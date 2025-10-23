Regeringen har tillsatt en utredare. Socialdemokraterna vet redan vad de vill. S föreslår en 15-årsgräns på sociala medier i Sverige.
Nya kravet: 15-årsgräns på sociala medier
Australien är på väg och nu funderar Sverige, i likhet med ett antal andra länder, på att följa efter.
Australien beslutade förra året om en lag som från 10 december 2025 förbjuder personer under 16 år att ha tillgång till konton på sociala medier.
”Vi gör de här sakerna för unga människors bästa i Australien”, har kommunikationsminister Anika Wells kommenterat hos Reuters.
Då totalförbjuds sociala medier. Dagens PS
Regeringen vill utreda…
I Sverige har högerregeringen nyligen tillsatt en utredare som ska undersöka möjligheterna till en skarp åldersgräns för sociala medier.
Om det inte går ska utredaren även analysera om föräldrars rätt att lämna samtycke kan begränsas.
”Det handlar om att ge barn deras barndom tillbaka”, sade socialminister Jakob Forssmed när utredningen presenterades.
Den del av utredningen som gäller en åldersgräns ska vara klar senast 12 juni 2026.
…men oppositionen vill ha 15-årsgräns
Nu säger Socialdemokraterna att man redan bestämt sig. Partiet vill ha en strikt 15-årsgräns på sociala medier.
”Att inte göra något åt detta är att svika en hel generation”, säger partiledaren Magdalena Andersson hos SVT.
Förslaget ska genomföras via ett skarpt ID-krav för varje konto på sociala medier.
”Vi behöver skydda våra barn och unga från beroendeframkallande algoritmer”, säger Andersson som presenterade förslaget tillsammans med partikollegan Anders Ygeman.
Nätpoliser ska ”patrullera”
Socialdemokraterna vill även se över kontrollen av konton, med målet att människor ska kunna äga rätten till sin egen röst och bild, för att kunna stoppa ”deep fakes” och falska bilder av enskilda.
Utöver det vill man ha nätpoliser som ska ”patrullera” sociala medier.
”Samma lagbok ska gälla på nätet som på gatan”, slår Magdalena Andersson fast.
Sociala medier kopplas till sämre kognitiv förmåga hos barn. Dagens PS
Nya kravet: 15-årsgräns på sociala medier
