Ryssland inledde en ny våg av missil- och drönarattacker bara några timmar innan Ukrainas president möter Donald Trump i Vita huset.
Nya ryska attacker mot Ukraina
Mest läst i kategorin
Greta Thunberg i jätteaktion: "Blod på sina händer"
Greta Thunberg blockerar tillsammans med omkring 200 demonstranter all fordonstrafik till ett norskt oljeraffinaderi i en rekordstor klimataktion. Protesten utanför oljeraffinaderiet i norska Mongstad beskrivs som den största för klimatet i landets historia. Greta Thunbergs medverkan väger tungt. “Hon har varit med på mycket av det vi har gjort. Det är helt otroligt viktigt att …
Piloten som vägrade lyfta – sanningen bakom planets märkliga stopp
Planet stod redo för avgång mot Mexiko när kaptenen plötsligt vägrade lyfta. Anledningen var varken vädret eller tekniska fel – utan en passagerares förbjudna rökpaus på toaletten som fick hela kabinen att evakueras. Röken som stoppade planet Passagerarna väntade på att rätt papper skulle fyllas i. Då valde en resenär att smita in på toaletten …
Här är Trumps förnedrande krav på Zelenskyj
Trump tänker pressa Ukrainas president att böja sig för Rysslands och Putins vilja för att nå fred i kriget. För att Ryssland ska lägga ner vapnen och upphöra med sitt utdragna invasionskrig av Ukraina måste Zelenskyj gå med på flera av ockupationsmaktens villkor, och dessutom avstå Krim. Där till kräver Putin, vilket USA:s president Trump …
Nu gasar Airbus förbi Boeing
Konkurrenterna har länge tävlat om herraväldet i luften. Nu ser det dock ut som att Airbus gasar förbi Boeing en gång för alla. Det har varit en lång kamp bland jättarna, där Boeing länge dominerade flygindustrin. Det var dock innan motgångarna avlösta varandra och den franska konkurrenten från Toulouse fick ny luft under vingarna. Airbus …
Därför lyckas Singapore så väl på många plan
Människor i Singapore lever allt längre. Samtidigt upplever invånarna att livskvaliteten ökar och de uppger att det är regeringens förtjänst. 86 år är genomsnittet men många i Singapore blir numera en bit över 100 år. Lever länge i Singapore Statsstaten har blivit den senaste blå zonen där invånarna inte bara lever länge utan också ser …
Ett hånfullt långfinger i skyn. Det är svårt att beskriva Rysslands agerande som något annat.
Kyiv Indepedent rapporterar att Ryssland inledde en våg av missil- och drönarattacker mot ukrainska städer, bara några timmar innan Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj ska möta Donald Trump i Vita huset för att tala om en möjlig fred.
I Charkiv skadades minst 18 personer och 4 dödades, inklusive en 1,5-årig flicka och en 16-årig pojke, enligt rapporter från den regionala guvernören Oleh Syniehubov tidigt 18 augusti. Ett dussin lägenhetshus skadades liksom fem parkerade bilar.
Här är Trumps förnedrande krav på Zelenskyj. Dagens PS
Explosioner på flera platser
Charkivs borgmästare Ihor Terekhov rapporterar att en missil träffat ett bostadshus i Industrialnyi-distriktet, där över 1 000 fönster förstörts av explosionsvågen.
Explosioner hördes även i nordöstra staden Sumy runt 22.45 söndag kväll lokal tid.
Guvernören Oleh Hryhorov säger att en missil landat nära en utbildningsinstitution i staden men att inga dödsoffer rapporterats.
Guvernören rapporterade senare att Ryssland attackerat gränsbyn Nova Sloboda med en flygbomb, som skadat en 57-årig kvinna och tio hus.
En drönarattack mot byn Myropillia skadade en bilist, som fick föras till sjukhus.
