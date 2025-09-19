Att det kan vara farligt att flyga, tänker väl en och annan. Att det kan vara farligt med flygplatser, är väl däremot en ny insikt?
Nya larmet: Därför är flygplatser farliga
Mest läst i kategorin
Mellan isarna: Kinas nya genväg till Europa
Mellan smältande isflak testar Kina en kurs som kan korta avståndet till Europa, och ändra spelreglerna på vägen. Kina testar en ny väg till Europa rakt genom ett smältande Arktis. Rutten kan korta transporterna med veckor, men också bli en het politisk och miljömässig fråga. Missa inte: Glappet på arbetsmarknaden: Fler får a-kassa, färre får …
Svensk rikedom sticker i ögonen och en farfar som ger bort miljarder
Svensk förmögenhetstillväxt är i topp men sticker i ögonen, akut kris för vindkraften , en givmild farfar ger bort miljarder och AI-fonder som drar kapital i raketfart. Lägg till dyra elräkningar, en pensionär som är för frisk för sin egen pensionsplan och nya inresekrav som kan stjälpa resan på höstlovet. Här är en sammanfattning av …
Efter ryska kränkningen – pressen ökar på Nato
Som rapporterades igår så flög tre ryska MiG-31-plan flög in över Estland i tolv minuter. Nu kräver regeringen i Tallinn en kraftfull respons från Nato. Moskva förnekar däremot intrånget. Estland har kallat till akuta konsultationer inom Nato efter att tre ryska MiG-31 stridsflygplan utan tillstånd trängde in i landets luftrum på fredagen. Tolv minuter som …
Trump: "Det är inte längre yttrandefrihet"
President Donald Trump går till hårt angrepp mot medierna. I Vita huset slog han fast att kritisk tv-bevakning av honom är ”olaglig”. Hållningen mot medier blir allt mer restriktiv. Under en presskonferens i fredags meddelade Pentagon att journalister bara får tillträde till byggnaden om de skriver under en överenskommelse om att inte publicera viss information …
Strid om pensioner och skatter – samtidigt växer oron för Tyskland
Trög tysk återhämtning, nytt hopp för svenska gruvor och kritik mot Klarna och svenska skattesänkningar. Det är bara ett axplock av vad som hände under fredagen. Under flera månaders tid har många hoppats och trott på att ett segt Tyskland skulle ta sig samman. Målet har varit att vända på den svaga tillväxten och förhoppningsvis …
Brittiska miljömyndigheter har nu publicerat en rapport om giftiga permanenta kemikalier och då bland annat undersökt flygplatser.
Resultatet? ”Alarmerande höga” nivåer av PFAS på flygplatserna, i vissa fall tusentals gånger högre än föreslagna gränsvärden inom EU, skriver The Guardian.
Nu uttrycker experter oro över hur dricksvattenskällor påverkas.
Här vill regeringen låta halvmiljard flyga i väg. Dagens PS
17 flygplatser drabbade
Det är på 17 flygplatser miljömyndigheter registrerat förhöjda nivåer av PFAS i grund- och ytvattenprover.
Inom beteckningen PFAS finns cirka 10 000 kemikalier som blir kvar i miljö och kropp och kopplas till en rad allvarliga sjukdomar.
De används i mängder av konsumentprodukter från husgeråd till stekpannor och vattentäta rockar. Ett vanligt användningsområde är skum för brandsläckare.
Djuriska siffror: Ålands farligaste plats. Dagens PS
Senaste nytt
Hög sparränta? Det här bör du veta innan du väljer konto
En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …
Tryggare än någonsin att köpa begagnad elbil
Att köpa en begagnad elbil är ett smart val – både för plånboken och miljön. Tekniken har mognat och utbudet har aldrig varit större. På Volvia ser man nu att många har frågor kring kvalitet och trygghet. – Elbilar har gått från nyhet till vardag. Tekniken är stabil och både verkstäder och förare har samlat …
This is the moment – Herman Lindqvist tar musikalen på allvar
När Herman Lindqvist berättar historia brukar det bli succé. När han dessutom gör det tillsammans med några av Sveriges bästa musikalartister på Göta Lejon blir resultatet något vi aldrig sett förut. Den 5 september är det premiär för "This is the moment – en historisk musikalresa i tiden". Här får publiken följa med på en …
Så tar Sverige plats bland världens främsta spelnationer
Sverige har en lång historia av att ligga i framkant när det kommer till digital utveckling. Vårt avlånga land har alltså en lång tradition av hög teknisk kompetens och många svenska spelbolag var tidiga att utveckla online casinon som var mobilanpassade och möjligheter att spela i realtid.? Idag rankas flera av?Sveriges bästa online casino?högt internationellt …
Relevance: ”Vi växer, trots marknadsläget”
Annonsmarknaden är fortfarande skakig, men Relevance fortsätter att växa. I en ny intervju kommenterar bolagets vd Fredrik Lundberg kvartalssiffror, nya rekryteringar och framtidens strategi. "Det har varit mer utmanande än vad vi trott", säger Fredrik Lundberg, men lyfter att Relevance, som bland annat ägare Dagens PS, trots allt växer vidare. Ta del av rapporten i …
8 000 gånger över gränsvärde
I den nu aktuella undersökningen uppmättes de högsta PFAS-halterna vid prov på London Lutons flygplats, där flygplatsens högsta PFAS-nivå var ”8 000 gånger högre än djupgående gränsvärde”, enligt The Guardian.
