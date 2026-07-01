Nya uppgifter – Putin kan ta till kärnvapen i Ukraina

Begränsade framsteg i Ukraina

Uppgifterna har inte bekräftats av oberoende västliga underrättelsetjänster, men de har väckt uppmärksamhet eftersom de speglar en växande osäkerhet kring Rysslands militära strategi efter långvariga strider och begränsade territoriella framsteg i Ukraina.

Det kommer samtidigt som det står klart att Saab säljer 16 Gripen E-stridsflygplan till Ukraina. Affären är värd nästan 25 miljarder kronor och ska stärka Ukrainas och Europas försvar.

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Saab har tecknat ett avtal med Försvarets materielverk (FMV) om leverans av 16 Gripen E-stridsflygplan till Ukraina. Bilden är från Almedalsveckan i Visby. (Foto: TT)

Ökad press på Kreml

Kriget i Ukraina har pågått i 4,5 år och bedömare pekar på att den militära situationen fortsatt är ansträngd för Ryssland, samtidigt som västvärldens sanktioner påverkar ekonomin och försvarsindustrin.

Flera analytiker menar att denna kombination kan öka trycket på den ryska ledningen att visa styrka eller eskalera konflikten för att förändra dynamiken på slagfältet.

Enligt Markku Kangaspuro, forskningschef vid Alexanderinstitutet vid Helsingfors universitet, finns det en tydlig risk för att Ryssland kan välja mer oförutsägbara eller drastiska vägar framåt i kriget, beroende på hur situationen utvecklas.

”Ett krig slutar ofta bara när det eskalerar till en viss punkt. Jag är inte alls säker på att detta är slutpunkten för krigets eskalering ännu”, säger han till finska Iltalehti.

Kärnvapenfrågan åter i fokus

Spekulationerna om taktiska kärnvapen har återkommit i takt med att kriget gått in i en mer utdragen fas. Även om sådana scenarier betraktas som mycket osannolika av många västliga bedömare, lyfts de återkommande som en del av den strategiska osäkerheten kring konflikten.

Samtidigt betonar flera säkerhetspolitiska experter att retorik kring kärnvapen ofta används som ett politiskt och psykologiskt verktyg, snarare än som en faktisk handlingsplan.

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Fortsatt osäker framtid

Trots att inga konkreta tecken finns på en omedelbar eskalering till nya vapensystem, fortsätter konflikten att präglas av hög osäkerhet.

Bedömare menar att mycket kommer att avgöras av utvecklingen på slagfältet under de kommande månaderna – och hur både Ryssland och västvärlden väljer att agera i nästa fas av kriget.

Låst situation

För närvarande är situationen fortsatt låst, men signalerna från olika analytiker pekar på att risknivån i konflikten inte har minskat – snarare tvärtom.

”Det är möjligt att krigets intensitet och destruktiva kraft kommer att fortsätta öka. I det avseendet har Ryssland, med alla sina missiler och taktiska kärnvapen, naturligtvis övertaget”, säger Markku Kangaspuro.

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