Då totalförbjuds sociala medier

Australien lanserar nu en marknadsföringskampanj för att motivera och förankra sitt förbud mot sociala medier för tonåringar.

Kampanjen, där samhället satsar motsvarande drygt 85 miljoner kronor, har döpts till ”For The Good Of” och ska lanseras på tv, affischtavlor och – möjligen något ironiskt – på sociala medier från och med denna veckas söndag, säger kommunikationsminister Anika Wells hos Reuters.

Wells säger att kampanjen är till för att sprida medvetenhet om de förändringar som kommer för familjer och för att uppmuntra föräldrar att ”börja prata” om förbudet med sina barn och ungdomar.

”Kampanjen heter ”For The Good Of” och är för våra barns bästa. Vi gör de här sakerna i slutänden för unga människors bästa i Australien”, säger ministern.

Australien agerar mot “svenskt” problem. Dagens PS

”För deras bästa”

I en 45 sekunder lång video visas ett antal barn som är helt uppslukade av sina telefoner.

Samtidigt säger en berättarröst ”För Kirstys bästa, för Lucys och Anyas bästa, för Sams bästa, för Hollys bästa, för Noahs bästa, för deras välbefinnandes bästa.”

Sedan kommer tillägget; ”Från och med den 10 december kommer personer under 16 år inte längre att ha tillgång till konton på sociala medier. Det är en del av en ny lag för att hålla personer under 16 år säkrare online.”

ANNONS

Snart får de betala för att leka i parken. Dagens PS