Bland de specifika PFAS som upptäckte på de 17 flygplatserna fanns PFOS och PFOA, två förbjudna, giftiga kemikalier som misstänks eller är känt cancerframkallande.
“Liksom många flygplatser och andra industrier i Storbritannien och runt om i världen investerar vi i och arbetar nära relevanta myndigheter för att bedöma och övervaka PFAS”, säger en talesperson för London Lutons flygplats i ett slags uttalande.
För säkerhets skull hävdade talespersonen att de data som erhållits är preliminära och ”inte bör anses statistiskt representativa”.
Fyra inom skyddsområde
4 av de 17 flygplatser som analyserats ligger inom skyddade dricksvattenszoner.
Doktor Shubhi Sharma, Chem Trust, menar att de höga nivåer av PFAS som uppmätts på flygplatser är ”extremt oroande efter vissa av dessa PFAS har fastställts som cancerframkallande av WHO”.
Rob Collins, doktor och chef vid Rivers Trust, beskriver PFAS-koncentrationerna på flygplatserna som ”alarmerande höga”.
PFAS-föroreningar av dricksvattnet vid flygplatser har tidigare ställt till problem. På Jersey har privata dricksvattenskällor förorenats av användningen av PFAS i brandsläckarskum på öns flygplats.
I en fransk region var man tvungen att ta hela dricksvattenförsörjning ur bruk temporärt på grund av PFAS-förorening från en flygplats, rapporterar The Guardian.
“Höga halter av PFAS ger fler missfall”. Dagens PS
Så kan du minska exponeringen av skadliga kemikalier i hemmet. Realtid
Elektrifiera vardagen med upp till 12 mils färd helt på el. Välj en SWE Edition fullpackad med utrustning till ett förmånligt pris och lågt förmånsvärde.
Senaste nytt
Rika amerikaner går i pension – flera gånger om
Jobba några år, ta en paus – och börja om igen. En ny rapport visar att var tredje rik amerikan planerar flera mini-pensioner under livet.? Amerikaner har inte råd att gå i pension, visar en rapport från Northwestern Mutual. Bland USA:s mer välbärgade är bilden dock en annan. Där vill man gå i pension flera …
EU sätter stopp: Techjättar portas från nya finanssystemet
EU är på väg att utestänga Apple, Meta, Google och Amazon från ett nytt system för delning av finansiella data. Beslutet kan stärka europeiska banker – och spä på konflikten med USA. Efter mer än två års förhandlingar om regelverket Financial Data Access (FiDA) ser det nu ut som att Big Tech får se sig …
Flygbolagen får nya order - bjud på detta!
Det har länge varit en lukrativ affär för flygbolagen: att sälja små flaskor vatten till törstiga resenärer för priser som får en Michelin-restaurang att framstå som lågpris. Men nu är det slut – åtminstone på flyg till och från Turkiet. En ny regel tvingar alla flygbolag som trafikerar landet att servera minst 200 milliliter vatten …
Finanschefer varnar för populära lånetrenden: “Ett kasino”
En snabbt växande marknad för private credit oroar Europas tyngsta finanschefer. De varnar för att bristen på reglering kan leda till nästa stora finanskris. Private credit – lån som ges utanför de traditionella bankerna – har exploderat de senaste tio åren. Små och medelstora företag lockas av lägre räntor medan pensionsfonder och försäkringsbolag söker högre …
Underverket skakas av massturism -riskerar underkänt
Machu Picchu är ett underverk som alla har på sin bucket list. Man ser det framför sig: en andinsk soluppgång, en ensam lama och du själv som en modern Indiana Jones. Tyvärr är verkligheten mer lik Arlanda terminal 5 under sportlovet. Nu varnar till och med organisationen bakom ”New 7 Wonders” att platsen riskerar att …