tros delvis bero på förhöjda temperaturer på grund av klimatförändringar. Hittills under året har det rapporterats in åtta fall med dödlig utkomst på grund av den “köttätande” bakterien Vibrio vulnificus i USA, rapporterar Newsweek. Dödsfallen, om än få i jämförelse …
"Det nya normala" – Europas bränder svårsläckta
Det brinner på många håll genom Europas bränder som har visat sig vara svårsläckta. Hittills har dubbelt så mycket mark brunnit som tidigare år och bränderna kallas redan “det nya normala”. Temperaturer kring 40-strecket under sommaren har lett till att länder ser sina högsta utsläppsnivåer på 23 år. Europas bränder håller i sig Förutom höga …
Ledande forskare slår tillbaka mot medveten förvrängning av klimatrapporter
Nya klimatrapporter från Trump-administrationen ifrågasätter klimatförändringarna och används för att motivera slopade miljöregler. Nu slår några av USA:s mest erfarna klimatforskare med en samordnad motattack och anklagar Vita huset för att medvetet radera och förvränga decennier av etablerad forskning. Flera framstående klimatforskare i USA samlar sig nu för att bemöta en kontroversiell rapport framtagen av …
"Water-gate" skakar jättebolagen – är vattnet naturligt?
Är vattnet verkligen naturligt – och vad betalar konsumenterna egentligen för? En fransk skandal kan bli ödesdiger för ikoniska mineralvattenmärken som Evian, Vichy och Perrier. Det var förra året som undersökande journalistik från Le Monde och Radio France avslöjade att minst en tredjedel av allt mineralvatten i Frankrike har processats på ett olagligt sätt. Metoderna …
Haparanda och Jokkmokk upplevde i somras sina längsta värmeböljor på över 100 år, konstaterar SMHI.
I Haparanda var dagstemperaturen över 25 grader i 14 dygn i sträck mellan 12 och 25 juli.
I Jokkmokk varade hettan i 15 dagar – något som inte setts sedan 1924.
Nu visar en ny vetenskaplig analys att mänsklig klimatpåverkan gjorde värmeböljan tio gånger mer sannolik och två grader varmare än den annars skulle ha varit.
Två veckor över 30 grader
Bakom analysen står forskargruppen World Weather Attribution, som jämfört årets extremvärme med ett klimat utan industriella utsläpp.
Slutsatsen: den extrema hettan hade knappast varit möjlig utan klimatförändringarna.
“Den här värmeböljan var obeveklig”, säger Clair Barnes vid Centre for Environmental Policy på Imperial College London, en av rapportförfattarna, till Politico.
Temperaturerna låg på över 30 grader i två veckor – något som är mycket ovanligt i Norden.
Effekterna märktes direkt: sjukvården pressades, operationer ställdes in och vårdinrättningar kämpade med att hålla byggnader svala, mitt under semestertider med reducerad bemanning.
Läs även: “Feghet”: EU tvekar om klimatmål – mitt under dödlig värmebölja. Dagens PS
Senaste nytt
Hög sparränta? Det här bör du veta innan du väljer konto
En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …
Peter Jöback bjuder hem publiken till sin egen trädgård
En gyllene solnedgång över Stockholms skärgård. Peter Jöbacks röst som rör vid talltopparna. Och gäster som Pernilla Wahlgren, Linnea Henriksson och Petra Marklund som kliver ut i gräset och sjunger tillsammans i kvällsbrisen. Och för Dagens PS läsare är detta ett unikt tillfälle att kliva rakt in i en magisk skärgårdskväll där Sveriges artistelit samlas …
Jämförelsesajten billån.se mycket omtyckt - hjälper besökare att hitta lägre räntor på billån
På bara några veckor har jämförelsesajten “Billån” blivit en favorit bland dem som letar efter ett billån. Tjänsten gör det enkelt att jämföra billån – och många användare vittnar om att de lyckats få betydligt bättre räntor än via sin bilhandlare eller vanliga bank. Vi har pratat med Emil Hammarstrand, låneexpert och skribent på Billån.se, …
Algoritmer som slår magkänslan - AI tar plats i spelvärlden
AI tar plats inom allt fler områden. Och självklart finns det de som insett vilket värde analytiska och prediktiva AI-modeller kan ha inom sportsbetting. System som tränats på enorma mängder historisk sportdata kan hitta mönster, avvikelser och potentiella värdespel som annars riskerar att gå förlorade. Kan AI-betting användas på den svenska spelmarknaden? Den svenska spelmarknaden …
Det bästa knepet när du ska pruta på bolåneräntan
Håller ditt bundna bolån på att löpa ut eller tycker du att din bank inte ger dig den räntan du borde ha? Då finns det ett knep som är bättre än alla andra knep när du ska pruta på bolåneräntan.? Det finns flera sätt att förhandla sin boränta på och det finns tusenlappar att spara. …
Naturen under press
Värmen påverkade även ekosystemen. Renar sökte sig in i städer för att hitta vatten och undkomma insekter som frodades i värmen. För renskötare, särskilt inom det samiska samhället, blev detta ett slag mot försörjningen.
