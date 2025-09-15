Passagerarna lyser med sin frånvaro men pengarna kommer ändå. Nu vill regeringen femdubbla stödet till svenska regionala flygplatser.
Här vill regeringen låta halvmiljard flyga i väg
Passagerarna lyser med sin frånvaro men pengarna kommer ändå. Nu vill regeringen femdubbla stödet till svenska regionala flygplatser. Det fanns en tid då varje kommun och region med självaktning skulle ha en egen flygplats. Det var lite extra fint med en sådan, något som med marginal övertrumfade järnvägsstationen och busscentralen. Därför har vi många flygplatser …
Det fanns en tid då varje kommun och region med självaktning skulle ha en egen flygplats. Det var lite extra fint med en sådan, något som med marginal övertrumfade järnvägsstationen och busscentralen.
Därför har vi många flygplatser i Sverige. Om vi räknar bort de tre stora i våra största städer, 36 stycken i Transportstyrelsens statistik. 33 flygplatser drivs av icke-statliga instanser, främst kommuner och regioner, och 25 fick statligt stöd under fjolåret.
Här kan det då se ut? Låt oss ta Värmland som exempel.
Där finns Karlstad flygplats, där spelkungen Lars Wingefors just lanserat egna prestigeprojektet Sola Air.
Karlstad flygplats har lyckats skramla ihop 17 588 passagerare de första sju månaderna 2025, vilket ger ett snitt på 2 512 passagerare per månad.
Fyra flygplatser som alla får stöd
Det är med värmländska mått en ganska bra siffra. Hagfors flygplats, 84 kilometer från Karlstad, och Torsbys dito, 10 mil norr om Karlstad, kommer upp i 2 346 passagerare.
Tillsammans.
På sju månader.
Hagfors har, i Transportstyrelsens statistik, 1 208 passagerare, Torsby 1 138 för perioden januari-juli 2025.
Till det hör att man från Karlstad har 78 minuter till Örebro flygplats, som med 4 179 passagerare per månad når upp till 29 255 flygresenärer på sju månader.
Alla dessa fyra flygplatser, på pendelavstånd från varandra, tillhör de som fick statliga bidrag för sin existens 2024.
Nu vill regeringen femdubbla stödet jämfört med när man tillträdde.
Subventioner sedan 1999
Eftersom även staten tyckte det var fint med flygplatser infördes ett statligt stöd till dem 1999, ett stöd som då låg på 115 miljoner kronor. Därefter minskade stödet för att under många år ligga på 103 miljoner per år.
Det har det gjort tills denna mandatperiod i vars inledning stödet 2023 låg på ovan nämnda 103 miljoner kronor men sedan 2024 steg till 210 miljoner.
I år, 2025, är det samma belopp men för 2026 föreslår regeringen en höjning till 528 miljoner kronor, en ökning med 512 procent sedan mandatperiodens inledning.
Regeringen har två skäl för denna rekordökning, som är av ett slag vi inte ser på i stort sett något annat område.
Det ena är att vi behöver alla dessa flygplatser för att ta oss dit vi vill, det andra är läget i världen.
”Det är viktigt för att hela Sverige ska fungera men också ur beredskapssynpunkt”, säger infrastrukturminister Andreas Carlsson hos SVT.
Minus 800 miljoner i år för flygplatser
Någon god affär, rent ekonomiskt, är flygplatserna inte. Enligt SRF, Svenska regionala flygplatser, var den samlade förlusten för de regionala flygplatserna nästan 700 miljoner kronor i fjol.
Prognoser talar om att underskottet i år kommer att stiga till över 800 miljoner.
Dessutom finns ju det historiska problemet att svenskarna inte är ett flygande folk. Snittet på 1,4 flygresor per år och person förbrukar vi på charterresor till utlandet. Inrikes flyg har alltid varit en främmande fågel i svenskarnas resekultur.
Fem flygplatser med statligt stöd men (nästan) utan resenärer
(Siffrorna avser antalet passagerare jan-juli 2025)
Kristianstad 101
Torsby 1 138
Hagfors 1 208
Pajala 1 637
Mora-Siljan 1 908
(Källa: Transportstyrelsen)
