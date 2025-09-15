Här vill regeringen låta halvmiljard flyga i väg

Det fanns en tid då varje kommun och region med självaktning skulle ha en egen flygplats. Det var lite extra fint med en sådan, något som med marginal övertrumfade järnvägsstationen och busscentralen.

Därför har vi många flygplatser i Sverige. Om vi räknar bort de tre stora i våra största städer, 36 stycken i Transportstyrelsens statistik. 33 flygplatser drivs av icke-statliga instanser, främst kommuner och regioner, och 25 fick statligt stöd under fjolåret.

ANNONS

Här kan det då se ut? Låt oss ta Värmland som exempel.

Där finns Karlstad flygplats, där spelkungen Lars Wingefors just lanserat egna prestigeprojektet Sola Air.

Karlstad flygplats har lyckats skramla ihop 17 588 passagerare de första sju månaderna 2025, vilket ger ett snitt på 2 512 passagerare per månad.

Rekord när Köpenhamn utklassar Arlanda. Dagens PS

Fyra flygplatser som alla får stöd

Det är med värmländska mått en ganska bra siffra. Hagfors flygplats, 84 kilometer från Karlstad, och Torsbys dito, 10 mil norr om Karlstad, kommer upp i 2 346 passagerare.

Tillsammans.

ANNONS

På sju månader.

Hagfors har, i Transportstyrelsens statistik, 1 208 passagerare, Torsby 1 138 för perioden januari-juli 2025.

Till det hör att man från Karlstad har 78 minuter till Örebro flygplats, som med 4 179 passagerare per månad når upp till 29 255 flygresenärer på sju månader.

Alla dessa fyra flygplatser, på pendelavstånd från varandra, tillhör de som fick statliga bidrag för sin existens 2024.

Nu vill regeringen femdubbla stödet jämfört med när man tillträdde.

Djuriska siffror: Ålands farligaste plats. Dagens PS