“Jag såg en ren stå i samma skuggfläck i tre dagar utan att beta, en stillsam signal om hur påfrestande hettan var”, berättar Maja Vahlberg, klimatkonsult på Svenska Röda Korset.
Torkan ökade också risken för bränder.
Nu varnar forskarna för att liknande värmeböljor är dubbelt så sannolika som 2018.
“Vi förväntar oss definitivt fler sådana här händelser framöver, och vi förväntar oss också att de blir mer intensiva”, säger Erik Kjellström, professor i klimatologi vid SMHI.
Europa brinner
Samtidigt som temperaturen i Norden har sjunkit något fortsätter södra Europa att plågas av extrem hetta.
I Frankrike och Spanien når temperaturerna upp mot 45 grader. Värmevarningar har utfärdats även i länder som Italien, Tyskland, Albanien och Montenegro.
Värmen driver på omfattande bränder. I Spanien har två personer dött, bland dem en brandman, och tusentals har tvingats lämna sina hem.
I Grekland har tre personer omkommit och bränder hotar storstaden Patras. Även Albanien och Turkiet har drabbats hårt – i Turkiet miste minst 17 människor livet i bränder förra månaden.
Enligt European Forest Fires Information System har mer än dubbelt så stora ytor brunnit hittills i år jämfört med samma period 2024.
EU:s brandriskprognos pekar på ”extrema till mycket extrema förhållanden” över stora delar av kontinenten – och höga avvikelser väntas även i delar av Sverige, Norge och Finland.
Läs också: Forskare: Global uppvärmning bakom värmebölja. Dagens PS
Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.
Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.
Senaste nytt
Sydamerikas mest avlägsna resmål – ingen mobiltäckning
Glöm mobilen, den funkar inte ändå. I Patagonia Azul, Sydamerikas mest avlägsna resmål, är det naturen som står i fokus oavsett. I Argentinas senaste miljöprojekt, Patagonia Azul som ligger längs Atlantens södra kust kommer besökare numera mötas av stora kolonier av sjölejon och pingviner, medan valar har blivit en vanlig syn i havet. Djurarter som …
Forskare: Klimatförändringar bakom värmebölja i Sverige
Den två veckor långa värmeböljan som i juli drabbade Norge, Sverige och Finland var både ovanlig och historiskt varm. Nu visar en ny analys att klimatförändringarna gjorde den tio gånger mer sannolik.? Haparanda och Jokkmokk upplevde i somras sina längsta värmeböljor på över 100 år, konstaterar SMHI.? I Haparanda var dagstemperaturen över 25 grader i …
Scania: Därför är Kina bättre än EU
I oktober öppnar Scania sin fabrik i kinesiska Rugao. Nu talar Scania-chefen ut om satsningen och fördelarna med Kina framför EU. I ett tufft läge för Scania och ägaren Traton (börskurs Traton) redovisade Scania en vinst andra kvartalet som var 40 procent lägre än motsvarande kvartal i fjol. Nu står mycket av hoppet till den …
Mäklarnas råd: Så ska du renovera för att höja priset
Stora renoveringar inför en försäljning kan bli en dyr affär – och långt ifrån alltid ge pengarna tillbaka.? En ny undersökning från Svensk Fastighetsförmedling visar att 61 procent av mäklarna rekommenderar att fräscha upp ytskikten inför en bostadsförsäljning. Endast 14 procent tycker att man bör lägga pengar på köket, och 13 procent på badrummet. “Nej, …
Det nya knepet som gjorde Carla framgångsrikt
Onlinehandlaren Carla, som specialiserat sig på att köpa och sälja begagnade elbilar och laddhybrider, har nått en milstolpe. Efter en rekordmånad i juli rapporterar företaget nu sin första lönsamma period. Denna framgång indikerar att företagets affärsmodell, som fokuserar på digital försäljning och flexibla kundvillkor, är effektiv och skapar en stabil grund för fortsatt utveckling. En …