Ryssland förlänger stopp på dieselexport

Stoppet kommunicerades tidigare i juli och skulle gälla till den 31 juli. Nu förlängs stoppet till årets slut, men Ryssland planerar att häva förbudet så snart marknaden återhämtat sig, enligt landets biträdande premiärminister Alexander Novak.

Förbudet kommer att hävas i tid för att förhindra att raffinaderierna drabbas av ett överskott, sade Novak på lördagen till reportrar i Omsk i Sibirien, enligt den regimtrogna ryska nyhetsbyrån Interfax.

Bränslebristen har lett till långa köer vid bensinstationer och missnöje hos befolkningen.