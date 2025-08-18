Dagens PS
Nya ryska attacker mot Ukraina

Ryssland fortsätter attackera Ukraina
Ryska attacker mot Charkiv med drönare tidigt 18 augusti. Minst tre personer har dödats och flera hyreshus skadats. (Foto: Ukrainas räddningstjänst/Telegram)
Torbjörn Karlgren
Torbjörn Karlgren
Uppdaterad: 18 aug. 2025Publicerad: 18 aug. 2025

Ryssland inledde en ny våg av missil- och drönarattacker bara några timmar innan Ukrainas president möter Donald Trump i Vita huset.

Ett hånfullt långfinger i skyn. Det är svårt att beskriva Rysslands agerande som något annat.

Kyiv Indepedent rapporterar att Ryssland inledde en våg av missil- och drönarattacker mot ukrainska städer, bara några timmar innan Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj ska möta Donald Trump i Vita huset för att tala om en möjlig fred.

I Charkiv skadades minst 18 personer och 4 dödades, inklusive en 1,5-årig flicka och en 16-årig pojke, enligt rapporter från den regionala guvernören Oleh Syniehubov tidigt 18 augusti. Ett dussin lägenhetshus skadades liksom fem parkerade bilar.

Explosioner på flera platser

Charkivs borgmästare Ihor Terekhov rapporterar att en missil träffat ett bostadshus i Industrialnyi-distriktet, där över 1 000 fönster förstörts av explosionsvågen.

Explosioner hördes även i nordöstra staden Sumy runt 22.45 söndag kväll lokal tid.

Guvernören Oleh Hryhorov säger att en missil landat nära en utbildningsinstitution i staden men att inga dödsoffer rapporterats.

Guvernören rapporterade senare att Ryssland attackerat gränsbyn Nova Sloboda med en flygbomb, som skadat en 57-årig kvinna och tio hus.

En drönarattack mot byn Myropillia skadade en bilist, som fick föras till sjukhus.

Förra mötet i Vita huset, där Donald Trump förödmjukade Volodymyr Zelenskyj. I dag möts de två presidenterna igen för att prata fred. (Foto: Mystyslav Chernov/AP-TT)
Flygvapnet varnar

I sydliga Odessa rapporterades explosioner runt klockan 23:40 mitt i den pågående missilattacken, enligt nyhetsbyrån Suspilne.

Ukrainas flygvapen har även varnat för glidbomsattacker längs Ukrainas frontlinjer samt hot om drönarsvärmar över hela landet.

Attackerna kommer samtidigt som Volodymyr Zelenskyj är på väg till Washington för att tala om fred i Ukraina med Donald Trump och med understöd av europeiska ledare.

De kommer även bara dagar efter Trumps möte med Vladimir Putin i Alaska, ett möte dit Zelenskyj inte var inbjuden.

”Gjort vissa framsteg”

Efter mötet sade Trump att han och Putin ”gjorde vissa framsteg” i fredssamtal, men utan att nå någon överenskommelse om ett slut på kriget eller ett eld upphör mellan parterna.

Söndagens förnyade ryska attacker kan inte ses som annat än en demonstrativ markering från Rysslands sida.

RysslandUkrainaUSA
Reporter på Dagens PS med gedigen bakgrund som bland annat bevakar privatekonomi.