Senaste nytt
Relevance: ”Vi växer, trots marknadsläget”
Annonsmarknaden är fortfarande skakig, men Relevance fortsätter att växa. I en ny intervju kommenterar bolagets vd Fredrik Lundberg kvartalssiffror, nya rekryteringar och framtidens strategi. "Det har varit mer utmanande än vad vi trott", säger Fredrik Lundberg, men lyfter att Relevance, som bland annat ägare Dagens PS, trots allt växer vidare. Ta del av rapporten i …
Hög sparränta? Det här bör du veta innan du väljer konto
En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …
Peter Jöback bjuder hem publiken till sin egen trädgård
En gyllene solnedgång över Stockholms skärgård. Peter Jöbacks röst som rör vid talltopparna. Och gäster som Pernilla Wahlgren, Linnea Henriksson och Petra Marklund som kliver ut i gräset och sjunger tillsammans i kvällsbrisen. Och för Dagens PS läsare är detta ett unikt tillfälle att kliva rakt in i en magisk skärgårdskväll där Sveriges artistelit samlas …
Jämförelsesajten billån.se mycket omtyckt - hjälper besökare att hitta lägre räntor på billån
På bara några veckor har jämförelsesajten “Billån” blivit en favorit bland dem som letar efter ett billån. Tjänsten gör det enkelt att jämföra billån – och många användare vittnar om att de lyckats få betydligt bättre räntor än via sin bilhandlare eller vanliga bank. Vi har pratat med Emil Hammarstrand, låneexpert och skribent på Billån.se, …
Algoritmer som slår magkänslan - AI tar plats i spelvärlden
AI tar plats inom allt fler områden. Och självklart finns det de som insett vilket värde analytiska och prediktiva AI-modeller kan ha inom sportsbetting. System som tränats på enorma mängder historisk sportdata kan hitta mönster, avvikelser och potentiella värdespel som annars riskerar att gå förlorade. Kan AI-betting användas på den svenska spelmarknaden? Den svenska spelmarknaden …
Flygvapnet varnar
I sydliga Odessa rapporterades explosioner runt klockan 23:40 mitt i den pågående missilattacken, enligt nyhetsbyrån Suspilne.
Ukrainas flygvapen har även varnat för glidbomsattacker längs Ukrainas frontlinjer samt hot om drönarsvärmar över hela landet.
Attackerna kommer samtidigt som Volodymyr Zelenskyj är på väg till Washington för att tala om fred i Ukraina med Donald Trump och med understöd av europeiska ledare.
De kommer även bara dagar efter Trumps möte med Vladimir Putin i Alaska, ett möte dit Zelenskyj inte var inbjuden.
Zelenskyj reser till Washington – ska träffa Trump. Dagens PS
”Gjort vissa framsteg”
Efter mötet sade Trump att han och Putin ”gjorde vissa framsteg” i fredssamtal, men utan att nå någon överenskommelse om ett slut på kriget eller ett eld upphör mellan parterna.
Söndagens förnyade ryska attacker kan inte ses som annat än en demonstrativ markering från Rysslands sida.
Mycket produktivt möte mellan Putin och Trump men inget konkret. Dagens PS
Senaste nytt
Tung chefsekonom: Därför är USA på fallrepet
Enligt Moody’s chefsekonom står USA "på randen till en recession". I en intervju med Business Insider upprepar han sina tidigare varningar på X. Han har inlägg på X pekat ut den ekonomiska politiken som roten till det onda. Men exakt när USA går in i en lågkonjunktur kan han inte säga. Däremot räknar han med …
Bostadskrisen hotar höstterminen: "En klassfråga"
När höstterminen startar står tusentals studenter inför samma utmaning. Trots att studiemedlet nyligen höjts är hyrorna så höga att många tvingas tacka nej till utbildningar. Studiemedlet höjdes nyligen till totalt 13 500 kronor per månad. Men det räcker inte.? Enligt en ny rapport från Länsförsäkringar har snittstudenten bara ett par hundra kvar i plånboken när …
Nya ryska attacker mot Ukraina
Ryssland inledde en ny våg av missil- och drönarattacker bara några timmar innan Ukrainas president möter Donald Trump i Vita huset. Ett hånfullt långfinger i skyn. Det är svårt att beskriva Rysslands agerande som något annat. Kyiv Indepedent rapporterar att Ryssland inledde en våg av missil- och drönarattacker mot ukrainska städer, bara några timmar innan …
Eniga förvaltare: "USA-aktier övervärderade"
91 procent av fondförvaltarna ser amerikanska aktier som övervärderade. Nu letar de i stället guld i Asien i AI-sektorn. Rekordhöga amerikanska aktiekurser å ena sidan. Ett decennium av svag avkastning i Kina å andra sidan. Utvecklingen har gjort Kinas aktiemarknad till ”ett helvete för investerare” och en belastning för landet, när man fortsätter se börsen …
Naturgas svämmar över USA – priset rasar
Den amerikanska produktionen av naturgas slår ständigt nya rekord. Samtidigt pressas priserna av ett överflöd på hemmaplan. Pipelines räcker inte till, lagren är överfyllda och politiska beslut riskerar att bromsa exportens framfart. Frågan är om USA:s gasboom håller på att sänka den egna marknaden. Och för Europa, som byggt sin energisäkerhet på amerikanska leveranser, kan …