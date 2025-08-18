Nya ryska attacker mot Ukraina

Ett hånfullt långfinger i skyn. Det är svårt att beskriva Rysslands agerande som något annat.

Kyiv Indepedent rapporterar att Ryssland inledde en våg av missil- och drönarattacker mot ukrainska städer, bara några timmar innan Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj ska möta Donald Trump i Vita huset för att tala om en möjlig fred.

I Charkiv skadades minst 18 personer och 4 dödades, inklusive en 1,5-årig flicka och en 16-årig pojke, enligt rapporter från den regionala guvernören Oleh Syniehubov tidigt 18 augusti. Ett dussin lägenhetshus skadades liksom fem parkerade bilar.

Explosioner på flera platser

Charkivs borgmästare Ihor Terekhov rapporterar att en missil träffat ett bostadshus i Industrialnyi-distriktet, där över 1 000 fönster förstörts av explosionsvågen.

Explosioner hördes även i nordöstra staden Sumy runt 22.45 söndag kväll lokal tid.

Guvernören Oleh Hryhorov säger att en missil landat nära en utbildningsinstitution i staden men att inga dödsoffer rapporterats.

Guvernören rapporterade senare att Ryssland attackerat gränsbyn Nova Sloboda med en flygbomb, som skadat en 57-årig kvinna och tio hus.

En drönarattack mot byn Myropillia skadade en bilist, som fick föras till sjukhus.

