Nya larmet: Därför är flygplatser farliga

Höga halter av PFAS på flygplatser
En ny myndighetsrapport avslöjar förhöjda halter av PFAS vid 17 brittiska flygplatser, i några fall vad som klassas som ”alarmerande höga”. (Foto: Steven Senne/AP-TT)
Torbjörn Karlgren
Torbjörn Karlgren
Uppdaterad: 19 sep. 2025Publicerad: 19 sep. 2025

Att det kan vara farligt att flyga, tänker väl en och annan. Att det kan vara farligt med flygplatser, är väl däremot en ny insikt?

Brittiska miljömyndigheter har nu publicerat en rapport om giftiga permanenta kemikalier och då bland annat undersökt flygplatser.

Resultatet? ”Alarmerande höga” nivåer av PFAS på flygplatserna, i vissa fall tusentals gånger högre än föreslagna gränsvärden inom EU, skriver The Guardian.

Nu uttrycker experter oro över hur dricksvattenskällor påverkas.

17 flygplatser drabbade

Det är på 17 flygplatser miljömyndigheter registrerat förhöjda nivåer av PFAS i grund- och ytvattenprover.

Inom beteckningen PFAS finns cirka 10 000 kemikalier som blir kvar i miljö och kropp och kopplas till en rad allvarliga sjukdomar.

De används i mängder av konsumentprodukter från husgeråd till stekpannor och vattentäta rockar. Ett vanligt användningsområde är skum för brandsläckare.

British Airways-plan på landningsbana i London. Förhöjda halter av PFAS på och runt flygplatser oroar nu de brittiska myndigheterna. (Foto: Kin Cheung/AP-TT)
8 000 gånger över gränsvärde

I den nu aktuella undersökningen uppmättes de högsta PFAS-halterna vid prov på London Lutons flygplats, där flygplatsens högsta PFAS-nivå var ”8 000 gånger högre än djupgående gränsvärde”, enligt The Guardian.

Bland de specifika PFAS som upptäckte på de 17 flygplatserna fanns PFOS och PFOA, två förbjudna, giftiga kemikalier som misstänks eller är känt cancerframkallande.

“Liksom många flygplatser och andra industrier i Storbritannien och runt om i världen investerar vi i och arbetar nära relevanta myndigheter för att bedöma och övervaka PFAS”, säger en talesperson för London Lutons flygplats i ett slags uttalande.

För säkerhets skull hävdade talespersonen att de data som erhållits är preliminära och ”inte bör anses statistiskt representativa”.

Fyra inom skyddsområde

4 av de 17 flygplatser som analyserats ligger inom skyddade dricksvattenszoner.

Doktor Shubhi Sharma, Chem Trust, menar att de höga nivåer av PFAS som uppmätts på flygplatser är ”extremt oroande efter vissa av dessa PFAS har fastställts som cancerframkallande av WHO”.

Rob Collins, doktor och chef vid Rivers Trust, beskriver PFAS-koncentrationerna på flygplatserna som ”alarmerande höga”.

PFAS-föroreningar av dricksvattnet vid flygplatser har tidigare ställt till problem. På Jersey har privata dricksvattenskällor förorenats av användningen av PFAS i brandsläckarskum på öns flygplats.

I en fransk region var man tvungen att ta hela dricksvattenförsörjning ur bruk temporärt på grund av PFAS-förorening från en flygplats, rapporterar The Guardian.

Torbjörn Karlgren
Reporter på Dagens PS med gedigen bakgrund som bland annat bevakar privatekonomi.

