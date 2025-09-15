Dagens PS
Dagensps.se
Företag

Här vill regeringen låta halvmiljard flyga i väg

Regeringen femdubblar stöd till flygplatser
Det är ingen trängsel på de regionala svenska flygplatserna, ej heller här på i praktiken nedlagda Bromma. Men regeringen vill ändå femdubbla stödet till dem. (Foto: Caisa Rasmussen/TT)
Torbjörn Karlgren
Torbjörn Karlgren
Uppdaterad: 15 sep. 2025Publicerad: 15 sep. 2025

Passagerarna lyser med sin frånvaro men pengarna kommer ändå. Nu vill regeringen femdubbla stödet till svenska regionala flygplatser.

ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

Det fanns en tid då varje kommun och region med självaktning skulle ha en egen flygplats. Det var lite extra fint med en sådan, något som med marginal övertrumfade järnvägsstationen och busscentralen.

Därför har vi många flygplatser i Sverige. Om vi räknar bort de tre stora i våra största städer, 36 stycken i Transportstyrelsens statistik. 33 flygplatser drivs av icke-statliga instanser, främst kommuner och regioner, och 25 fick statligt stöd under fjolåret.

ANNONS

Här kan det då se ut? Låt oss ta Värmland som exempel.

Där finns Karlstad flygplats, där spelkungen Lars Wingefors just lanserat egna prestigeprojektet Sola Air.

Karlstad flygplats har lyckats skramla ihop 17 588 passagerare de första sju månaderna 2025, vilket ger ett snitt på 2 512 passagerare per månad.

Rekord när Köpenhamn utklassar Arlanda. Dagens PS

Fyra flygplatser som alla får stöd

Det är med värmländska mått en ganska bra siffra. Hagfors flygplats, 84 kilometer från Karlstad, och Torsbys dito, 10 mil norr om Karlstad, kommer upp i 2 346 passagerare.

Tillsammans.

ANNONS

sju månader.

Hagfors har, i Transportstyrelsens statistik, 1 208 passagerare, Torsby  1 138 för perioden januari-juli 2025.

Till det hör att man från Karlstad har 78 minuter till Örebro flygplats, som med 4 179 passagerare per månad når upp till 29 255 flygresenärer på sju månader.

Alla dessa fyra flygplatser, på pendelavstånd från varandra, tillhör de som fick statliga bidrag för sin existens 2024.

Nu vill regeringen femdubbla stödet jämfört med när man tillträdde.

Djuriska siffror: Ålands farligaste plats. Dagens PS

En brandkårsutryckning för att rädda flygplatserna? I vilket fall vill regeringen femdubbla stödet, trots att passagerarsiffrorna för ett antal flygplatser är minst sagt usla. (Foto: Caisa Rasmussen/TT)
ANNONS

Senaste nytt

Spela klippet
PS Partner

Tryggare än någonsin att köpa begagnad elbil

26 aug. 2025
Relevance växer
Spela klippet
PS Partner

Relevance: ”Vi växer, trots marknadsläget”

14 aug. 2025

Subventioner sedan 1999

Eftersom även staten tyckte det var fint med flygplatser infördes ett statligt stöd till dem 1999, ett stöd som då låg på 115 miljoner kronor. Därefter minskade stödet för att under många år ligga på 103 miljoner per år.

ANNONS

Det har det gjort tills denna mandatperiod i vars inledning stödet 2023 låg på ovan nämnda 103 miljoner kronor men sedan 2024 steg till 210 miljoner.

I år, 2025, är det samma belopp men för 2026 föreslår regeringen en höjning till 528 miljoner kronor, en ökning med 512 procent sedan mandatperiodens inledning.

Regeringen har två skäl för denna rekordökning, som är av ett slag vi inte ser på i stort sett något annat område.

Det ena är att vi behöver alla dessa flygplatser för att ta oss dit vi vill, det andra är läget i världen.

”Det är viktigt för att hela Sverige ska fungera men också ur beredskapssynpunkt”, säger infrastrukturminister Andreas Carlsson hos SVT.

Minus 800 miljoner i år för flygplatser

Någon god affär, rent ekonomiskt, är flygplatserna inte. Enligt SRF, Svenska regionala flygplatser, var den samlade förlusten för de regionala flygplatserna nästan 700 miljoner kronor i fjol.

Prognoser talar om att underskottet i år kommer att stiga till över 800 miljoner.

Dessutom finns ju det historiska problemet att svenskarna inte är ett flygande folk. Snittet på 1,4 flygresor per år och person förbrukar vi på charterresor till utlandet. Inrikes flyg har alltid varit en främmande fågel i svenskarnas resekultur.

ANNONS

Fem flygplatser med statligt stöd men (nästan) utan resenärer

(Siffrorna avser antalet passagerare jan-juli 2025)

Kristianstad 101

Torsby 1 138

Hagfors 1 208

Pajala 1 637

Mora-Siljan 1 908

(Källa: Transportstyrelsen)

Besked i maj: Nya namnet på Arlanda. Dagens PS

ANNONS

Kastrup drar ifrån – Arlanda halkar efter i nordisk flygkamp. Realtid

ANNONS

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
FlygflygplatserregeringenSubventionerSverige
Torbjörn Karlgren
Torbjörn Karlgren

Reporter på Dagens PS med gedigen bakgrund som bland annat bevakar privatekonomi.

Torbjörn Karlgren
Torbjörn Karlgren

Reporter på Dagens PS med gedigen bakgrund som bland annat bevakar privatekonomi.

ANNONS
Ledarskapsevent - Beteendeförändring 
Astrakan logo

Hur förändrar man beteenden? Emma Holmgren delar med sig av en forskningsbaserad modell för att skapa nya vanor.

 Läs mer och boka
ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS
ANNONS