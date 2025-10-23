Nya kravet: 15-årsgräns på sociala medier

Australien är på väg och nu funderar Sverige, i likhet med ett antal andra länder, på att följa efter.

Australien beslutade förra året om en lag som från 10 december 2025 förbjuder personer under 16 år att ha tillgång till konton på sociala medier.

”Vi gör de här sakerna för unga människors bästa i Australien”, har kommunikationsminister Anika Wells kommenterat hos Reuters.

Då totalförbjuds sociala medier. Dagens PS

Regeringen vill utreda…

I Sverige har högerregeringen nyligen tillsatt en utredare som ska undersöka möjligheterna till en skarp åldersgräns för sociala medier.

Om det inte går ska utredaren även analysera om föräldrars rätt att lämna samtycke kan begränsas.

”Det handlar om att ge barn deras barndom tillbaka”, sade socialminister Jakob Forssmed när utredningen presenterades.

Den del av utredningen som gäller en åldersgräns ska vara klar senast 12 juni 2026.

