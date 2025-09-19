Nya larmet: Därför är flygplatser farliga

Annonsmarknaden är fortfarande skakig, men Relevance fortsätter att växa. I en ny intervju kommenterar bolagets vd Fredrik Lundberg kvartalssiffror, nya rekryteringar och framtidens strategi. "Det har varit mer utmanande än vad vi trott", säger Fredrik Lundberg, men lyfter att Relevance, som bland annat ägare Dagens PS, trots allt växer vidare. Ta del av rapporten i …

8 000 gånger över gränsvärde

I den nu aktuella undersökningen uppmättes de högsta PFAS-halterna vid prov på London Lutons flygplats, där flygplatsens högsta PFAS-nivå var ”8 000 gånger högre än djupgående gränsvärde”, enligt The Guardian.

Bland de specifika PFAS som upptäckte på de 17 flygplatserna fanns PFOS och PFOA, två förbjudna, giftiga kemikalier som misstänks eller är känt cancerframkallande.

“Liksom många flygplatser och andra industrier i Storbritannien och runt om i världen investerar vi i och arbetar nära relevanta myndigheter för att bedöma och övervaka PFAS”, säger en talesperson för London Lutons flygplats i ett slags uttalande.

För säkerhets skull hävdade talespersonen att de data som erhållits är preliminära och ”inte bör anses statistiskt representativa”.

Fyra inom skyddsområde

4 av de 17 flygplatser som analyserats ligger inom skyddade dricksvattenszoner.

Doktor Shubhi Sharma, Chem Trust, menar att de höga nivåer av PFAS som uppmätts på flygplatser är ”extremt oroande efter vissa av dessa PFAS har fastställts som cancerframkallande av WHO”.

Rob Collins, doktor och chef vid Rivers Trust, beskriver PFAS-koncentrationerna på flygplatserna som ”alarmerande höga”.

PFAS-föroreningar av dricksvattnet vid flygplatser har tidigare ställt till problem. På Jersey har privata dricksvattenskällor förorenats av användningen av PFAS i brandsläckarskum på öns flygplats.

I en fransk region var man tvungen att ta hela dricksvattenförsörjning ur bruk temporärt på grund av PFAS-förorening från en flygplats, rapporterar The Guardian.

