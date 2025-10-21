Dagens PS
Världen

Då totalförbjuds sociala medier

Landet som totalförbjuder sociala medier för unga
Aktivitet till vänster tillåten i Australien även efter 10 december om du är under 16 år. Aktivitet till höger totalförbjuden från samma datum. (Foto: Fredrik Sandberg/TT)
Torbjörn Karlgren
Torbjörn Karlgren
Uppdaterad: 21 okt. 2025Publicerad: 21 okt. 2025

Först i världen. Ett totalt förbud. Från 10 december är det förbjudet bör alla under 16 år i Australien att ha konton på sociala medier.

Australien lanserar nu en marknadsföringskampanj för att motivera och förankra sitt förbud mot sociala medier för tonåringar.

Kampanjen, där samhället satsar motsvarande drygt 85 miljoner kronor, har döpts till ”For The Good Of” och ska lanseras på tv, affischtavlor och – möjligen något ironiskt – på sociala medier från och med denna veckas söndag, säger kommunikationsminister Anika Wells hos Reuters.

Wells säger att kampanjen är till för att sprida medvetenhet om de förändringar som kommer för familjer och för att uppmuntra föräldrar att ”börja prata” om förbudet med sina barn och ungdomar.

”Kampanjen heter ”For The Good Of” och är för våra barns bästa. Vi gör de här sakerna i slutänden för unga människors bästa i Australien”, säger ministern.

”För deras bästa”

I en 45 sekunder lång video visas ett antal barn som är helt uppslukade av sina telefoner.

Samtidigt säger en berättarröst ”För Kirstys bästa, för Lucys och Anyas bästa, för Sams bästa, för Hollys bästa, för Noahs bästa, för deras välbefinnandes bästa.”

Sedan kommer tillägget; ”Från och med den 10 december kommer personer under 16 år inte längre att ha tillgång till konton på sociala medier. Det är en del av en ny lag för att hålla personer under 16 år säkrare online.”

Det är premiärminister Anthony Albaneses regering som drivit fram det förbud mot sociala medier för alla under 16 år som införs 10 december. (Foto: Alberto Pezzali/AP-TT)
Från 13 till 16 år

Det var i november 2024 Australiens parlament antog lagen som vill fördröja tonåringars möjlighet att skapa konton på sociala medier från nuvarande gräns vid 13 år till den nya på 16.

Premiärminister Anthony Albaneses mitten-vänsterregering har argumenterat att forskning visar att överanvändning av sociala medier skadar unga och att skadorna inkluderar att felaktiga fakta sprids, mobbning möjliggörs och att skadliga kroppsideal och kroppsuppfattningar sprids allmänt.

Självklart motstånd

Regeringar på flera håll i världen följer noggrant utvecklingen kring förbudet i Australien, medan de sociala medieplattformar som tjänar pengar på nättrafiken lika självklart protesterar.

Under en parlamentarisk utfrågning måndag förklarade representanter för Yotube – lika självklart – att den nya lagen kommer att få ”oavsedda konsekvenser” och bli ”extremt svår” att upprätthålla.

Kommunikationsminister Anika Wells ska under veckan träffa flera företag, inklusive Meta, Tiktok och Snapchat för att, som hon sade, ”förstärka regeringens intryck avhur de kommer att tillämpa lagen”.

“Jag är övertygad om att de förstår sina skyldigheter enligt australisk lag och att de kommer att uppfylla sina skyldigheter”, tillade ministern.

AustralienSociala medier
Torbjörn Karlgren
Torbjörn Karlgren

Reporter på Dagens PS med gedigen bakgrund som bland annat bevakar privatekonomi.

